„Societatea civilă va dispărea”. Aceasta este noua „sperietoare” sub care se strâng ONG-urile din tabăra #rezist, după ce inițiativa legislativă de a transparentiza banii organizațiilor neguvernamentale a trecut de Senatul României. Deși vor să facă „politica țării”, pun presiune prin proteste, creionează legile Justiției și cer partidelor, vehement, transparență financiară, ONG-urile îl iau pe ”nu” în brațe atunci când este vorba despre propriile fonduri.

La acest capitol, totul se dovedește a fi o „gaură neagră”. Și nu numai în România, ci la nivelul întregii Uniunii Europene, unde s-a tras deja alarma.

ONG-urile ar urma să fie dizolvate dacă nu publică numele donatorilor, conform proiectului de lege care a trecut de Senatul României.

„Societatea civilă”, pe de altă parte, vrea să fie implicată activ pe toate palierele și să aibă putere de decizie. Dar nu vrea să facă publice sursele finanțărilor.

Absența transparenței în ceea ce privește fondurile obținute de ONG-uri din diferite surse, inclusiv externe, prezintă riscuri majore – de la spălare de bani până la posibile finanțări ale terorismului.

„Societatea civilă” – partea #rezist, susținută cu frenezie de USR – a lansat un contraatac furibund pe rețelele de socializare. Proiectul de lege ar fi „putinist”, ar duce la un dezastru și, mai ales, ar avea ca rezultat nu numai „intimidarea” societății civile, ci chiar „dispariția” acesteia. Paradoxal, chiar societatea civilă care reclamă transparență se opune transparenței în cazul finanțării ONG-urilor!

ONG-urile pun presiune pe Parlamentul României pentru a bloca legea care le obligă să arate cine sunt donatorii lor

Acest proiect de lege „intimidează societatea civilă”, transmit nu mai puțin de 430 de organizații non-guvernamentale într-o scrisoare comună.

La o primă strigare par multe. În fapt, sunt aceleași câteva ONG-uri, cu câțiva membri care s-au multiplicat în toată țara și care s-au constituit într-o rețea de zgomot.

Și toate au fost activate parcă la un ordin. Aceleași ONG-uri angajate politic, care vor să conducă Justiția și care ies în stradă organizat atunci când interesele unor grupuri politice sau de business o cer.

Aceste ONG-uri reclamă la indigo următoarele:

„Obligația generală de publicare a identității donatorilor, dublată de sancțiunea suspendării activității pentru nedepunerea declarației, reprezintă o măsură disproporționată, care poate afecta libertatea de asociere și funcționarea organizațiilor neguvernamentale.

Transparența este necesară într-o societate democratică, însă ea nu trebuie transformată într-un mecanism de control sau suspiciune permanentă asupra societății civile. (…)

Organizațiile semnatare solicită Parlamentului să respingă această inițiativă sau inițiatorilor să o retragă. (…)

Orice reglementare privind societatea civilă trebuie să pornească de la un scop legitim, date concrete și măsuri proporționale, nu de la premise care pot restrânge spațiul civic din România”, se arată în această scrisoare comună.

Culmea ipocriziei. În 2014, chiar ONG-urile cereau „transparență financiară” în mass-media!

Transparența financiară este un laitmotiv pentru „societatea civilă” încă din anul 2014. Dar transparența este pentru alții. La momentul respectiv, mai multe organizații neguvernamentale – printre care ActiveWatch, Centrul pentru Jurnalism Independent și Societatea Academică din România, ONG-uri din care s-a desprins sau care au inspirat rețeaua de astăzi – au militat pentru „transparență” financiară în mass-media.

Pe atunci, dușmanii politicului erau „mogulii cei răi” și trebuiau demascați. S-au folosit ONG-urile pentru asta, pentru ca totul să pară cerut de societatea civilă.

În această campanie pentru „transparență finaciară” s-au mai implicat Asociația pentru Tehnologie și Internet (ApTI) și alte organizații care au semnat apeluri comune ocazionale. Se vorbea despre pericolul propagandei, despre dezinformare și chiar șantaj, iar „interesele obscure” erau puse pe tapet.

„Cetățenii au dreptul să știe cine controlează sursele principale de informație, mai ales în contextul concentrării proprietății media și al influenței politice/economice asupra conținutului editorial”.

„Transparența reduce riscul ca posturi de radio/TV să fie folosite ca instrumente de propagandă, șantaj sau dezinformare de către politicieni, oameni de afaceri sau interese obscure”.

„Fără cunoașterea proprietarilor reali, publicul nu poate evalua corect independența editorială și riscurile de conflict de interese”, susțineau reprezentanții acestor organizații neguvernamentale, la data respectivă.

Acum, situația s-a schimbat brusc. Se pare că aceiași cetățeni nu mai au dreptul să știe. „Transparența financiară” la nivel de ONG-uri este etichetată, azi, drept „atac la societatea civilă” sau „intimidare a societății civile”.

S-a dat alarma în UE. ONG-urile, entități potențial vulnerabile la riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului

Nu doar Parlamentul României vrea această reglementare. O cere chiar UE, prin noul pachet legislativ pentru combaterea spălării banilor impune noi obligații sectorului non-profit, tocmai pentru a preveni implicarea ONG-urilor în activități financiare ilicite.

Pachetul Legislativ cuprinde mai multe acte normative.

În prim-plan se află Directiva UE 2024/1640 și Regulamentul 2024/1624 privind combaterea spălării banilor.

ONG-urile sunt considerate „actori” esențiali în democrație. Dar aceste organizații non-guvernamentale sunt clasificate de standardele internaționale drept entități potențial vulnerabile la riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Comisia Europeană – împreună cu noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA) – solicită statelor membre să implementeze măsuri esențiale.

Identificarea și înregistrarea beneficiarilor reali. ONG-urile au obligația de a menține informații actualizate despre fondatorii, membrii consiliului director și beneficiarii finali ai donațiilor.

Transparența transferurilor. Sunt vizate cu precădere donațiile transfrontaliere și cele efectuate prin intermediul activităților de crowdfunding sau al monedelor virtuale.

Sunt vizate cu precădere donațiile transfrontaliere și cele efectuate prin intermediul activităților de crowdfunding sau al monedelor virtuale. Evaluări de risc naționale. Statele membre UE trebuie să stabilească indicatori clari pentru a evalua vulnerabilitățile la nivelul sectorului non-profit și a preveni abuzurile financiare.

ONG-ul Declic vrea și mai multă presiune. Cere bani de la români și avertizează că „lupta nu s-a terminat”

Declic, ONG-ul cu conexiuni în USR, cu cea mai mare prezență în stradă, în acești ani, vădit angajat politic, care își asumă crearea logo-ului oficial #rezist, acuză „legea anti-ONG” și cere mai multă presiune. În același timp, reprezentanții ONG-ului continuă campania prin care îi îndeamnă pe români să redirecționeze 3,5% din impozitul pe salariu către Declic.

„Vești proaste din Senat! Legea care ar obliga ONG-urile să colecteze datele donatorilor și să întocmească o evidență anuală cu informațiilor lor a fost admisă. Însă lupta nu s-a terminat. Proiectul merge mai departe în Camera Deputaților, unde se decide totul. (…) Acum este momentul să punem și mai multă presiune. Redirecționează și tu 3,5% din impozitul pe venit către Declic. Durează doar două minute și nu te costă nimic”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a ONG-ului Declic.

Declic: „Senatorii din Comisia Juridică au aprobat un proiect de lege aberant”

Pentru ONG-ul Declic, PSD și AUR ar „hărțui” societatea civilă. Proiectul de lege pentru transparentizarea surselor de finanțare a organizațiilor neguvernamentale este etichetat drept „aberant”.

„PSD și AUR, încercare disperată de a hărțui societatea civilă și de a bloca singurele voci independente care îi mai trag la răspundere. Senatorii din Comisia Juridică au aprobat un proiect de lege aberant, prin care vor să oblige ONG-urile să strângă datele personale ale donatorilor. Nu au nicio problemă cu banii nedeclarați de partide, dar îi deranjează donațiile cetățenilor”, se arată pe pagina de Facebook a ONG-ului.

ONG-ul Funky Citizens, braț la braț cu Declic: „Presiune și intimidare”

ONG-ul Funky Citizens este deja „celebru” în sfera #rezist. Este, totodată, unul dintre semnatarii scrisorii comune prin care care blocarea legii care obligă organizațiile neguvernamentale să fie transparente.

„Textul propus ridică probleme serioase de constituționalitate, compatibilitate cu standardele europene privind dreptul la libera asociere, dreptul la viață privată și încălcări ale standardelor de calitate a legii. Cerem Parlamentului să respingă sau să retragă această inițiativă legislativă, care nu aduce transparență suplimentară, ci presiune și intimidare”, se precizează pe pagina de Facebook a ONG-ului Funky Citizens.

USR a făcut imediat scut în jurul rețelei de ONG-uri, doar este principalul beneficiar al agendei acestora.

Deputatul USR Iulian Lorincz mută întreaga situație într-o altă „sferă” și compară România cu Rusia, Georgia și Ungaria lui Orbán.

Și, mai mult, avansează un un fake news. Nu distruge nimeni ONG-urile, ci le transparentizează. Comparația cu Ungaria sau Georgia este mincinoasă și susținută chiar de agențiilor de propagandă ONG-urilor din presă.

Demontarea unui fake news, „modelul Orbán”

În același timp, este demonstat și un alt fake news, acela că senatorii PSD și AUR – așa cum scrie G4Media, publicație susținătoare a USR și ONG-urilor – ar fi votat pe „modelul Orbán”.

Nu există nicio asemănare cu legislația impusă de Viktor Orban în Ungaria. Legea din România este neutră. Viktor Orbán obliga ONG-urile cu finanțări străine mari să se declare ONG-uri străine sau așa ceva.

Proiectul de lege din România prevede că asociațiile, fundațiile și federațiile trebuie să întocmească o listă cu toate veniturile și sursele de finanțare, indiferent de proveniență, cu identificarea completă a persoanelor fizice și juridice finanțatoare. Lista se depune la Ministerul Finanțelor odată cu situațiile financiare anuale și se publică pe site-ul ministerului. Datele personale ale persoanelor fizice sunt protejate, cu excepția numelui.

Legea nu prevede:

O etichetă stigmatizantă de tip „finanțat din străinătate”;

O taxă sau penalitate pe finanțările externe;

O restricție de activitate;

O distincție între finanțări interne și externe;

O autoritate discreționară care să judece „pericolul” finanțărilor.

Legea din România nu are mecanismele punitive sau stigmatizante ale „modelului Orbán”. Practic impune ONG-urilor același lucru pe care îl fac deja companiile comerciale prin bilanțurile publice.

Jurnalistul Patrick André de Hillerin demontează fake news-ul „Georgia”

Patrick André de Hillerin revine cu noi argumente în favoarea transparentizării finanțării organizațiilor non-guvernamentale și dă exemplu de manipulare și inintoxicare pe tema, Georgia, unde, spune el, ONG-urile au pus presiune, ca în România, să nu treacă legea.

„În Georgia s-a dat o lege pentru transparentizarea finanțărilor ONG-urilor. Au ieșit în stradă ONG-urile, s-a urlat că este prigoană, limitarea libertății de expresie, legislație de inspirație rusească, putinism. Inclusiv Ambasada SUA la Tbilisi a orăcăit în acest sens”, notează Patrick André de Hillerin pe Facebook.

Jurnalistul susține că inițiatorii legii din Georgia ar fi demonstrat, ulterior, că actul normativ era inspirat din legislația americană FARA (Foreign Agents Registration Act), adoptată în SUA în anul 1938. „Ce să vezi, mai era puțin și ni se spunea că Părinții Fondatori ai Americii erau putiniști”, a punctat Patrick André de Hillerin.

Abordări copy-paste îmtpotriva legii de transparentizare a ONG-urilor. „Cum distrugi societatea civilă fără s-o interzici? O obligi să-și facă publici toți donatorii, pe care îi intimidezi ulterior prin campanii de discreditare. Fără donatori, va muri singură. S-a întâmplat deja în Rusia. (…) Este modelul deja testat în Rusia, în Georgia și în Ungaria lui Orbán”, a scris Iulian Lorincz pe pagina sa de Facebook.

Senatorul USR Sorin Șipoș: „O lege după model putinist, societatea civilă va dispărea”

La USR, abordările, de altfel, sunt copy-paste. Senatorul USR Sorin Șipoș respectă aceeași „linie” adoptată de USR, care se află de aceeași parte a baricadei cu ONG-urile din tabăra #rezist.

Proiectul de lege ar fi unul pe „model putinist”. Acesta explică și „mecanismul” prin care ONG-urile ar fi distruse dacă fac publice numele donatorilor. Mai mult, avertizează că „societatea civilă va dispărea”.

„O lege după model putinist a fost adoptată de noua majoritate PSD-AUR în Senat. (…) Fix aceeași rețetă a fost aplicată de Vladimir Putin în Rusia”, a scris senatorul USR pe pagina sa de Facebook.

Asociația Kola Kariola: „Un proiect legislativ care ne blochează mintea”

Pe pagina de Facebook a Asociației Kola Kariola, proiectul de lege este unul care „ne blochează mintea”, un „atac direct la viață privată”.

„Senatul a adoptat astăzi (n.red. – luni, 18 mai 2026) un proiect legislativ care, sincer, ne blochează mintea. Un atac direct nu doar la adresa ONG-urilor, ci și la dreptul la viață privată, la protecția datelor personale și, în cele din urmă, la societatea civilă în ansamblul ei”, s-a scris pe pagina de Facebook a Asociației Kola Kariola.

Activista #rezist Lavinia Tîlvăr, atac la Nicușor Dan: „Ăștia sunt pro-europenii tăi? Cu apucături rusești sadea?”

Activista #rezist Lavinia Tîlvăr îl ceartă pe Nicușor Dan și îl acuză că a pierdut controlul situației.

„Mai țineți minte protestele din Georgia? Știți că ele au pornit când guvernul pro rus de la Tbilisi a obligat ONG-urile să își publice lista donatorilor, apoi a interzis donatorii străini. (…) Ăștia sunt pro-europenii tăi, Nicușor Dan? Cu apucături rusești sadea?”, a scris Activista #rezist Lavinia Tîlvăr.

Senatorul USR Cătălin Bochileanu: „Disprețul față de societatea civilă”

La rândul său, senatorul USR Cătălin Bochileanu urmează același „tipic” marca USR – proiectul de lege este unul „putinist”.

„Și-au mai găsit un punct comun: disprețul față de societatea civilă. Și au trecut împreună, PSD și AUR, o lege pe model Kremlin care pune pumnul în gură ONG-urilor.

Ce face această lege? Obligă ONG-urile, sub sancțiunea încetării activității, să trimită Fiscului declarații anuale cu datele de identificare ale donatorilor. (…)

Cine a mai aplicat o astfel de lege? Ungaria, alături de Georgia și, bineînțeles Rusia. Proiectul adoptat de guvernul lui Viktor Orban în Ungaria a fost de altfel sancționat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Care sunt urmările? Intimidarea și descurajarea celor care ar vrea să doneze pentru organizații cu activitate în drepturile omului, anticorupție, mediu sau jurnalism independent”, a scris senatorul USR Cătălin Bochileanu.

Asociația pentru Relații Comunitare: „Semnați Scrisoarea, contactați parlamentarii din circumscripția voastră electorală și cereți-le retragerea proiectului de lege”

Un alt ONG – Asociația pentru Relații Comunitare – face apel pentru semnarea scrisorii deschisă către Parlamentul României și cere retragerea proiectului de lege.

„Organizațiile sunt supuse unei birocrații excesive, care le va îngreuna munca din dorința unei false transparențe. Propunerea legislativă afectează libertatea de asociere și funcționarea organizațiilor neguvernamentale. Ce facem mai departe? Semnați Scrisoarea, contactați parlamentarii din circumscripția voastră electorală și cereți-le retragerea proiectului de lege”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a Asociației pentru Relații Comunitare.

ONG-ul „Centrul pentru Inovare Publică”: „Mecanism de control, intimidare sau suspiciune permanentă asupra societății civile”

Și ONG-ul „Centrul pentru Inovare Publică” cere Parlamentului să respingă proiectul de lege L233/2026 privind modificarea OG 26/2000 pentru asociații și fundații.

„Dreptul de asociere nu poate fi restrâns sub pretextul transparenței. (…) O societate civilă puternică nu este o amenințare. Este o condiție esențială pentru o democrație sănătoasă”, se arată într-o postare de pe pagina de FB a acestui ONG.

Lovitură pentru ONG-urile care nu-și dezvăluie sursele de finanțare

Potrivit proiectului de lege, în Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 – cea care reglementează activitatea asociațiilor și fundațiilor – se introduce un articol nou.

Articolul prevede că aceste forme asociative sunt obligate să depună la Fisc declarații anuale „cu privire la toate veniturile şi sursele de finanțare ale acestora din anul anterior, indiferent de provenienţa lor, cu precizarea tuturor elementelor de identificare ale persoanelor fizice – pentru sume mai mari de 5.000 de lei, și juridice”. (mai multe detalii AICI)

PNL s-a răzgândit la vot, dar a avut parte de un „duș rece”

În Comisia Juridică, PNL a ales, inițial, normalitatea și a semnat proiectul de lege. Ulterior, însă, s-a răzgândit și, practic, a „dezertat”.

La votul din Senat – dat în data de 18 mai 2026 – PNL a avut 12 parlamentari în sală. Surprinzător, 8 dintre aceștiaau votat împotriva proiectului de lege, iar 4 s-au abținut.

„Dezertorii” liberali au primit, însă, un duș rece, iar proiectul de lege a trecut, votat de PSD și AUR. (informații suplimentare AICI)

