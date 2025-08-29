Mărturia șocantă a unei femei care este acuzată că și-a OTRĂVIT 11 soți: „Nu știu câți oameni am ucis, nu-mi amintesc exact”

O femeie din Iran, în vârstă de 56 de ani, acuzată că și-a ucis 11 soți în decursul a 22 de ani spune acum că numărul acestora ar putea fi chiar mai mare.

Kolsum Akbari s-a căsătorit mereu cu bărbați mai în vârstă, pe care apoi îi otrăvea cu medicamente pentru diabet și alcool industrial, pentru a le moșteni averea, notează Antena 3.

Nimeni nu a suspectat-o până acum, pentru că bărbații păreau că au murit din cauze naturale, din cauza vârstei lor înaintate și a problemelor de sănătate de care sufereau.

În acest context, ea chiar și-a extins „activitatea” în mai multe orașe, pentru a nu atrage atenția asupra sa. Seria de crime a început în anul 2000 și a continuat până în 2023, când fiul ultimei sale victime, Gholamreza Babaei (82 de ani) a devenit suspicios și a anunțat Poliția.

În acest mod, ea a fost descoperită și acum este acuzată că a ucis 11 bărbați, dar „văduva neagră” susține că ar putea fi între 13 și 15,

„Nu știu câți oameni am ucis. Poate au fost 13 sau 15. Nu-mi amintesc exact”, a spus femeia în timpul audierilor, potrivit Telegrafi.com.

Kulsum Akbari s-a căsătorit prima dată la 18 ani, dar a fost o căsnicie scurtă, cu un bărbat care suferea de probleme psihice, potrivit sursei citate.

Nici cea de-a doua căsătorie nu a fost mai fericită, pentru că s-a căsătorit cu un bărbat mult mai în vârstă, care avea copii dintr-un mariaj anterior, care o bătea și umilea constant.

După moartea celui de-al doilea soț, a început seria crimelor în masă. Aceasta le spunea oamenilor că este dispusă să se căsătorească cu bărbați bătrâni și singuri și, după ce verifica situația lor financiară, accepta căsătoria pentru o zestre generoasă.

Astfel, la scurt timp după ce se căsătorea cu victimele, Kolsum începea să le otrăvească cu un amestec periculos de medicamente pentru tensiune, medicamente pentru diabet, tranchilizante și alcool industrial.

Iar când acest mod nu funcționa, își sufoca soții cu pernele. Și imediat după înmormântarea lor își căuta deja următoarea victimă.

Autoritățile nu au putut face legătura între ele, o perioadă îndelungată de timp, Pentru că faptele au avut loc în orașe diferite din provincia Mazandaran din Iran.

Totuși, unul dintre soți a supraviețuit unei tentative de otrăvire în 2020, dar pur și simplu a dat-o afară din casă fără să anunțe Poliția.

Crimele s-au încheiat în 2023, după moartea ultimului soț, când fiul acestuia a devenit suspicios. Un prieten i-a spus că tatăl său fusese căsătorit anterior cu o femeie pe nume Kolsum, care a încercat să îl otrăvească. Și când a văzut-o pe vaduvă, a recunoscut-o ca fiind aceeași persoană.

Inițial ea a negat crimele, dar în cele din urmă a recunoscut totul, deși a continuă să ofere declarații contradictorii despre numărul victimelor.

Acum este acuzată de 11 crime cu premeditare și o tentativă de omor și, dacă va fi condamnată, riscă pedeapsa cu moartea. Instanța urmează să dea o sentință după ce va audia toți reclamanții.

Cazul implică peste 45 de reclamanți, inclusiv moștenitorii victimelor, care acum cer dreptate. Procurorii confirmă faptul că motivația femeii au fost banii, cea mai mare parte a averii moștenite fiind transferată fiicei lui Kolsum.