Marius Urzică, despre fiul său, care îi calcă pe urme. ”Nu l-am forțat niciodată pentru a face gimnastică”

Marius Urzică, în vârstă de 50 de ani, a făcut declarații despre fiul său, Alex, care îl urmează în carieră, făcând gimnastică de performanță.

Marius Urzică este unul dintre cei mai titrați gimnaști din România și din lume. Este medaliat european, mondial și olimpic la cal cu mânere.

Marius Urzică este căsătorit de mulți ani cu Simona, împreună cu care are doi copii – Alex, care îi calcă pe urme în gimnastică, și Yasemine. Sportivul de performanță a mai fost căsătorit cu Geta, cu care are un băiat – Andrei.

Marius Urzică și partenera sa de viață concurează în sezonul trei al show-ului ”Power Couple”, difuzat de postul de televiziune Antena 1. la emisiunea respectivă, Simona Urzică a dezvăluit că Yasemine, fetița ei și a lui Marius Urzică, are o problemă auditivă.

”Nu l-am forțat niciodată pentru a face gimnastică, dar pentru că amândoi am făcut gimnastică (n.r. el și soția sa) și lucram în acea perioadă în străinătate, am fost nevoiți să îl luăm cu noi. Totul a fost o joacă pentru el, o joacă care ulterior s-a transformat într-o muncă asiduă și în acel moment au fost foarte multe persoane din afară care au văzut talentul lui și au spus că merită să încercăm”, a explicat Marius Urzică pentru a1.ro.

”Am încercat, se pare că îi place, a obținut și rezultate foarte frumoase până acum și ne-am bucura în continuare să fie sănătos și să își îndeplinească și el visul de a deveni campion olimpic”, a mai spus renumitul sportiv.