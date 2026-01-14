Prima pagină » Știri externe » Cazul uimitor al doctoriței care a „păcălit moartea” după 80 de minute petrecute sub apă înghețată. Cum a reușit să supraviețuiască

14 ian. 2026, 20:07, Știri externe
O radiologă suedeză este considerată un adevărat miracol medical după ce a supraviețuit unui accident în care a rămas blocată într-o apă aproape înghețată timp de aproape o oră și jumătate. Anna Bågenholm, în vârstă de 29 de ani la momentul accidentului, era în Norvegia în 1999 pentru un stagiu de rezidențiat și obișnuia să meargă la schi cu prietenii ei.

Pe data de 20 mai, în Munții Kjølen, lângă Narvik, Anna a pierdut controlul schiurilor și a căzut cu capul într-un pârâu acoperit de gheață. Izbitura a împins-o în apele înghețate de sub suprafață.

A stat 80 de minute sub apa înghețată

Cu toate acestea, ea a avut norocul să găsească o punguță de aer sub gheață și a reușit să respire acolo timp de aproximativ 40 de minute, înainte ca hipotermia severă să îi încetinească metabolismul și să îi oprească inima. Ulterior, echipele de salvare au reușit să o elibereze după 80 de minute petrecute sub apă, în condiții de temperatură extrem de scăzută. Corectarea temperaturii corporale a fost dramatică: 13,7°C, unul dintre cele mai scăzute niveluri înregistrate la un om care a supraviețuit unui astfel de incident.

Anna a fost transportată de urgență cu elicopterul la Universitetssykehuset Nord-Norge din Tromsø, unde o echipă medicală formată din zeci de doctori și asistente a lucrat ore în șir pentru a îi readuce circulația și respirația. Au folosit un aparat de bypass cardiopulmonar pentru a încălzi treptat sângele și a restabili funcțiile vitale, conform principiului medical „nu ești mort până nu te încălzești complet”.

Șansele ei de supraviețuire erau aproape inexistente, dar la câteva zile de la resuscitare și lungi perioade de terapie intensivă, Anna și-a revenit. A fost săptămâni întregi spitalizată și supusă unei recuperări dificile, doctorița a reușit în cele din urmă să își recapete mobilitatea și să își continue cariera medicală.

Cazul ei a captat atenția comunității medicale din întreaga lume și a influențat protocoalele pentru tratamentul hipotermiei severe, demonstrând că un organism uman poate supraviețui în condiții extrem de critice atunci când este tratat corespunzător.

