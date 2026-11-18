Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a venit cu precizări după cutremurul produs în noaptea de marți spre miercuri, în zona Vrancea. Autoritățile au explicat care este diferența între sistemul Google Earthquake Alerts și RO-ALERT.

Numeroși utilizatori de telefoane Android au primit avertizări privind producerea unui seism. Notificările, însoțite de semnale sonore, au provocat confuzie în rândul unor utilizatori, care le-au asociat cu sistemul național RO-ALERT.

IGSU a explicat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că avertizările Google nu sunt transmise de autoritățile române și nu trebuie confundate cu mesajele oficiale de urgență.

”Este important să nu confundăm Google Android Earthquake Alerts cu RO-ALERT. Sunt două sisteme complet diferite. Alerta Google este o funcţie a telefoanelor Android, care foloseşte accelerometrele telefoanelor pentru a detecta activitatea seismică şi poate transmite avertizări cu câteva secunde înainte ca undele seismice să ajungă într-o anumită zonă. RO-ALERT este sistemul oficial al autorităţilor, prin care populaţia este avertizată în situaţii de urgenţă”, a transmis IGSU.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a explicat că RO-Alert nu oferă avertizare anticipată pentru producerea cutremurelor.

”Ulterior producerii cutremurului, în cazul în care acesta generează consecinţe grave, vor putea fi difuzate mesaje de avertizare a populaţiei, cu măsuri de protecţie adecvate (de exemplu: puncte de distribuţie a ajutoarelor de urgenţă). Aşadar, o notificare Google privind un cutremur nu este un mesaj RO-Alert şi nu trebuie atribuită IGSU. Sunt sisteme independente, cu funcţionare şi roluri diferite”, au mai precizat oficialii.

Cum funcționează sistemul Google.

Notificările primite de români miercuri noapte au fost generate de sistemul de avertizare seismică al Google, care poate detecta un cutremur în desfășurare și poate avertiza utilizatorii cu câteva secunde înainte ca undele seismice să ajungă în zona lor.

IGSU subliniază că RO-ALERT este sistemul oficial prin care autoritățile avertizează populația în situații de urgență, dar acesta nu este conceput pentru avertizarea anticipată a cutremurelor. Diferența fundamentală este că sistemul Google poate detecta un seism deja început și poate transmite notificări către utilizatorii aflați în zone unde undele seismice nu au ajuns încă.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a insistat asupra faptului că notificările Google nu trebuie atribuite instituției.

”Așadar, o notificare Google privind un cutremur nu este un mesaj RO-ALERT și nu trebuie atribuită IGSU. Sunt sisteme independente, cu funcționare și roluri diferite”, a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Precizările vin după seismul produs în noaptea de marți spre miercuri în zona seismică Vrancea. Potrivit datelor actualizate ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut magnitudinea de 5,7 și s-a produs la adâncimea de 120,8 kilometri.