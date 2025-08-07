Prima pagină » Actualitate » MATERIALE din Belarus cu posibil uz militar, oprite spre Transnistria. Firma: „Suntem nevinovați”

MATERIALE din Belarus cu posibil uz militar, oprite spre Transnistria. Firma: „Suntem nevinovați”

Denis Andrei
07 aug. 2025, 08:52, Actualitate
MATERIALE din Belarus cu posibil uz militar, oprite spre Transnistria. Firma: „Suntem nevinovați”
Foto: Profimedia images - Imagine cu rol ilustrativ

Zece transporturi de materiale compozite provenite din Belarus, suspectate că ar putea fi utilizate în scopuri militare, au fost oprite de autoritățile vamale române. Destinația, o fabrică din Tiraspol, regiune separatistă din Republica Moldova. Reprezentanții companiei implicate neagă orice acuzație, scrie Ziarul de Iași.

În vara și toamna anului trecut, autoritățile vamale din România au blocat zece TIR-uri încărcate cu materiale compozite provenite din Belarus, suspectate de dublă utilizare – civilă și militară. Potrivit unui articol publicat pe 6 august de Ziarul de Iași, transporturile aveau ca destinație finală uzina Moldavizolit din Tiraspol, în regiunea transnistreană, teritoriu aflat în afara controlului constituțional al Republicii Moldova.

Surse citate de publicația ieșeană susțin că respectivele materiale ar fi putut fi folosite în producția de drone sau alte echipamente cu uz militar.

