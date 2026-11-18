Cutremurul din 18 noiembrie a fost resimțit în numeroase localități din România, trezind oameni din somn și provocând momente de teamă. Mărturiile publicate după seism descriu paturi care se mișcau, mobilier zguduit și alerte pe telefoanele mobile, dar și experiențe foarte diferite.

În Capitală, mai mulți locuitori au povestit că au fost treziți de mișcarea clădirilor. Unele dintre cele mai puternice senzații au fost descrise de persoanele aflate la etajele superioare ale blocurilor.

Un bucureștean din Sectorul 6 a relatat experiența într-o notă de umor: „M-am trezit din somn că se mișcă patul cu mine, am crezut că eram in leagăn și nu înțelegeam ce se intamplă ”.

Un alt locuitor, de la etajul 10 al unui bloc din Sectorul 1, a povestit că imobilul s-a clătinat serios, dar că mișcarea seismică a fost, din fericire, scurtă.

În Sectorul 2, o persoană care locuiește la etajul opt a descris o mișcare în două etape: „Da , l-am simțit bine m-am trezit cu câteva secunde înainte , a început cu o smucitură bruscă și pe urmă un balans de vreo 20 secunde”.

Martorul a adăugat că în timpul balansului s-au mișcat clopoțeii suspendați de un corp de iluminat. Alți bucureșteni au observat geamuri care vibrau, uși care se mișcau sau mobilier care continua să oscileze câteva secunde după seism.

Alertele primite pe telefoane i-au speriat pe unii români înainte să simtă seismul

Mai mulți utilizatori au relatat că au primit notificări prin sistemul de avertizare pentru cutremure al telefoanelor Android, uneori cu câteva secunde înainte de a simți mișcarea seismică.

Un locuitor din Pitești a povestit că alarma l-a trezit dintr-un somn profund, însă inițial nu a înțeles ce se întâmplă. La scurt timp, a simțit clădirea mișcându-se.

O experiență asemănătoare a fost relatată în Sectorul 6 din București, unde un bărbat a observat cablul încărcătorului telefonului oscilând după ce fusese trezit de avertizare.

Pentru un locuitor din Chiajna, seismul a readus în memorie cutremurul devastator din 1977. „Am sărit din pat când am simțit. Parcă vedeam cum a fost în ’77”, a scris acesta, precizând că se afla la un etaj superior al unui bloc din Militari Residence.

„Mi-au căzut lucruri prin casă”. Mărturii din Galați, Focșani și Brăila

Seismul a fost descris drept puternic și de mai mulți locuitori din estul țării. La Galați, o persoană a relatat că mișcarea a fost atât de intensă încât unele obiecte au căzut în locuință. Un alt martor, aflat la etajul trei, a descris cutremurul drept „lung, puternic și moale”.

Din Focșani, un locuitor a transmis că seismul a durat, potrivit percepției sale, aproximativ trei secunde și că obiecte din apartament au căzut.

La Brăila, reacțiile au fost marcate de teamă. „Ferească Dumnezeu! S-a simțit foarte tare… Mi s-a părut și lung și puternic”, a comentat o persoană.

Relatări au venit și din Constanța, unde unii locuitori au descris o mișcare de balans, în timp ce alții au apreciat că seismul a fost scurt, dar intens.

La Craiova, un locuitor a declarat că a simțit o legănare în timpul somnului, suficient de puternică pentru a-și da seama că este vorba despre un cutremur. Un altul a precizat că mișcarea s-a simțit mai ales la etajul patru.

La Slatina, o persoană a scris: „S-a simțit și aici destul cât să mă trezească din somn”.

Diferențele dintre relatări arată cât de variabil poate fi perceput același seism, în funcție de amplasarea localității, caracteristicile clădirii, etaj și condițiile în care se află fiecare persoană.