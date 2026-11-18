Două persoane au fost rănite în urma cutremurului produs în Vrancea în noaptea de marți spre miercuri, 18 noiembrie, la ora 02:48. Seismul a avut magnitudinea 5,7 și este cel mai puternic din acest an.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a mobilizat echipaje de pompieri pentru verificări în mai multe județe și în București.

Două persoane au suferit răni

În urma seismului din Vrancea, două persoane au fost rănite, potrivit celei mai recente informări a autorităților. Una dintre victime provine din județul Galați și a fost lovită de ușa unui dulap în timpul evacuării din locuință. La Râmnicu Sărat, o femeie a fost rănită după ce elemente de mobilier au căzut peste ea.

De asemenea, autoritățile transmit că au fost raportate și persoane care au suferit atacuri de panică.

Potrivit celei mai recente informări a autorităților, în județul Galați au fost înregistrate șapte apeluri la numărul unic de urgență 112, în urma cutremurului produs la ora 02:48.

Echipajele operative ale inspectoratelor pentru situații de urgență continuă misiunile de recunoaștere și evaluare în teren, pentru identificarea eventualelor efecte ale seismului și acordarea sprijinului necesar persoanelor afectate, transmite, pe Facebook, IGSU. Se fac verificări în județele Buzău, Vrancea, Iași și Vaslui, dar și în municipiul București.

Autoritățile recomandă populației să își păstreze calmul și să respecte măsurile de protecție specifice în cazul producerii unui cutremur.

Sfat de la IGSU: Păstrați-vă calmul!

În contextul producerii unui cutremur cu magnitudinea 5,7, IGSU a transmis o serie de sfaturi populației – „Recomandăm populației să își păstreze calmul și să respecte măsurile de protecție specifice în cazul producerii unui cutremur. După producerea unui cutremur pot apărea replici”.

Seismul de azi-noapte a avut o magnitudine de 5,7 și s-a produs la o adâncime de aproximativ 120,8 km. În urma evenimentului, la nivelul județului Galați au fost înregistrate 7 apeluri prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

Iată cum acționăm în caz de cutremur: