Ce problemă de sănătate are fiica lui Marius Urzică. ”Când mergem seara să facem băița, îi scoatem aparatele”

22 ian. 2026, 14:30, Actualitate
Ce problemă de sănătate are fiica lui Marius Urzică. ”Când mergem seara să facem băița, îi scoatem aparatele”
Ce problemă de sănătate are fiica lui Marius Urzică

Fetița campionului la gimnastică artistică Marius Urzică are probleme de sănătate. Soția sportivului a vorbit despre afecțiunea fetiței lor.

Marius Urzică, în vârstă de 50 de ani, este unul dintre cei mai titrați gimnaști din România și din lume. Este medaliat european, mondial și olimpic la cal cu mânere.

Marius Urzică este căsătorit de mulți ani cu Simona, împreună cu care are doi copii – Alex, care îi calcă pe urme în gimnastică, și Yasemine. Sportivul de performanță a mai fost căsătorit cu Geta, cu care are un băiat – Andrei.

Marius Urzică și partenera sa de viață concurează în sezonul trei al shw-ului ”Power Couple”, difuzat de postul de televiziune Antena 1. la emisiunea respectivă, Simona Urzică a dezvăluit că Yasemine, fetița ei și a lui Marius Urzică, are o problemă auditivă.

Ce problemă de sănătate are fiica lui Marius Urzică.  ”Este operată pe urechiușa stângă”

”Este operată pe urechiușa stângă, are un implant și pe partea dreaptă poartă proteze auditive. Când mergem seara să facem băița, îi scoatem aparatele, ea nu mai aude absolut nimic, dar eu vorbesc cu ea și îmi relatează tot ce o întreb, îmi răspunde. Pe această cale vreau să îi spun că o iubesc foarte mult”, a declarat Simona Urzică la ”Power Couple”, potrivit spynews.ro.


Marius Urzică a fost extrem de emoționat și a plâns în momentul în care și-a amintit cât de dor îi este de copiii săi.

Marius Urzică a avut mari probleme cu coloana

La aceeași emisiune, Marius Urzică a povestit despre unul dintre cele mai grele momente din viața sa, când a avut probleme cu coloana și i s-a spus că nu mai poate continua gimnastica de performanță.

”Am avut probleme de sănătate. Am avut o fractură la coloană și am concurat cu acea fractură. Au fost niște dureri infernale. La Campionatele Mondiale din China, în 1999, aș fi avut șansa să paralizez. În urma acelei accidentări, la întoarcere, toată lumea mi-a spus ”urmează să îți punem un corset, cu fiare pe spate, iar gimnastica pentru tine se oprește aici”. Nu am vrut să accept treaba asta, probabil a fost și o doză de inconștiență și am spus că vreau să merg mai departe, pentru că aveam un vis: visul să devin campion mondial”, a spus acesta.

