Grand Theft Auto VI revine în Vice City după 24 de ani! Jocul cu sute de milioane de fani, dezvoltat de Rockstar Games și distribuit de Take Two Interactive, se lansează oficial pe 19 noiembrie 2026, după 13 ani de așteptare. Cu 11 ani de dezvoltare, cu un buget astronomic de aproape 1,5 miliarde de dolari și cu o campanie de promovare care a transformat Miami într-un uriaș platou roz neon, noul titlu de la Rockstar Games promite o revoluție globală în industria divertismentului, cu o poveste modernă adaptată după Bonnie și Clyde și cu un grad de realism nemaivăzut.

După fusul orar, Grand Theft Auto VI va fi lansat în Noua Zeelandă de la miezul nopții, iar ora locală corespunde cu 13:00, ora României, 18 noiembrie 2026. Jocul va fi disponibil în România joi, 19 noiembrie, de la miezul nopții.

Informații esențiale despre Grand Theft Auto VI

Megaproducția este lansată numai pe consolele PlayStation 5, inclusiv pe variantele PlayStation 5 Slim și PlayStation 5 Pro, precum și pe Xbox Series X și Xbox Series S. Jocul este vândut în două ediții: Standard (399,90 lei) și Ultimate (499,90 lei) cu conținut suplimentar inclus.

Data lansării pe PC este încă necunoscută. Sunt speculații de la publicații de gaming care sugerează că Rockstar plănuiește să lanseze jocul pe PC în prima parte a anului 2027. Jocul nu va avea mod online la lansare, fiind disponibil doar în formatul poveștii single-player și nici nu există vreo dată de lansare confirmată.

La fel ca în orice alt joc video al seriei, jucătorii vor putea explora orașul, vor putea fura și conduce o varietate imensă de vehicule (de la mașini, motocilete și camioane la bărci cu motor și avioane).

De asemenea, vor putea comite infracționalități de la a sparge bănci și jefui magazine și chiar să elimine personaje non-jucabile. În funcție de gravitatea faptelor, se vor confrunta cu forțele legii care se vor mobiliza după tradiționalul sistem de urmărire reprezentat prin stele.

Jucătorii își vor putea îmbrăca personajele cu o varietate uriașă de ținute vestimentare. Jocul include mecanici specifice unui simulator de tip Sims. Personajele pot să consume alimente și se pot îngrășa. Pot să practice gimnastică și sporturi extreme, iar în mod automat, își pot întări musculatura. Jucătorii îi pot tatua și machia pe Jason și Lucia în saloanele accesibile din joc.

Pot lua parte la petreceri în cluburile din Vice City sau să meargă la vânătoare de aligatori în mlaștinile din Leonida. Jocul va include nuditate, scene intime și secvențe de violență extremă. Din acest motiv, Grand Theft Auto VI este interzis minorilor!

Povestea, actorii și albumul muzical

Spre deosebire de Grand Theft Auto V care a avut trei protagoniști, noul joc aduce numai doi protagoniști: Lucia Caminos și Jason Duval. Este primul joc al seriei care are o femeie în rol de protagonist central. Acțiunea jocului este amplasată în Leonida inspirată după statul american Florida și în Vice City, orașul inspirat după Miami.

Povestea se va concentra pe relația de iubire tensionată și plină de adrenalină dintre Lucia și Jason. Rockstar a folosit și la acest joc actori talentați pentru captarea mișcărilor faciale și a vocii. Potrivit zvonurilor, jocul are în spate nume mari de actori foarte cunoscuți, care urmează să fie dezvăluiți în genericul jocului. Printre aceștia se numără Stephen Root și muzicianul Travis Scott.

Rockstar lansează separat și un album cu melodii ale unor artiști cunoscuți care vor putea fi ascultate în joc de la bordul mașinilor, precum:

„Don’t Chart” – Cardi B, RHYNO – Travis Scott

„Flower in a Hurricane” – Justice

„Go Easy” (Dua Lipa)

„Crazy for You” (Lana Del Rey).

Albumul muzical este vândut în mai multe variante, cea mai scumpă fiind Ediția Limitată de Vinyl care costă 124 de euro. Albumul pe CD se vinde la numai 17 euro.

Despre protagonistă

După ani de speculații lansate pe rețelele de socializare, Game Awards a confirmat oficial că personajul feminin este interpretatvocal de Manny L. Perez, o actriță de origine puerto ricană și dominicană.

Născută în New York City, pe 7 septembrie 1992, a practicat arte marțiale (MMA, Muay Thai, jiu-jitsu brazilian) și a jucat în câteva seriale de acțiune (Law & Order, Blindspot, Jessica Jones).

Lucia, personajul pe care îl interpretează, este o spărgătoare de bănci și o traficantă de droguri. Ea ajunge la închisoare, dar este eliberată condiționat din închisoare. Va purta o brățară de monitorizare la picior pe parcursul poveștii. Jason Duval, iubitul Luciei, este un fost militar preocupat cu traficul de droguri.

Dezvoltarea și costul producției

Până la 1,5 miliarde de dolari au fost investiți în dezvoltarea și promovarea globală a jocului. Bugetul depășește de câteva ori producții gigantice ca filmele „Avatar” și „The Avengers”. Jocul folosește o versiune ultra-avansată a motorului grafic proprietar RAGE.

Promite un grad nemaiîntâlnit de realism în redarea apei, texturii și fizicii. Jocul aduce și inteligența artificială din spatele mulțimii de personaje non-jucabile (civilii și polițiștii din joc).

Primul trailer a fost publicat pe 5 decembrie 2023, al doilea pe 6 mai 2025. Trailerul promoțional în varianta extinsă de 27 de minute a fost prezentat inițial pe Netflix, pe 27 august 2026.



Controverse și scurgeri de informații

Jocul a devenit neoficial dezvăluit în urma unor atacuri cibernetice și scurgeri de informații. În 2022, un adolescent britanic de 17 ani pe nume Arion Kurtaj a publicat prima scurgere masivă de informații despre joc. Membru al grupării de hackeri Lapsus$, a spart canalele interne de Slack ale companiei printr-un atac de phishing. A folosit numai un stick Amazon Fire TV conectat la televizor, un telefon mobil și internetul unui hotel. A furat și a publicat pe internet 90 de clipuri din faza alfa de dezvoltare.

A amenințat că va publica codul sursă al jocului dacă nu primește răscumpărare, dar a fost arestat. Acuzat pentru alte atacuri, el a fost condamnat la spitalizare pe viață într-o instituție medicală de către judecătorii britanici. El a fost diagnosticat cu autism sever și considerat pericol public. A spus că vrea să se intoarcă la activitatea de hacking. În 2026, a plecat vinovat în fața instanței pentru mai multe atacuri cibernetice grave.

În august 2026, înainte ca Rockstar să prezinte jocul pe Netflix, un grup anonim de hacker cu numele Cyberleek a publicat clipuri cu mecanici de joc și a dezvăluit harta completă a statului Leonida. Au cerut donații în criptomonede pentru a publica gradual câte un clip din joc. Atacatorii cibernetici n-au fost nici până azi prinși.

Primul joc fără disc din serie

Cea mai mai mare controversă care a înfuriat o bună parte din fani a fost știrea că Rockstar nu va lansa jocul pe disc fizic. De asemenea, jocul va rula numai cu 30 cadre pe secundă pe toate consolele.

Pentru a cumpăra jocul, jucătorii au trebuit să comande de pe magazinele digitale oficiale PlayStation și Xbox.Alternativ, au putut comanda casete cu jocul în format fizic. Dar nu include discul propriu-zis, ci doar cu un jeton cu codul de activare a jocului.

Asta nu i-a împiedicat pe producători să raporteze aproape 16 milioane de copii vândute și un profit de 1,54 de miliarde de dolari din precomenzi. Nu i-a oprit nici pe mulți fani din întreaga lume să-și ia zile libere de la muncă și chiar concediu planificat.

Chiar dacă se anunță a fi cel mai profitabil joc pentru Rockstar din istorie, analiștii estimează pierderi de 1 miliard de dolari pentru economia Statelor Unite, Companiile HR estimează că unul din cinci angajați și-au luat liber pe 19 noiembrie să se joace.

Sursa Foto și Video: Rockstar Games