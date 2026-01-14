Statele Unite evacuează trupele din cea mai mare bază din Orientul Mijlociu, pe fondul amenințărilor din partea Iranului

Statele Unite au început evacuarea personalului din cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu, baza aeriană Al-Udeid din Qatar. Potrivit agenției Reuters, trupelor și personalului civil li s-a ordonat să părăsească baza până în această seară. Această informație a fost confirmată de diplomați, care au discutat cu jurnaliștii sub protecția anonimatului.

Al Udeid este cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu, adăpostește 10.000 de soldați și este situată la aproximativ 30 de kilometri de Doha.

Baza este considerată un nod cheie al operațiunilor americane din Orientul Mijlociu: de aici, Comandamentul Central al SUA gestionează misiunile militare din regiune și este dislocată aici o escadrilă aeriană expediționară a Forțelor Aeriene ale SUA. Conform estimărilor, în bază se aflau în permanență aproximativ 10.000 de militari americani.

Motivul evacuării a fost reprezentat de amenințările din partea Iranului de a lansa atacuri asupra obiectivelor militare americane, în cazul în care președintele SUA, Donald Trump, ar decide să intervină cu forța în protestele actuale din țară.

„Este o schimbare de postură și nu o evacuare ordonată”, a declarat unul dintre diplomați pentru Reuters.

Ambasada SUA la Doha nu a făcut niciun comentariu imediat, iar Ministerul Afacerilor Externe al Qatarului nu a răspuns imediat unei solicitări de confirmare sau comentarii din partea Reuters.

În această dimineață, o sursă iraniană de rang înalt a declarat agenției de știri Reuters că regimul de la Teheran a avertizat țările vecine că va ataca bazele americane de pe teritoriul lor dacă președintele Donald Trump intervine militar în protestele de pe teritoriul său.

„Teheranul a transmis țărilor din regiune, inclusiv Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, până la Turcia, că bazele americane de pe teritoriul lor vor deveni ținte dacă Trump atacă Iranul și le-a cerut să prevină intervenția SUA”, a declarat oficialul de rang înalt.

Reamintim că pe 23 iunie 2025, Iran a lansat un atac cu rachete asupra bazei Al-Udeid, ca răspuns la loviturile aeriene americane asupra obiectivelor nucleare iraniene în timpul conflictului dintre Iran și Israel.

Cu mai mult de o săptămână înainte ca SUA să lanseze atacurilr aeriene asupra Iranului, o parte din personal și familiile lor au fost mutate de pe bazele americane din Orientul Mijlociu.