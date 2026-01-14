Prima pagină » Știri politice » Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici

Olga Borșcevschi
14 ian. 2026, 20:48, Știri politice
Premierul Ilie Bolojan anunța, la 17 decembrie 2025, că a ajuns la un acord în Coaliție pentru reducerea cu 10% a subvențiilor pentru partidele politice. Cu toate astea, partidele rămân finanțate generos din bani publici, în condițiile în care presiunea de pe umerii populației rămâne ridicată. Deși Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, acestea au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a dat publicităţii miercuri situaţia privind subvenţiile acordate partidelor politice de la bugetul de stat în luna ianuarie 2026. Potrivit sursei citate, suma totală depăşeşte 14,4 milioane de lei, cele mai mari sume fiind virate Partidului Social Democrat (PSD), peste 4,8 milioane de lei, şi Alianţei pentru Unirea Românilor, peste 2,8 milioane de lei.

Totodată, Partidul Naţional Liberal a primit – 2.614.110,00 lei, Uniunea Salvaţi România – 1.855.474,00 lei, Partidul SOS România – 1.234.237,00 şi Partidul Oamenilor Tineri – 994.491,00 lei, Partidul Mişcarea Populară – 67.932,00 lei şi Forţa Dreptei – 64.505,00.

Grupul lui Bolojan pentru Justiție cere planuri, proiecte și audituri. Plus revenirea competenței de anchetare a magistraților la DNA și DIICOT

Mesaj dur pentru Bolojan de la un primar PNL: „Acești oameni au dreptul la viață? Te rog să ne spui”. De la ce a pornit scandalul

