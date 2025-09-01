Marșul Noua Dreaptă, care a pus pe jar Institutul Elie Wiesel, NU mai are loc. Primăria București a ANULAT avizul

Organizația Noua Dreaptă organizează pe 2 septembrie o adunare publică împotriva lucrătorilor imigranți. În ciuda cererilor de revocare a aprobării, Primăria Capitalei se apără cu faptul că organizatorii au „depus documentația prevăzută de Legea nr. 60/1991”.

UPDATE La presiunea publică, PMB a anulat avizul acordat marșului organizat de Noua Dreaptă

„Capitala nu va deveni scena radicalismului. Am anulat avizul pentru protestul anunțat pe 2 septembrie”, spune primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Acesta a convocat de urgență Comisia de ordine publică, iar avizul pentru protestul planificat pe 2 septembrie de către Asociația Noua Dreaptă și Partidul SOS România a fost anulat. Inițial, documentația depusă de organizatori indica o temă legată de dezbaterea asupra Strategiei de incluziune a migranților – document care, reamintim, a fost deja retras din consultare publică. Ulterior, organizatorii au promovat în spațiul public mesaje explicit anti-imigranți, care incită la ură și discriminare. Analiza comisiei a arătat că manifestarea ar încălca legislația în vigoare – O.U.G. nr. 31/2002 și Legea 60/1991 – interzicându-se expres adunările prin care se propagă idei extremiste, fasciste, rasiste sau care instigă la ură și violență. «Nu voi permite ca Bucureștiul să fie folosit ca scenă pentru ură și dezbinare. Dreptul la protest este garantat și va fi respectat de fiecare dată, dar nimeni nu are voie să calce în picioare legea și să otrăvească societatea cu mesaje extremiste. Capitala este un oraș european, deschis și solidar – iar asta trebuie apărat cu fermitate»”, a declarat primarul general Stelian Bujduveanu.

Primăria Municipiului București reamintește că libertatea de exprimare și dreptul la întrunire sunt fundamentale; incitarea la ură și violență nu sunt și nu vor fi tolerate, iar administrația Capitalei va acționa ferm și legal ori de câte ori sunt amenințate coeziunea socială și siguranța cetățenilor.

Știrea inițială

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel a cerut Primăriei Capitalei să revoce aprobarea pe care a eliberat-o pentru organizatorii adunării publice de marți împotriva lucrătorilor imigranți.

Aceștia spun că avizul nu respectă Convenția pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială din 1965, la care România a devenit membră în 1970.

Evenimentul vine la câteva zile după ce un livrator asiatic a fost agresat în București.

„Marți, 2 septembrie 2025, vă invităm să manifestăm de la ora 11:00 în fața Primăriei Municipiului București, prin care noi, bucureștenii, să ne exprimăm împotrivirea față de anunțata intenție a Primăriei de a inunda orașul nostru iubit, în prezent unul dintre cele mai sigure și liniștite metropole din Europa, cu imigranți de orgine afro-asiatică! Atenție dragi bucureșteni, acum nu mai e vorba de “bicicliștii” Glovo sau alți muncitori din Pakistan, India, Nepal, Sri-Lanka, care oricum, din punct de vedere al Constituției României, se află în mod ILEGAL pe teritoriul țării, ci este vorba ca în București să fie aduși, împotriva voinței sau fără acordul populației, imigranți cu statut incert dar în mod sigur provenind din populații ne-europene, de rasă exclusiv non-albă!”, anunță nouadreaptă.org.

Institutul Elie Wiesel atrage atenția că astfel de manifestări cad sub incidența Articolului 369 din Codul Penal și sunt interzise. De asemenea, Legea 60/1991 interzice, la rândul ei, astfel de manifestări.

Cu toate acestea, Primăria Municipiului București a avizat favorabil evenimentul și a motivat prin faptul că organizatorii au depus toată documentația solicitată în astfel de situații.

„Solicitanții au depus documentația prevăzută de Legea nr. 60/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Raportat la tema declarată a protestului, Comisia de avizare a adunărilor publice nu a identificat motive de nelegalitate, context în care adunarea publică a fost avizată conform procedurii legale în vigoare. Organizatorul estimează participarea a circa 20 de persoane, iar protestul are ca temă „𝐧𝐞𝐦𝐮𝐥𝐭̦𝐮𝐦𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐟𝐚𝐭̦𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐧𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐳𝐢𝐮𝐧𝐞 𝐚 𝐦𝐢𝐠𝐫𝐚𝐧𝐭̦𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐢̂𝐧 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐮𝐥 𝐁𝐮𝐜𝐮𝐫𝐞𝐬̦𝐭𝐢”. Primăria Municipiului București reamintește că strategia menționată a fost retrasă din dezbatere publică, pentru a permite analizarea tuturor recomandărilor primite din partea organizațiilor neguvernamentale și revenirea cu o variantă îmbunătățită. De asemenea, PMB subliniază că autorizarea unei adunări publice nu reprezintă asumarea sau validarea conținutului mesajelor transmise de organizatori sau participanți, ci exclusiv respectarea cadrului legal care garantează dreptul constituțional la liberă exprimare și la întrunire. Totodată, instigarea la ură, discriminare sau violență este sancționată de lege, iar responsabilitatea pentru declarațiile și acțiunile din timpul manifestației aparține integral organizatorilor și participanților”.

Victoria Stoiciu: „Am făcut o plângere penală la parchet organizatorilor manifestației și am solicitat PMB sa retragă avizul”

Vicepreședintele Comisiei pentru Drepturile Omului, Egalitate de Șanse, Culte și Minorități din Senatul României, Victoria Stoiciu, spune că avem de-a face cu ” o manifestație cu caracter rasist și care instigă la ură. Din acest motiv, încalcă prevederile legale, atât cele din legea adunărilor publice, cât și din Codul penal.”

„Din acest motiv, am făcut o plângere penală la parchet organizatorilor manifestației și am solicitat PMB sa retragă avizul, care e dat, în opinia mea, cu încălcarea prevederilor legale. Mi se pare revoltător ca autoritățile statului permit a;a ceva, în plină ascensiune a extremismului. Legea 60/91 spune negru pe alb că sunt interzise manifestațiile cu caracter rasist. Eu cred în libertatea de exprimare, dar ea are limite, iar discursul urii e o armă periculoasă pe care nu trebuie să o tolerăm”, a declarat senatorul social-democrat Victoria Stoiciu, pentru Gândul.

Președinta SOS, Diana Șoșoacă, se disociază de o acțiune care ar incita la ură rasială și crede că totul este făcut „la comanda serviciilor secrete care urmăresc declanșarea unor provocări violente”.

„Președintele Partidului S.O.S. România nu a împuternicit organizarea unui protest de acest gen, iar folosirea numelui Partidului fără împuternicirea președintelui reprezintă fals și uz de fals.

Asocierea dintre Partidul S.O.S. România și ideea de ură rasială este pe deplin artificială, făcută la comanda serviciilor secrete care urmăresc declanșarea unor provocări violente prin care să prezinte România ca un stat xenofob, discriminatoriu și care să justifice o intervenție străină.

Deputatul S.O.S. România Tudor Ionescu nu este implicat în organizarea protestului și nu are nicio contribuție în promovarea acestei acțiuni.

Vom demara acțiuni în instanță împotriva celor care au falsificat cererea în numele Partidului și a oficinelor de presă care promovează toxica asociere dintre S.O.S. România și concepte xenofobe menite să prezinte o falsă imagine a Partidului”, scrie Șoșoacă pe facebook.

După ședința de la Parlament, de luni, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avut și el o luare de poziție împotriva celor de la Primăria Capitalei care au dat aviz favorabil unei astfel de manifestări.

„Mă miră. Chiar mă miră decizia luată de Primăria Capitalei. Cred că ar trebui să-și revizuiască această decizie. Vorbim de niște lucruri și manifestări care nu-și au locul într-o Românie a anului 2025. Îi îndemn pe cei de la Primăria Generală a Capitalei, care au decis, să schimbe decizia.”

Formațiunea Noua Dreaptă, unul dintre organizatori, este o organizație cu o activitate care se înscrie în seria celor din afara legii, mai precis a OUG 31/2002, pentru că „incită la ură rasială, națională sau religioasă, la săvârșirea de genocid contra umanității și de crime de război”.

