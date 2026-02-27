Adrian Axinia, vicepreședintele AUR: ”Nicușor Dan are în permanență spectrul pușcăriei după finalizarea mandatului”

Adrian Axinia, vicepreședintele AUR, a transmis că, după părerea sa, va trebui declanșată o procedura de suspendare din funcție a Președintelui României, Nicușor Dan, după ce Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul General în privința finanțării campaniei electorale.

Vicepreședintele AUR: ”Nicușor Dan este un Președinte ilegitim al României”

Axinia a punctat că există suspiciuni grave de corupție care nu pot fi trecute cu vedere și care vizează modul în care actualul șef al statului a ajuns la putere.

„Nicușor Dan este un Președinte ilegitim al României. Dosarul penal care se naște în urma sesizării AEP îl face pe acesta instant șantajabil, având în permanență spectrul pușcăriei după finalizarea mandatului. De aceea, pentru a nu avea un Președinte ținut în lesă de mâini invizibile, este necesară suspendarea lui Nicușor Dan din funcție și organizarea unui referendum de demitere. Alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate pe motiv că domnul Călin Georgescu nu declarase cheltuieli de campanie. Faptele acelea sunt infinit mai puțin grave decât cele de care este acuzat Nicușor Dan în acest moment”, a declarat Axinia.

De asemenea, vicepreședintele AUR a subliniat că sesizarea făcută de AEP într-un moment în care Președintele României trebuie să facă numirile atât în fruntea parchetelor (PG, DNA și DIICOT), cât și în fruntea serviciilor de informații, nu este deloc întâmplătoare.

„Se naște suspiciunea unui șantaj la care este supus Președintele în exercițiu pentru a semna sau a nu semna ceva. Fie în ceea ce privește numirile la parchete, fie la serviciile de informație. De ce nu?, inclusiv în perspectiva înlocuirii actualului Prim-ministru, în condițiile în care PSD a solicitat deja PNL să numească pe altcineva. Pe culoarele politicii, se vorbește demult despre intenția lui Ilie Bolojan de a-l îndepărta pe Nicușor Dan din funcție. Ne putem afla exact la începutul unui astfel de proces de șantaj. Suntem datori să nu repetăm greșelile Iohannis (ținut în șah de dosarul casei obținute prin hârtii false) sau Băsescu (amenințat permanent de devoalarea colaborării cu Securitatea)”, a mai punctat Adrian Axinia.

