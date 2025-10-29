Prima pagină » Social » Povestea văduvei lui Dani Vicol, bărbatul ucis în accidentul provocat de Mario Iorgulescu. Și-a schimbat complet viața: „Am investit pentru copii”

Povestea văduvei lui Dani Vicol, bărbatul ucis în accidentul provocat de Mario Iorgulescu. Și-a schimbat complet viața: „Am investit pentru copii"

Mihai Tănase
29 oct. 2025, 08:51, Social
Povestea văduvei lui Dani Vicol, bărbatul ucis în accidentul provocat de Mario Iorgulescu. Și-a schimbat complet viața:
Melek - Foto: Cancan.ro.

La șase ani de la tragedia care i-a schimbat viața, Melek, văduva lui Dani Vicol, tânărul ucis în accidentul provocat de Mario Iorgulescu, a reușit să-și reclădească existența. După ani de depresie și suferință, femeia și-a transformat durerea în forță, și-a deschis o afacere prosperă, a devenit influencer pe TikTok și a investit cu grijă despăgubirile primite.

Avea doar 20 de ani când lumea ei s-a prăbușit. Melek, soția lui Dani Vicol, tânărul care și-a pierdut viața în accidentul provocat de Mario Iorgulescu, a rămas singură, cu doi copii mici și o durere de neimaginat. De atunci au trecut șase ani, dar rănile sufletului ei nu s-au vindecat complet.

Tânăra spune că, după tragedie, a trecut printr-o depresie profundă, însă a găsit puterea de a se ridica. Cu sprijinul familiei, dar mai ales din dragoste pentru copii, și-a refăcut viața pas cu pas.

Într-un interviu sincer acordat pentru Cancan, Melek a vorbit despre transformarea ei, despre provocările de a fi mamă singură, despre hate-ul din online, dar și despre cea mai grea rană din sufletul ei: moartea soțului.

Reporter Cancan: Ai slăbit considerabil după operația de micșorare a stomacului. Ce te-a determinat să faci intervenția?

Melek: Am ales să fac operația de micșorare, pentru că aveam kilograme în plus. M-am îngrășat destul de mult în doar 4 luni. De la 60 de kg am ajuns la vreo 80 și am decis să mă operez. Am făcut în România operația, chiar dacă puteam să o fac în Turcia pe gratis prin promovări, căci primisem oferte. Mi-a fost frică. Până la urmă este o necesitate, nu un moft și am făcut unde știam că au mai făcut intervenția și alți membri ai familiei și a fost totul în regulă.

Reporter Cancan: Ești o femeie frumoasă și știm că ai trecut prin durerea pierderii soțului. Te simți pregătită să îți refaci viața? Cum încearcă bărbații să te cucerească?

Melek: Mă simt pregătită să îmi refac viața dar, sincer, nu vreau din cauza copiilor și din cauza stilului de viață haotic. Nu mai am stare să dau explicații, să îmi pun sufletul pe tavă și așa mai departe. Nici la date-uri nu pot să ies, că mă vede lumea. Nu mă consider o persoană publică, dar nu aș vrea să fiu percepută altfel.

Reporter Cancan: Îl mai visezi pe soțul tău? Mergi des la cimitir?

Melek: Nu îmi mai visez soțul, iar la cimitir merg când simt nevoia, dar fără telefon, fără TikTok, fără nimic. Cu băieții merg uneori…

Reporter Cancan: A fost o perioadă în care ai avut sentimente puternice de supărare față de familia Iorgulescu. Cum stai acum cu acest subiect? Mai simți resentimente sau te-ai împăcat cu trecutul?

Melek: Nu o să mă împac niciodată cu sentimentul față de familia Iorgulescu! Sentimentele mele rămân aceleași.

Reporter Cancan: Cum merge afacerea ta?

Melek: Afacerile merg foarte bine. Voi deschide o nouă locație la Cluj, voi face naveta. Iar mai curând voi deschide o afacere cu rochii.

Reporter Cancan: S-a spus că ai început afacerea folosind despăgubirile primite după accident. Cum a stat de fapt situația?

Melek: Eu deja aveam o afacere pregătită: spălătoria. După ce am primit banii de la asigurare m-am gândit un timp cum voi putea face să le fie bine copiilor mei și să nu se prăpădească banii aiurea. Am început investiția prin a achiziționa case, terenuri și am dat drumul la prima afacere ca să pot face ceva benefic pentru copiii mei. Au fost 350.000 de euro. Am gândit în favoarea familiei!

