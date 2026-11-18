E din nou scandal în Serbia, după ce Lidija Vukicevic, actriță și politiciană apropiată partidului de guvernământ din Serbia, a fost stropită cu iaurt în fața Parlamentului de la Belgrad. Deputata susține că a fost trasă și de păr, iar poliția nu a intervenit. Incidentul a provocat reacții din partea studenților și a unei organizații civice.

Un incident controversat a avut loc în fața Adunării Naționale a Serbiei, unde Lidija Vukicevic, actriță și reprezentantă a Partidului Progresist Sârb (SNS), formațiunea lui Aleksandar Vucic, a fost stropită cu iaurt în timp ce se îndrepta spre intrarea principală a Parlamentului, potrivit Gazetaexpress.com.

Potrivit agenției sârbe de presă Beta, incidentul s-a produs înaintea ședinței constitutive a legislativului, într-un context politic tensionat, după alegerile în care o mișcare de opoziție susținută de studenți a obținut victoria.

În momentul atacului, mai mulți reprezentanți ai SNS, printre care Aleksandar Vucic și Milos Vucevic, intraseră deja în clădire, potrivit relatării.

Sursa video – X/@SlavicNetworks

După cele întâmplate, Vukićević a susținut o conferință de presă în holul Parlamentului, unde a declarat că incidentul a afectat-o profund și a criticat lipsa de reacție a forțelor de ordine.

„Mi-am dedicat întreaga viață și carieră Serbiei și poporului nostru, pentru a le oferi bucurie și pentru a da tot ce am mai bun din mine. Dar am ajuns într-o situație în care astăzi, în fața Adunării Populare, nu te poți simți în siguranță. Atunci, unde te poți simți în siguranță?”, a declarat Lidija Vukićević.

Deputata a spus că, pe lângă faptul că a fost stropită cu iaurt, unele persoane ar fi tras-o de păr, fără ca polițiștii aflați în zonă să intervină. Vukićević a afirmat că nu intenționează să renunțe la convingerile sale politice în urma incidentului.

„Pot să arunce cu 30 de litri de iaurt în mine, pot să facă ce vor, dar vă întreb: Încotro se îndreaptă această țară? Cine va conduce această țară, când un deputat nu se simte în siguranță în fața Parlamentului?”, a declarat ea.

Sursa video – X/@SlavicNetworks

Studenții din Belgrad condamnă incidentul și cer respectarea drepturilor tuturor cetățenilor

Studenții Facultății de Medicină din Belgrad au reacționat printr-un mesaj publicat pe platforma X, după ce Marija Radovanović a fost indicată drept persoana implicată în incident.

Reprezentanții studenților au transmis că gestul acesteia nu reflectă valorile pentru care militează mișcarea studențească.

„Ca întotdeauna, facem apel la cetățeni să-i trateze pe toți concetățenii în mod pașnic și cu demnitate, indiferent de afilierea lor politică”, se arată în mesajul publicat de studenți.

Reacția vine într-un moment în care Serbia traversează o perioadă de confruntări politice între susținătorii puterii și grupările de opoziție, inclusiv mișcările civice și studențești.

Organizația Pistaljka a renunțat să o mai reprezinte juridic pe femeia implicată

Organizația sârbă Pistaljka, cunoscută pentru activitatea de investigație și pentru sprijinul juridic acordat persoanelor care semnalează nereguli, a anunțat marți, 17 noiembrie, că avocații săi au revocat împuternicirea prin care o reprezentau pe Marija Radovanović.

Decizia a fost luată după incidentul în care aceasta ar fi turnat iaurt pe Lidija Vukićević, în fața Parlamentului. Radovanović beneficia anterior de asistență juridică din partea organizației într-un litigiu legat de denunțarea unor presupuse nereguli.

Reprezentanții Pistaljka au explicat că oferă protecție denunțătorilor indiferent de orientarea sau apartenența lor politică, însă consideră că un asemenea comportament afectează credibilitatea persoanelor care semnalează abuzuri.

Potrivit organizației, gestul „pune în pericol zeci de ani de muncă depusă pentru conștientizarea importanței denunțătorilor în societate și a reputației de care se bucură aceștia astăzi în Serbia”.