Prima femeie prim-ministru a Japoniei se opune ca tronul țării să fie moștenit de o femeie. Cine sunt urmașii împăratului Naruhito și cum a rezistat cea mai veche monarhie ereditară din lume

Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a declarat, vineri, că se opune modificării regulilor de succesiune ale familiei imperiale, care permit doar bărbaților să moștenească tronul, în contextul în care presiunea asupra parlamentarilor pentru a aborda problema supraviețuirii monarhiei este din ce în ce mai mare, relatează France 24.

În prezent, numai descendenții de sex masculin, din partea masculină a familiei, pot urca pe vechiul Tron al Crizantemei.

Naruhito, actualul împărat al Japoniei, în vârstă de 66 de ani, are o singură fiică, Prințesa Aiko, iar speranțele pentru continuarea familiei imperiale se îndreaptă către fratele său. Mai exact, după Împăratul Naruhito, moștenitori sunt fratele său, Prințul Akishino (Fumihito) (primul în linie) și nepotul său, Prințul Hisahito.

Împăratul Naruhito a urcat pe Tronul Crizantemei pe 1 mai 2019, după abdicarea tatălui său, împăratul Akihito. Fiind al 126-lea împărat conform numărătorii tradiționale, rolul său este pur ceremonial, conform constituției, fiind simbolul statului și al unității poporului.

Prim-ministrul Takaichi a declarat, vineri, în parlament că un grup de experți a considerat, în 2021, că „este adecvat să se limiteze eligibilitatea la descendenții de sex masculin aparținând liniei imperiale” și că ea respectă concluzia acestora.

„Guvernul și eu însămi respectăm acest raport”, a declarat Takaichi, prima femeie prim-ministru a țării.

Ea a avertizat anterior că revizuirea regulilor de succesiune ale familiei imperiale era „o chestiune urgentă”, deși acest lucru ar implica probabil „adoptarea” de noi membri.

Chiar dacă tradiția dictează că numai un bărbat poate continua linia imperială – care, potrivit legendei, datează de 2.600 de ani –, sondajele de opinie au arătat un sprijin public ridicat pentru ca o femeie să urce pe tron.

Cea mai veche monarhie ereditară continuă din lume

Japonia a dezbătut regulile succesiunii regale timp de decenii, iar în 2005 un comitet guvernamental important a recomandat ca tronul să fie moștenit de copilul cel mai mare, indiferent de sex.

Aceasta părea să deschidă calea pentru ca fiica împăratului, prințesa Aiko, să urce pe tron. Însă nașterea prințului Hisahito, nepotul împăratului, în anul următor a pus capăt dezbaterii.

În 2021, un comitet de experți, numit de guvern, a recomandat guvernului să ia în considerare posibilitatea ca familia imperială să „adopte” noi membri de sex masculin – rude îndepărtate care ar putea fi readuse în sânul familiei.

Însă nu este clar dacă acești bărbați ar fi dispuși să renunțe la carierele și libertatea lor pentru a continua linia regală.

Comisia a mai afirmat că fiicele regale – care în prezent sunt obligate să părăsească familia după căsătorie – ar putea să își continue îndatoririle publice după nuntă.

Tradiționaliștii au afirmat că „linia imperială neîntreruptă” a succesiunii masculine este fundamentul Japoniei, iar schimbările majore ar diviza națiunea.

Conform constituției postbelice, familia regală nu deține putere politică.

Presiune intensă asupra Împărăteselor

De-a lungul istoriei, femeile care s-au căsătorit cu membri ai familiei regale au fost supuse unei presiuni intense pentru a da naștere la fii, iar unii membri ai familiei sunt în mod regulat subiectul bârfelor online și din mass-media din cauza acestui lucru.

Împărăteasa Masako, fostă diplomată de succes și soția împăratului Naruhito, s-a luptat ani de zile cu o boală cauzată de stres după ce s-a alăturat familiei regale, pe care unii o atribuie presiunii de a avea un fiu. Împărăteasa Emerita Michiko, mama lui Naruhito, a suferit și ea de boli cauzate de stres.

