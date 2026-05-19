Prima pagină » Știri externe » Reacția NATO după ce un F-16 românesc a distrus o dronă deasupra Estoniei. Cum s-a luat decizia de a doborî aparatul de zbor

Reacția NATO după ce un F-16 românesc a distrus o dronă deasupra Estoniei. Cum s-a luat decizia de a doborî aparatul de zbor

Reacția NATO după ce un F-16 românesc a distrus o dronă deasupra Estoniei. Cum s-a luat decizia de a doborî aparatul de zbor
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

NATO a confirmat că un avion de vânătoare românesc a doborât, marți, o dronă în spațiul aerian estonian și a precizat că se desfășoară o anchetă. Alianța a declarat că „este pregătită și capabilă să reacționeze la orice potențiale amenințări aeriene”, relatează Reuters.

În Estonia, drona a pătruns în spațiul aerian al țării marți, în jurul prânzului, ora locală (09:00 GMT), venind din Rusia și îndreptându-se spre sud-estul țării, a declarat armata estoniană într-un comunicat.

A fost doborâtă de un avion de vânătoare românesc al NATO, aflat într-un zbor de antrenament, la ora locală 12:14 (09:14 GMT), cu o singură rachetă.

„Incidentul s-a produs în condiții de război electronic intens, inclusiv prin falsificarea semnalului GPS și bruiaj, din partea Rusiei”, a precizat armata estoniană.

Drona fusese supravegheată înainte de a intra pe teritoriul Estoniei, a adăugat aceasta, iar decizia de a o doborî a fost luată pentru a „minimiza impactul asupra populației civile și a infrastructurii”.

Acesta este cel mai recent incident dintr-o serie întreagă de încălcări ale spațiului aerian din regiune, pe fondul atacurilor frecvente ale Ucrainei asupra vecinei Rusii, precizează Reuters.

Și Letonia, țară vecină, a emis o alertă de amenințare aeriană după ce o dronă a pătruns marți în spațiul aerian leton, recomandând locuitorilor din zona de lângă granița cu Rusia să rămână în case, iar avioanele misiunii NATO de poliție aeriană din Țările Baltice au fost trimise în zonă.

‌În Letonia, alarma aeriană a provocat câteva momente de panică în zona de frontieră cu Rusia, unde trenurile au fost suspendate, examenele naționale pentru elevii din clasa a IX-a au fost întrerupte, iar magazinele alimentare și-au închis porțile, potrivit relatărilor presei locale.

Nu a fost clar de la început dacă drona care a pătruns în Letonia era aceeași cu cea care a pătruns în Estonia sau dacă era vorba de două drone diferite.
Ambele țări baltice au atribuit aceste incursiuni Moscovei și au afirmat că Ucraina are dreptul să lovească ținte militare rusești pentru a slăbi capacitatea Moscovei de a duce războiul.

„Aceste incidente sunt consecința directă a războiului și a provocărilor Rusiei. Estonia își consolidează cooperarea cu Ucraina pentru a-și îmbunătăți capacitățile de apărare aeriană și de combatere a dronelor”, a declarat ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, într-o postare pe X.

Ambele țări au subliniat că nu au permis Ucrainei să lanseze atacuri asupra Rusiei de pe teritoriile lor.

Ucraina a intensificat atacurile cu drone de lungă distanță asupra Rusiei, inclusiv în zona Mării Baltice. Începând din martie, mai multe drone militare ucrainene au pătruns în spațiul aerian al statelor membre NATO Finlanda, Letonia, Lituania și Estonia, toate având graniță cu Rusia.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Un F-16 românesc a doborât o dronă ucraineană deasupra Estoniei. „Dăm permisiunea doar aliaților. Ucrainenii nu au cerut această permisiune“

MApN confirmă că un F-16 românesc a doborât o dronă ucraineană în Estonia. Pilotul va primi emblema de „Emisar pentru Pace”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Două tinere românce sunt date dispărute în Germania. Clădirea în care se aflau a fost pusă la pământ de o explozie
18:33
Două tinere românce sunt date dispărute în Germania. Clădirea în care se aflau a fost pusă la pământ de o explozie
ACUZAȚII Fiul fondatorului Mango, audiat în ancheta privind moartea tatălui său. Cazul Isak Andic rămâne sub investigație în Spania
18:08
Fiul fondatorului Mango, audiat în ancheta privind moartea tatălui său. Cazul Isak Andic rămâne sub investigație în Spania
TENSIUNI Ucraina pregătește atacuri împotriva Rusiei de pe teritoriul Letoniei, potrivit serviciilor ruse
18:01
Ucraina pregătește atacuri împotriva Rusiei de pe teritoriul Letoniei, potrivit serviciilor ruse
ULTIMA ORĂ Trump va retrage 5.000 de militari din Europa, a anunțat Comandantul Suprem al Forțelor Aliate
17:35
Trump va retrage 5.000 de militari din Europa, a anunțat Comandantul Suprem al Forțelor Aliate
CONTROVERSĂ Alina Kabaeva, amanta lui Putin, antrenează gimnastele Rusiei pentru Campionatele Europene din Bulgaria. Părinții fetelor respinse o acuză de nepotism
17:07
Alina Kabaeva, amanta lui Putin, antrenează gimnastele Rusiei pentru Campionatele Europene din Bulgaria. Părinții fetelor respinse o acuză de nepotism
RĂZBOI Atac masiv cu drone rusești asupra Ucrainei: locuințe distruse în Harkov, Krivoi Rog și regiunea Odesa. Mai multe persoane au fost rănite
15:45
Atac masiv cu drone rusești asupra Ucrainei: locuințe distruse în Harkov, Krivoi Rog și regiunea Odesa. Mai multe persoane au fost rănite
Mediafax
Isărescu desființează ideea de premier tehnocrat: „Vorbești în gol, în deșert”
Digi24
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei
Cancan.ro
Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, după ce și-a ucis fosta iubită. Magistrații, decizie de ULTIMĂ ORĂ!
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Ce ne așteaptă dacă președintele nu reușește să facă un guvern stabil. Economistul Radu Nechita: „România merge pe urmele Greciei”
Mediafax
Primul Ordin European de Merit: Merkel, Sandu și Zelenski, printre laureați
Click
Țara unde angajații lucrează 4 zile pe săptămână, iar economia crește. Oamenii sunt mai productivi și mai puțin stresați
Digi24
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
Cancan.ro
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat nici la nuntă
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Descopera.ro
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Calea Lactee „a înghițit” o galaxie numită Loki, iar astronomii au descoperit acum resturile sale
RELIGIE 21 mai, ziua în care românii celebrează trei sărbători. Este vorba de o coincidență rară în calendar, care depinde strict de Paște
18:10
21 mai, ziua în care românii celebrează trei sărbători. Este vorba de o coincidență rară în calendar, care depinde strict de Paște
FLASH NEWS Ciprian Ciucu explică de ce nu se lucrează pe unele șantiere deschise din București: Mai corect ar fi: „nu s-a lucrat”. Acum se lucrează!
18:05
Ciprian Ciucu explică de ce nu se lucrează pe unele șantiere deschise din București: Mai corect ar fi: „nu s-a lucrat”. Acum se lucrează!
FLASH NEWS S-a ales praful de marea promisiune electorală a lui Fritz privind lupta cu interlopii din Timișoara. Palatul Marshall a fost cumpărat de clanul Cârpaci
17:59
S-a ales praful de marea promisiune electorală a lui Fritz privind lupta cu interlopii din Timișoara. Palatul Marshall a fost cumpărat de clanul Cârpaci
ȘTIINȚĂ O nouă cercetare dezvăluie cum a fost construită Marea Piramidă din Giza. Ar fi fost folosită o tehnică revoluționară
17:56
O nouă cercetare dezvăluie cum a fost construită Marea Piramidă din Giza. Ar fi fost folosită o tehnică revoluționară
FLASH NEWS Românilor care muncesc în SUA li se recunoaşte vechimea în muncă obţinută peste graniţă
17:48
Românilor care muncesc în SUA li se recunoaşte vechimea în muncă obţinută peste graniţă
EXCLUSIV Ce au răspuns românii la întrebarea: „Sunteți de acord ca România să se împrumute 17 miliarde de euro pentru apărare, prin programul SAFE?”
17:45
Ce au răspuns românii la întrebarea: „Sunteți de acord ca România să se împrumute 17 miliarde de euro pentru apărare, prin programul SAFE?”

Cele mai noi

Trimite acest link pe