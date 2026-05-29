Clipe de groază în noaptea de joi spre vineri pentru locuitorii din blocul gălățean unde s-a prăbușit o dronă rusească. Oamenii din blocul afectat mărturisesc cum i-a afectat incidentul terifiant.

Sute de familii din Galaţi sunt încă bulversate de incidentul în care două persoane au fost rănite uşor şi alte zeci evacuate, după ce o dronă a lovit un bloc de pe Calea Brăilei din Galaţi.

„Am auzit zgomotul puternic de motoare de avion venind dinspre graniţă”

La 6 ore de la explozie, o zonă de câteva sute de metri este încercuită. Jurnaliștii de la News.ro au stat de vorbă cu o femeie care locuieşte împreună cu familia sa chiar în apropierea locului exploziei.

„Totul a început cu mesajul RO-Alert pe care l-am primit la ora 1:52”, începe femeia relatarea. Dronele care trec graniţa deveniseră o obişnuinţă în ultimii ani. Frica de la început s-a mai estompat și acum rememorează experiența.

„Recunosc că, iniţial, nici nu l-am citit cu atenţie şi l-am închis imediat, crezând că este o alertă meteo de vânt sau ploaie. Stăteam cu ochii deschişi, încercând să adorm din nou. Dar apoi am auzit zgomotul puternic de motoare de avion venind dinspre graniţă”, explică femeia.

Apoi a auzit foarte clar zgomotul obiectului pe care îl urmăreau avioanele. Totul s-a petrecut pe foarte repede-nainte, ca în vis.

„Noi dormim cu geamurile deschise şi, la un moment dat, s-a auzit clar acel bâzâit de dronă. Sunetul devenea din ce în ce mai tare şi părea că se apropie de blocul nostru. M-am pitit în pat de frică, iar dintr-odată s-a auzit o bubuitură puternică, o explozie care a rupt liniştea deplină a nopţii. Era ora 1:57 când a căzut drona. Locuiesc într-o intersecţie, iar impactul a fost la aproximativ 250 de metri de noi, dar s-a auzit puternic. Ne-am panicat şi am sărit toţi din pat. Am mers să verific copilul şi câinele, apoi am dat mesaje cunoscuţilor, unor doctori din spital să văd dacă sunt de gardă, dar nu erau”, continuă ea.

Soţul femeii a ieşit în stradă să afle exact ce se întâmpla. După fix 10 minute verificate, au sosit ambulanţele şi pompierii.

„A fost un noroc fantastic. Drona s-a izbit şi s-a înfipt practic în casa scării, mai exact în casa liftului unui bloc turn. Aceasta este ca o „cuşcuţă” mai înaltă decât restul blocului cu vreo doi metri. Dacă nu se lovea de acea structură, cred că mergea mai departe şi lovea casele din spatele blocului sau intra direct în apartamente. Ar fi fost un scenariu groaznic, ca la 11 septembrie, dacă traiectoria ar fi dus-o direct în bloc”, spune femeia.

Toată noaptea au stat în faţa televizoarelor şi pe reţelele sociale să afle apoi veşti. La 6 ore de la explozie, zona este încă complet închisă circulaţiei între cele două intersecţii mari între care este blocul, „nici printre blocuri, nici pe lângă magazinaşe”.

„Suntem încă sub şoc şi nu am putut dormi deloc. Fiul meu, care este în clasa a XII-a, s-a speriat foarte tare; a închis geamul la el în cameră şi s-a mutat în altă cameră să doarmă cu căţelul nostru, Ava, care este şi ea traumatizată de zgomot. Deşi încercăm să ne reluăm cursul normal al vieţii – eu la serviciu, copilul la şcoală – există o teamă profundă. Nu ştii niciodată ce se poate întâmpla”, mai spune Simona Elena Bugeac.

„S-a auzit o bubuitură mare, au început să-mi ţiue urechile”

Publicația locală monitoruldegalati oferă alte câteva mărturii, care traduc emoțiile terifiante trăite de gălățeni.

„Am auzit RO-Alert-ul şi am zis că e alertă de vânt, ploaie, grindină. După aceea am auzit drona şi imediat explozia. A lovit blocul. Da, prin plafon. A intrat… şi a intrat în… la etajul 10, prin plafon şi a luat foc, a fost incendiu, a fost stins”, spune un locatar din blocul afectat.

„Şi când am văzut deodată bubuitură foarte mare, ne-am speriat, ne-am dat un pic mai în spate şi au fost aşa, flăcări… Ne-am speriat aşa. A căzut chiar pe bloc, da. S-au văzut flăcări, ne-am dat mai în spate, ne-am speriat, ne-am dat aşa… Foarte urât”, mai spune un alt gălăţean.

„Acolo sus pe bloc… acolo sus pe bloc a căzut, s-a auzit o bubuitură mare, au început să-mi ţiue urechile, de să… Foarte nasol, rău de tot, da. Am plecat mai în spate, na, vă daţi seama, ne-am speriat până la urmă. Am stat puţin, ne-am calmat şi după aceea ne-am întors să vedem care-i situaţia”, spunea un tânăr.

Ministerul Apărării a anunţat în jurul orei 8 dimineaţa că încă face cercetări la faţa locului pentru. Din primele informaţii, a rezultat că întreaga încărcătura dronei de tip Geran 2, de provenienţă rusească, a explodat la momentul impactului.

