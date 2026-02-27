Hâtz, condamnare. Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința

După mai bine de doi ani de așteptare, Dorian Popa și-a aflat pedeapsa după ce s-a urcat drogat la volan în toamna anului 2023. Artistul a fost condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare, însă vestea pare că nu a afectat activitatea din medul online a bărbatului. La câteva ore de la aflarea hotărârii instanței, influencerul a postat o fotografie pe Instagram, relatează CanCan.

Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat pedeapsa

Aflat departe de România, în Japonia, cântărețul a postat pe Instagram-Story o poză în care pare vizibil impactat de decizia instanței. Îmbrăcat într-un trening alb, Dorian Popa s-a fotografiat stând jos, într-un balcon, privind în gol și fără vreun zâmbet pe față. Internauții ar putea crede că artistul a vrut să transmită exact starea în care se află, după aflarea veștii că a fost condamnat la 8 luni de închisoare.

Incidentul în care Dorian Popa a fost implicat a avut loc în luna octombrie a anului 2023, când acesta a fost tras pe dreapta de polițiștii rutieri în localitatea Domnești, județul Ilfov. După efectuarea testelor și analizelor în laborator s-a constatat faptul că vedeta avea canabis în sânge. Astfel, după mai bine de doi ani de la incident, Curtea de Apel București a decis ca Dorian Popa să fie condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, plus o pedeapsă accesorie prin care este obligat ca, timp de doi ani, să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității, fie la Primăria Domnești, fie la școala din această localitate. „În baza art. 396 alin. 1 și 4 din C.pen, rap. la art. 83 din C.pen, instanța stabilește pedeapsa de 8 luni închisoare în sarcina inculpatului POPA DORIAN-LAURENȚIU pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive (faptă prevăzută de art. 336 alin. 2 C. pen., săvârșită la data de 27.10.2023)“, se arată în decizia judecătorilor.