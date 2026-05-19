Reacția NATO după ce un F-16 românesc a distrus o dronă deasupra Estoniei. Cum s-a luat decizia de a doborî aparatul de zbor

NATO a confirmat că un avion de vânătoare românesc a doborât, marți, o dronă în spațiul aerian estonian și a precizat că se desfășoară o anchetă. Alianța a declarat că „este pregătită și capabilă să reacționeze la orice potențiale amenințări aeriene”, relatează Reuters.

În Estonia, drona a pătruns în spațiul aerian al țării marți, în jurul prânzului, ora locală (09:00 GMT), venind din Rusia și îndreptându-se spre sud-estul țării, a declarat armata estoniană într-un comunicat.

A fost doborâtă de un avion de vânătoare românesc al NATO, aflat într-un zbor de antrenament, la ora locală 12:14 (09:14 GMT), cu o singură rachetă.

„Incidentul s-a produs în condiții de război electronic intens, inclusiv prin falsificarea semnalului GPS și bruiaj, din partea Rusiei”, a precizat armata estoniană.

Drona fusese supravegheată înainte de a intra pe teritoriul Estoniei, a adăugat aceasta, iar decizia de a o doborî a fost luată pentru a „minimiza impactul asupra populației civile și a infrastructurii”.

Acesta este cel mai recent incident dintr-o serie întreagă de încălcări ale spațiului aerian din regiune, pe fondul atacurilor frecvente ale Ucrainei asupra vecinei Rusii, precizează Reuters.

Și Letonia, țară vecină, a emis o alertă de amenințare aeriană după ce o dronă a pătruns marți în spațiul aerian leton, recomandând locuitorilor din zona de lângă granița cu Rusia să rămână în case, iar avioanele misiunii NATO de poliție aeriană din Țările Baltice au fost trimise în zonă.

‌În Letonia, alarma aeriană a provocat câteva momente de panică în zona de frontieră cu Rusia, unde trenurile au fost suspendate, examenele naționale pentru elevii din clasa a IX-a au fost întrerupte, iar magazinele alimentare și-au închis porțile, potrivit relatărilor presei locale.

Nu a fost clar de la început dacă drona care a pătruns în Letonia era aceeași cu cea care a pătruns în Estonia sau dacă era vorba de două drone diferite.

Ambele țări baltice au atribuit aceste incursiuni Moscovei și au afirmat că Ucraina are dreptul să lovească ținte militare rusești pentru a slăbi capacitatea Moscovei de a duce războiul.

„Aceste incidente sunt consecința directă a războiului și a provocărilor Rusiei. Estonia își consolidează cooperarea cu Ucraina pentru a-și îmbunătăți capacitățile de apărare aeriană și de combatere a dronelor”, a declarat ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, într-o postare pe X.

Ambele țări au subliniat că nu au permis Ucrainei să lanseze atacuri asupra Rusiei de pe teritoriile lor.

Ucraina a intensificat atacurile cu drone de lungă distanță asupra Rusiei, inclusiv în zona Mării Baltice. Începând din martie, mai multe drone militare ucrainene au pătruns în spațiul aerian al statelor membre NATO Finlanda, Letonia, Lituania și Estonia, toate având graniță cu Rusia.

