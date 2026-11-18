După cutremurul din noaptea de marți spre miercuri din România, care a speriat mii de români, un alt sesim a avut loc, la numai câteva minute după cel din Vrancea, lângă România.

Potrivit Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului INCDFP, în ziua de 18 Noiembrie 2026, la ora 03:16:57 (ora locală a României), s-a produs în regiunea de graniță dintre Grecia și Bulgaria, un cutremur slab cu magnitudinea de 3.9. Seismnul a avut loc la adâncimea de 6.2 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 51km S de Asenovgrad, 58km S de Kardzhali, 64km S de Plovdiv, 74km N de Kavala, 75km S de Pazardzhik, 83km S de Haskovo.

Cutremur puternic în România

Un cutremur semnificativ, cu magnitudinea de 5,7, s-a produs miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea.

Potrivit informării INFP, seismul s-a produs la ora 02:48:55, ora locală a României, în zona seismică Vrancea, Covasna, și a avut magnitudinea estimată prin sistemul de avertizare timpurie (EWS) de 5,7. Adâncimea la care s-a produs a fost de 107,1 kilometri.