Lucian Bute și-a amintit la Montreal de iernile de poveste petrecute la Pechea. „Abia dacă puteam ieși din casă”

27 feb. 2026, 12:30, Sport
A nins acum o săptămâna în România cât pentru zece ierni. S-au format troiene de zăpadă, iar copiii au ieșit la bulgăreală și au făcut oameni de zăpadă.

Aflat la mii de kilometri distanță de țară, în Canada, la Montreal, Lucian Bute, multiplu campion mondial la box profesionist și-a amintit de zăpezile copilăriei de la Pechea, județul Galați.

De acea bucurie pe care o avea atunci când ieșea cu ceilalți copii pe ulițele comunei.

„Da, am văzut că a nins foarte mult în țară. Chiar la Pechea locul unde am crescut eu a fost zăpadă foarte mare.Am primit multe poze cum se dau copii cu sania si sincer mi-am amintit de copilărie. Asta făceam si noi.

Mergeam la săniuș de dimineață până seara. În copilărie am prins zapezi foarte mari ,nu reușeam sa ieșim din casă, asa mare era zăpada”, a povestit Lucian Bute.

Dacă ar fi să facem un top al țărilor unde zăpada căzută într-o iarnă este abundentă, probabil Canada ar fi în această ierarhie.

N-a ajuns la pescuit din cauza zăpezii

De când a ales să se stabilească la Montreal, Lucian Bute a prins ierni extrem de geroase cu zăpezi foarte mari.

„La început mi-a fost destul de greu dar în timp m-am obișnuit cu iernile din Canada. Da, avem zăpadă foarte multă si ger extrem. Cu trei săptămâni în urmă am avut -40 de grade. A fost foarte foarte frig.

Singurul inconvenient, să-l numesc așa, este că sunt foarte lungi iernile aici. Încep de prin noiembrie și se termină uneori în aprilie.

Când vine primăvara avem de multe ori senzația că am părăsit o cetate a frigului. Chiar zilele trecute mi-am planificat o vacanță cu câțiva prieteni, printre care și Adrian Diaconu, având în intenție de a merge la pescuit la copcă.

Atât de mare a fost zăpada în acea zonă încât nu am reușit să ajungem acolo nici măcar cu snowmobilul”, a adăugat Bute.

S-a antrenat de multe ori în zăpadă

Antrenamentele spartane făcute în zăpadă erau la ordinea zilei pentru fostul mare pugilist.

„Pot spune că nu era un cantonament de iarnă fără antrenamente în zăpadă. Dar mie, unul, mi-au prins foarte bine. M-au călit. M-au făcut să mă simt mai puternic, tot timpul plin de energie”, a încheiat Lucian Bute.

