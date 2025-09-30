Marius Lulea: „Am simțit interferența Serviciilor Secrete în mediul economic / Piață liberă în România este compromisă total”

Marius Lulea a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că a simțit interferența Serviciilor Secrete în zona economică din România și a precizat că, din această cauză, „ideea de piață liberă este compromisă total”.

„SRI nu răspunde decât superficial la solicitări. Eu cred că și cu anularea alegerilor am cerut dovezi ale interferenței ruse.

Serviciile din ce știu eu au avut un miliard de euro. Am simțit și am văzut în mediul economic investitori care au primit credite preferențiale multe dintre ele din zona de CEC și alte bănci, cu acționat românesc, și peste cinci, șapte ani au dat faliment, produsele au fost vândute, cineva și-a luat banii.

Cred că există și de aceea se perturbă activitatea economică în România. Eu cred că serviciile sunt într-o zonă atât de extinsă, încât ideea de piață liberă în România este compromisă total”, a declarat Marius Lulea.

