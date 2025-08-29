Prima pagină » Actualitate » Mărturia șocantă a unei femei care este acuzată că și-a OTRĂVIT 11 soți: „Nu știu câți oameni am ucis, nu-mi amintesc exact”

Mărturia șocantă a unei femei care este acuzată că și-a OTRĂVIT 11 soți: „Nu știu câți oameni am ucis, nu-mi amintesc exact”

29 aug. 2025, 11:34, Actualitate
Mărturia șocantă a unei femei care este acuzată că și-a OTRĂVIT 11 soți: „Nu știu câți oameni am ucis, nu-mi amintesc exact”
FOTO - Caracter ilustrativ

O femeie din Iran, în vârstă de 56 de ani, acuzată că și-a ucis 11 soți în decursul a 22 de ani spune acum că numărul acestora ar putea fi chiar mai mare.

Kolsum Akbari s-a căsătorit mereu cu bărbați mai în vârstă, pe care apoi îi otrăvea cu medicamente pentru diabet și alcool industrial, pentru a le moșteni averea, notează Antena 3.

Nimeni nu a suspectat-o până acum, pentru că bărbații păreau că au murit din cauze naturale, din cauza vârstei lor înaintate și a problemelor de sănătate de care sufereau.

În acest context, ea chiar și-a extins „activitatea” în mai multe orașe, pentru a nu atrage atenția asupra sa. Seria de crime a început în anul 2000 și a continuat până în 2023, când fiul ultimei sale victime, Gholamreza Babaei (82 de ani) a devenit suspicios și a anunțat Poliția.

În acest mod, ea a fost descoperită și acum este acuzată că a ucis 11 bărbați, dar „văduva neagră” susține că ar putea fi între 13 și 15,

„Nu știu câți oameni am ucis. Poate au fost 13 sau 15. Nu-mi amintesc exact”, a spus femeia în timpul audierilor, potrivit Telegrafi.com.

Kulsum Akbari s-a căsătorit prima dată la 18 ani, dar a fost o căsnicie scurtă, cu un bărbat care suferea de probleme psihice, potrivit sursei citate.

Nici cea de-a doua căsătorie nu a fost mai fericită, pentru că s-a căsătorit cu un bărbat mult mai în vârstă, care avea copii dintr-un mariaj anterior, care o bătea și umilea constant.

După moartea celui de-al doilea soț, a început seria crimelor în masă. Aceasta le spunea oamenilor că este dispusă să se căsătorească cu bărbați bătrâni și singuri și, după ce verifica situația lor financiară, accepta căsătoria pentru o zestre generoasă.

Astfel, la scurt timp după ce se căsătorea cu victimele, Kolsum începea să le otrăvească cu un amestec periculos de medicamente pentru tensiune, medicamente pentru diabet, tranchilizante și alcool industrial.

Iar când acest mod nu funcționa, își sufoca soții cu pernele. Și imediat după înmormântarea lor își căuta deja următoarea victimă.

Autoritățile nu au putut face legătura între ele, o perioadă îndelungată de timp, Pentru că faptele au avut loc în orașe diferite din provincia Mazandaran din Iran.

Totuși, unul dintre soți a supraviețuit unei tentative de otrăvire în 2020, dar pur și simplu a dat-o afară din casă fără să anunțe Poliția.

Crimele s-au încheiat în 2023, după moartea ultimului soț, când fiul acestuia a devenit suspicios. Un prieten i-a spus că tatăl său fusese căsătorit anterior cu o femeie pe nume Kolsum, care a încercat să îl otrăvească. Și când a văzut-o pe vaduvă, a recunoscut-o ca fiind aceeași persoană.

Inițial ea a negat crimele, dar în cele din urmă a recunoscut totul, deși a continuă să ofere declarații contradictorii despre numărul victimelor.

Acum este acuzată de 11 crime cu premeditare și o tentativă de omor și, dacă va fi condamnată, riscă pedeapsa cu moartea. Instanța urmează să dea o sentință după ce va audia toți reclamanții.

Cazul implică peste 45 de reclamanți, inclusiv moștenitorii victimelor, care acum  cer dreptate. Procurorii confirmă faptul că motivația femeii au fost banii, cea mai mare parte a averii moștenite fiind transferată fiicei lui Kolsum.

Citește și

POLITICĂ Judecătorii extind protestul și cer CSM să avizeze negativ proiectul de lege care le taie din salarii și le mărește vârsta de pensionare
12:51
Judecătorii extind protestul și cer CSM să avizeze negativ proiectul de lege care le taie din salarii și le mărește vârsta de pensionare
ACTUALITATE Prăjitură tăvălită cu nucă măcinată și nucă de cocos. Îți amintește de aroma copilăriei și se prepară ușor
12:50
Prăjitură tăvălită cu nucă măcinată și nucă de cocos. Îți amintește de aroma copilăriei și se prepară ușor
POLITICĂ Angajații din primării intră în GREVĂ pe termen nelimitat, nemulțumiți de măsurile anunțate de Guvernul Bolojan: „S-a umplut paharul!”
12:50
Angajații din primării intră în GREVĂ pe termen nelimitat, nemulțumiți de măsurile anunțate de Guvernul Bolojan: „S-a umplut paharul!”
METEO Unde revine CANICULA în România și când apar și fenomene de instabilitate. După căldura extremă, o masă de aer va traversa zona țării noastre
12:15
Unde revine CANICULA în România și când apar și fenomene de instabilitate. După căldura extremă, o masă de aer va traversa zona țării noastre
ACTUALITATE Răspunsul unui livrator asiatic atunci când este întrebat cum se simte în România: „ Am venit aici și…”
12:06
Răspunsul unui livrator asiatic atunci când este întrebat cum se simte în România: „ Am venit aici și…”
POLITICĂ Gheorghe Piperea (AUR) acuză Guvernul Bolojan de „ocolirea democraţiei”, prin asumarea răspunderii pe pachetele de AUSTERITATE
11:51
Gheorghe Piperea (AUR) acuză Guvernul Bolojan de „ocolirea democraţiei”, prin asumarea răspunderii pe pachetele de AUSTERITATE
Mediafax
Cod galben de caniculă vineri și sâmbătă în mai multe județe din țară, inclusiv în Capitală
Digi24
„Napoli este mort!”. Fenomentul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
Cancan.ro
Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer, ca și cuplu. Cât de fericiți (nu) erau, de fapt?!
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
Mediafax
Trend pe rețelele sociale: Apeluri false la 112. O fată din Vrancea, amendată
Click
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
Digi24
Copil de 3 ani, ucis în bătaie de tatăl vitreg. Bărbatul s-a baricadat în casă și amenința că-și va ucide și celălalt fiu
Cancan.ro
Andrei i-a dat fatala Ellei Vișan! Cum s-a răzbunat, după ce logodnica l-a înșelat cu Teo, la Insula Iubirii 2025
Ce se întâmplă doctore
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
observatornews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
Primăriile intră astăzi în grevă „pe termen nedeterminat”, din cauza Pachetului 2 de măsuri
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Capital.ro
Marele actor pe care l-a pierdut România. Ziua în care s-a stins o legendă a țării. Făcea haz de necaz
Evz.ro
Sindicaliștii din Învățământ vor să le strice copiilor prima zi de școală
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
RadioImpuls
Ce se ascunde, de fapt, în spatele atacului brutal asupra livratorului străin? Identitatea agresorului a fost confirmată. Promova simboluri fasciste pe internet. DETALII tulburătoare despre întreaga scenă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Somnul regulat, esențial pentru pacienții cu insuficiență cardiacă
SPORT Mirel Rădoi a primit un cadou fabulos după ce Universitatea Craiova s-a CALIFICAT în Conference League
12:21
Mirel Rădoi a primit un cadou fabulos după ce Universitatea Craiova s-a CALIFICAT în Conference League
EXTERNE Germania își îndeamnă cetățenii să părăsească IRANUL/ Teheranul ar putea lua măsuri împotriva statelor occidentale
11:49
Germania își îndeamnă cetățenii să părăsească IRANUL/ Teheranul ar putea lua măsuri împotriva statelor occidentale
POLITICĂ Andrei Caramitru ia distanță de NICUȘOR Dan și-i aduce acuze dure: “A ratat complet primele 100 de zile/ Nu m-ar mira să avem un cegeu sub acoperire”
11:37
Andrei Caramitru ia distanță de NICUȘOR Dan și-i aduce acuze dure: “A ratat complet primele 100 de zile/ Nu m-ar mira să avem un cegeu sub acoperire”
POLITICĂ Cristian Diaconescu spune că atenționarea cu „încălcarea intereselor” Rusiei, transmisă cu ani în urmă României, se adresează acum Ucrainei
11:33
Cristian Diaconescu spune că atenționarea cu „încălcarea intereselor” Rusiei, transmisă cu ani în urmă României, se adresează acum Ucrainei
VIDEO Nici Nicușor Dan, nici partidele Coaliției n-au suflat o vorbă în campanie despre Măsurile de austeritate!
11:18
Nici Nicușor Dan, nici partidele Coaliției n-au suflat o vorbă în campanie despre Măsurile de austeritate!
VIDEO Un avion F-16 s-a PRĂBUȘIT în Polonia în timpul unui zbor de antrenament. Autoritățile au deschis o anchetă
11:17
Un avion F-16 s-a PRĂBUȘIT în Polonia în timpul unui zbor de antrenament. Autoritățile au deschis o anchetă