Prima pagină » Actualitate » Consilierul prezidențial Radu Burnete îi dă replica lui Grindeanu: Bugetul nu ar trebui ținut ostatic

Consilierul prezidențial Radu Burnete îi dă replica lui Grindeanu: Bugetul nu ar trebui ținut ostatic

27 feb. 2026, 12:27, Actualitate
Consilierul prezidențial Radu Burnete îi dă replica lui Grindeanu: Bugetul nu ar trebui ținut ostatic

Discordia publică pe tema întârzierii Guvernului Bolojan de a adopta bugetul pe 2026 a fost completată de reacția consilierului lui Nicușor Dan. Potrivit lui Radu Burnete, Guvern va identfica o soluție de a utiliza bani europeni cu scopul de a finanța unele măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile, cu condiția ca bugetul să fie adoptat rapid.

Bugetul României nu ar trebui ținut ostatic cu solicitări precum pachetul de solidaritate propus de PSD, a declarat Radu Burnete, consilier prezidențial pentru probleme economice, într-un interviu pentru Economedia.

O întârziere nefiresc de mare

„Deja bugetul este foarte întârziat. Nu putem fi o țară serioasă care își adoptă bugetul pe anul curent în luna mai. În următoarele două-trei săptămâni, proiectul ăsta de buget trebuie să treacă”, a declarat Burnete pentru sursa citată.

Consilierul prezidențial consideră că bugetul este dificil de alcătuit, întrucât România trebuie să reducă deficitul bugetar de la 7,7% la 6% anul acesta. În practică, 90% din veniturile noastre se duc pe cheltuieli curente, din care este dificil să tai.

Reforma nu mai poate fi amânată. Ne împrumutăm la dobânzi uriașe doar pentru pensii și salarii

În opinia lui Burnete, „orice criză politică, orice destabilizare a coaliției va pune România în dificultate în raport cu finanțatorii”, situație care va avea ca efect noi creșteri de dobânzi dacă se va menține traiectoria actuală.

„Dacă în următorii ani noi nu înțelegem că trebuie să continuăm această reformă, trebuie să reducem deficitul, trebuie să eficientizăm cheltuielile publice, trebuie să creștem colectarea, mai devreme sau mai târziu finanțatorii noștri nu ne vor lăsa să trăim la infinit cu un deficit de șapte-opt la sută. Dacă în următorii ani nu schimbăm nimic, datoria publică se duce spre 70-80%. Nu ne putem juca cu focul. Noi ne împrumutăm zeci de miliarde de euro în fiecare an ca să plătim pensii, salarii, ca să facem infrastructură, să investim în drumuri, în porturi, în rețelele electrice. România nu-și permite să piardă accesul la această finanțare. Dacă suntem berbeci și nu înțelegem lucrul acesta, mai devreme sau mai târziu vom da piept cu piețele financiare”, a mai declarat Burnete.

Context

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a avertizat pe premierul Ilie Bolojan să nu trimită la Parlament un buget care încă nu a fost agreat în coaliție și care nu conține măsurile de sprijin social pentru persoanele defavorizate, măsuri cerute imperativ de PSD.

„Ori există acord în coaliție și se trimite bugetul și lumea merge înainte, ori dacă nu există acord, anunț public că PSD nu va vota bugetul”, a spus Grindeanu într-un interviu pentru G4Media.

AUTORUL MAI RECOMANDĂ

Consilierul lui Nicușor Dan s-a întâlnit cu fermierii. Mercosur, pesta porcină și finanțele UE, printre temele de discuție

Grindeanu îi transmite lui Bolojan: „Dacă îți dorești să ai partener PSD-ul, trebuie să ai în acest buget și viziunile de stânga”

Recomandarea video

Citește și

ACUZAȚII Adrian Axinia, vicepreședintele AUR: ”Nicușor Dan are în permanență spectrul pușcăriei după finalizarea mandatului”
12:41
Adrian Axinia, vicepreședintele AUR: ”Nicușor Dan are în permanență spectrul pușcăriei după finalizarea mandatului”
CONTROVERSĂ AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan. „Dosarul penal care se naște în urma sesizării AEP îl face pe acesta instant șantajabil”
12:29
AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan. „Dosarul penal care se naște în urma sesizării AEP îl face pe acesta instant șantajabil”
REACȚIE Hâtz, condamnare. Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința
12:21
Hâtz, condamnare. Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan a fost reclamat la Parchetul General de către AEP. Banii din campanie au stârnit suspiciuni de natură penală
11:45
Nicuşor Dan a fost reclamat la Parchetul General de către AEP. Banii din campanie au stârnit suspiciuni de natură penală
SCANDAL S-a zguduit studioul Antena 3 CNN. Gâdea s-a certat cu Miruță de la Apărare: „Ce e urât, domnule ministru? Nu vă enervați, că vă fuge vocea”. De la ce s-au încăierat cei doi
11:39
S-a zguduit studioul Antena 3 CNN. Gâdea s-a certat cu Miruță de la Apărare: „Ce e urât, domnule ministru? Nu vă enervați, că vă fuge vocea”. De la ce s-au încăierat cei doi
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Presa din România a dispărut. Și-a abandonat rolul de a patra putere în stat”
11:30
Silviu Predoiu: „Presa din România a dispărut. Și-a abandonat rolul de a patra putere în stat”
Mediafax
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două țări
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Mediafax
Cum s-a ajuns la războiul dintre Pakistan si Afganistan
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Cancan.ro
BREAKING. Măruță A REVENIT în spațiul monden. A semnat un nou contract în urmă cu puțin timp
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Arhimandritul Metodie, condamnat definitiv după ce a băut „un litru de vin” și a urcat la volan. Ce pedeapsă a primit
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
Copilul tău este pretențios la mâncare? Iată ce trebuie să faci!
SCANDALOS Statuia lui Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vandalizată. Ce mesaje au apărut pe exeriorul monumentului peste noapte
12:41
Statuia lui Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vandalizată. Ce mesaje au apărut pe exeriorul monumentului peste noapte
SPORT Lucian Bute și-a amintit la Montreal de iernile de poveste petrecute la Pechea. „Abia dacă puteam ieși din casă”
12:30
Lucian Bute și-a amintit la Montreal de iernile de poveste petrecute la Pechea. „Abia dacă puteam ieși din casă”
CONTROVERSĂ Prima femeie prim-ministru a Japoniei se opune ca tronul țării să fie moștenit de o femeie. Cine sunt urmașii împăratului Naruhito și cum a rezistat cea mai veche monarhie ereditară din lume
12:13
Prima femeie prim-ministru a Japoniei se opune ca tronul țării să fie moștenit de o femeie. Cine sunt urmașii împăratului Naruhito și cum a rezistat cea mai veche monarhie ereditară din lume
CONSTRUCȚII Turnul 2 al noului World Trade Center prinde contur, la aproape 25 de ani de la atentatele de la 11 septembrie
11:48
Turnul 2 al noului World Trade Center prinde contur, la aproape 25 de ani de la atentatele de la 11 septembrie
IMOBILIARE Prețuri incredibile în New York. Un singur metru pătrat în Manhattan costă cât o garsonieră în București 
11:43
Prețuri incredibile în New York. Un singur metru pătrat în Manhattan costă cât o garsonieră în București 
AUTO Indicatorul rutier care îi încurcă pe șoferi. Greșeala pe care o fac în dreptul lui
11:43
Indicatorul rutier care îi încurcă pe șoferi. Greșeala pe care o fac în dreptul lui

Cele mai noi

Trimite acest link pe