Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași ar fi putut să ardă din temelii. Unitatea medicală a fost amendată de ISU cu 12.500 de lei, anul trecut

12 aug. 2025, 14:38, Actualitate
La Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași a avut loc un incendiu, la data de 23 iulie 2025, în jurul prânzului. Într-un timp record, peste 200 de persoane au fost evacuate din clădire. Incendiul a pornit de la un acumulator electric defect, care se afla într-o cameră tehnică din clădire, spun pompierii. Anul trecut, unitatea medicală a fost amendată de ISU cu suma de 12.500 de lei. Chiar dacă autorizațiile ISU erau valabile, nu au remediat neconformitățile, arată Ziarul de Iași.

La scurt timp după ce a avut loc incendiul la maternitate, reporterii „Ziarul de Iași” au discutat cu o parte din pompierii care au fost prezenți la incident. De altfel, reporterii au solicitat informații oficiale din parte ISU Iași. Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași ar fi putut să ardă din temelii, căci în camera tehnică din incinta unității se aflau peste 70 de baterii.

Camera cu baterii există de 12 ani. Managerul spitalului, Robert Dâncă, a susținut că bateriile au fost înlocuite, pe rând, atunci când au prezentat deteriorări.

Incendiul de la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași a pornit de la un acumulator electric defect, conform pompierilor

Acei acumulatori erau folosiți de reprezentanții spitalului în momentul în care cele 2 generatoare erau întrerupte. După ce incendiul a izbucnit în camera tehnică, fumul negru a fost direcționat pe verticală de un ventilator, pe o coloană de aer, ajungând în atmosferă.

„Dincolo de groaza pe care unii dintre noi am trăit-o, evacuarea s-a desfășurat ca la carte: în două minute s-a intervenit la punctul de incendiu, iar cele 225 de persoane au fost evacuate în 20–25 de minute. Echipa a funcționat impecabil, în urma simulărilor numeroase făcute. Față de alte spitale din țară, noi ne-am reluat activitatea în zece zile, la capacitate maximă”, a precizat Robert Dâncă, managerul spitalului, pentru sursa citată.

De altfel, reprezentanții ISU Iași au declarat că, în urma investigațiilor, s-a „stabilit drept cauză probabilă efectul termic generat de un acumulator electric defect”. Anul trecut, unitatea medicală ieșeană a fost amendată cu 12.500 de lei. Amenda a fost aplicată în urma unui control al ISU. Inspectorii au găsit o serie de nereguli care nu ar fi fost rezolvate până la momentul producerii incendiului.

Citește mai mult pe Ziarul de Iași.

