Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, liberalul și omul de afaceri Viorel Cataramă a vorbit despre costurile promovării pe rețelele sociale prin intermediul boților și trolilor. Acesta a susținut că astfel de campanii pot ajunge la 1,5 milioane de euro pe lună și a ridicat întrebări despre sursele de finanțare ale promovării de care ar beneficia Ilie Bolojan. Viorel Cataramă a acuzat că că nimeni nu îl întreabă pe liderul liberal de unde provin banii pentru aceste campanii. Urmărește emisiunea live aici.

Viorel Cataramă a povestit că a contactat o firmă specializată în promovarea pe rețelele de socializare

Viorel Cataramă a povestit că a contactat o firmă specializată în promovarea pe rețelele sociale prin intermediul boților și trolilor și că aceasta i-a prezentat un tarif de 1,5 milioane de euro pe lună pentru astfel de servicii.

„În social media, am contactat și eu o firmă specializată în boți și troli. Costurile sunt rezonabile, modeste: 1,5 milioane de euro pe lună. Dacă vrei să apelezi la o firmă rezonabilă, care poate să-ți facă promovare prin intermediul boților și trolilor, trebuie să aloci un buget de 1,5 milioane de euro pe lună”, a spus Viorel Cataramă.

Viorel Cataramă: „Nu l-a întrebat nimeni pe Bolojan de ani de zile de unde provin banii”

Viorel Cataramă a pus sub semnul întrebării sursele de finanțare ale campaniilor de promovare de care ar beneficia Ilie Bolojan. Omul de afaceri a afirmat că nimeni nu l-a întrebat pe fostul premier niciodată de unde provin banii pentru campaniile susținute de boți și troli și a acuzat existența unui tratament diferit față de politicienii aflați de cealaltă parte a baricadei.

„Vă dați seama câți bani dispun cei care au parte de astfel de promovări? L-a întrebat cineva pe Bolojan de unde a avut banii de campanie? Nu l-a întrebat nimeni pe Ilie Bolojan, de ani de zile, de unde provin banii. Bolojan beneficiază de campanii plătite, susținute de boți și troli. Și nu l-a întrebat nimeni de unde are banii și cine plătește aceste campanii. Pentru că este de partea corectă a baricadei. Sunt întrebați cei care sunt de partea incorectă a baricadei”, a relatat liberalul Viorel Cataramă.

Cine s-ar afla în spatele campaniei cu boți și troli a lui Ilie Bolojan

Silviu Mănăstire, fostul secretar general adjunct al PNL, a făcut o serie de dezvăluiri cu privire la campania digitală a lui Ilie Bolojan. Potrivit jurnalistului, cel despre care se spune că livrează zeci de mii de like-uri și share-uri la postările fostului premier este Lucian Despoiu, patronul companiei Majoritas.

Spre finalul aventurii sale la șefia Guvernului, Ilie Bolojan a început să atragă din ce în ce mai mult atenția în mediul public. Când Bolojan a devenit tot mai contestat, au apărut, peste noapte, sute de pagini de susținere, cu milioane de urmăritori, așa cum a dezvăluit în premieră Gândul.

Cine s-ar afla în spatele campaniei cu boți și troli și legătura cu Masoneria

Chiar și Bolojan a început să strângă brusc sute de mii de like-uri și share-uri la postări, despre care se crede însă că ar fi generate de boți. Totuși, cine se află în spatele acestei ”operațiuni”? Silviu Mănăstire, fostul secretar general al PNL, a dezvăluit că cel din spatele rețelei este Lucian Despoiu, unul dintre antreprenorii români care au făcut tranziția din domeniul marketingului digital către consultanță politică internațională.

Numele său a revenit în atenția publică după acuzațiile formulate de presa din Grecia, potrivit cărora ar fi utilizat metode ilegale asociate modelului Cambridge Analytica pentru colectarea datelor personale ale alegătorilor. Acuzații similare au apărut și în legătură cu activitatea sa din Africa și Republica Moldova, unde a colaborat inclusiv cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea condusă de Maia Sandu.

În România, în urma unor conflicte cu autoritățile, Lucian Despoiu a ales să se retragă din spațiul public.