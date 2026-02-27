AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan. „Dosarul penal care se naște în urma sesizării AEP îl face pe acesta instant șantajabil”

Vicepreședintele AUR Adrian Axinia consideră că trebuie declanșată o procedură de suspendare din funcție a președintelui României, Nicușor Dan, asta după ce Autoritatea Electorală Permanentă a făcut o sesizare către Parchetul General în privința finanțării campaniei electorale.

Axinia susține că, din momentul acesta, Nicușor Dan devine un președinte șantajabil pentru că el riscă închisoarea după ce își va încheia mandatul.

AUR solicită suspendarea președintelui Nicușor Dan

„Nicușor Dan este un Președinte ilegitim al României. Dosarul penal care se naște în urma sesizării AEP îl face pe acesta instant șantajabil, având în permanență spectrul pușcăriei după finalizarea mandatului.

De aceea, pentru a nu avea un Președinte ținut în lesă de mâini invizibile, este necesară suspendarea lui Nicușor Dan din funcție și organizarea unui referendum de demitere.

Alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate pe motiv că domnul Călin Georgescu nu declarase cheltuieli de campanie. Faptele acelea sunt infinit mai puțin grave decât cele de care este acuzat Nicușor Dan în acest moment”, a declarat Axinia.

Europarlamentarul a mai spus că sesizarea făcută de AEP nu este una întâmplătoare, asta pentru că vine într-un moment în care Președintele României trebuie să facă numirile atât în fruntea parchetelor (PG, DNA și DIICOT), cât și în fruntea serviciilor de informații.

„Se naște suspiciunea unui șantaj la care este supus Președintele în exercițiu pentru a semna sau a nu semna ceva. Fie în ceea ce privește numirile la parchete, fie la serviciile de informație.

De ce nu?, inclusiv în perspectiva înlocuirii actualului Prim-ministru, în condițiile în care PSD a solicitat deja PNL să numească pe altcineva. Pe culoarele politicii, se vorbește demult despre intenția lui Ilie Bolojan de a-l îndepărta pe Nicușor Dan din funcție. Ne putem afla exact la începutul unui astfel de proces de șantaj. Suntem datori să nu repetăm greșelile Iohannis (ținut în șah de dosarul casei obținute prin hârtii false) sau Băsescu (amenințat permanent de devoalarea colaborării cu Securitatea)”, a concluzionat Adrian Axinia.

AEP a sesizat Parchetul General în privința campaniei lui Nicușor Dan

Autoritatea Electorală Permanentă a făcut o sesizare către Parchetul General în legătură cu finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan, potrivit unui document semnat de președintele AEP, Adrian Țuțuianu.

Documentul menționează că, „în urma apariției unor suspiciuni privind săvârșirea unor fapte penale, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”.

„Echipa de control a verificat toate documentele referitoare la veniturile încasate și cheltuielile angajate de candidatul independent Nicușor-Daniel Dan”, se arată în document.

