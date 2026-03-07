Sorin, mecanic român în vârstă de 39 de ani, susține că patronul unui atelier clandestin din cartierul Foners, Palma de Mallorca, i-ar fi blocat uneltele în valoare de 6.000 de euro și l-ar fi amenințat cu violențe fizice.
Sorin, cetățean român în vârstă de 39 de ani, a lucrat într-un atelier auto „clandestin și ilegal” din cartierul Foners, Palma de Mallorca. În acea perioadă, acesta a trecut printr-o situație mai neplăcută, fiind nevoit să doarmă la atelier timp de trei luni trei luni, anul trecut.
Potrivit publicației Ultima Hora, acesta a fost angajat de proprietarul atelierului, care este tot român, datorită cunoștințelor sale în domeniul reparațiilor auto.
„Am avut propriul meu atelier timp de șase ani, dar l-am pierdut din cauza pandemiei. Întrucât aveam uneltele și tehnologia am început să lucrăm împreună procentual: el 60%, eu 40%”, explică Sorin.
Bărbatul susține că proprietarul l-a asigurat că îl va angaja și înregistra, dar după trei luni actele nu fuseseră finalizate.
„Nu mă plătea cât ne-am înțeles; într-o săptămână îmi dădea 50 de euro, în alta 100 de euro și așa mai departe”.
În plângerile depuse la Poliția Națională și Garda Civilă, Sorin a semnalat că uneltele sale nu i-au fost returnate, iar proprietarul „a ajuns la închisoare pentru o infracțiune de violență de gen și a fost eliberat abia acum cinci zile”.
De aceea, mecanicul și-a reiterat plângerea către Seprona, arătând că „atelierul nu are licență, nu are înregistrare, nimic; nu reciclează corect uleiurile și efectuează multe reparații mecanice care sunt complet ilegale. În plus, nici măcar nu este mecanic autorizat”.
Sorin a relatat că, înainte ca patronul să fie încarcerat, s-au întâlnit la un club de noapte: „I-am cerut lucrurile înapoi, iar el mi-a spus că va trimite doi albanezi să-mi taie picioarele”.
El a subliniat că bărbatul „este periculos. Este foarte mare și agresiv”. Uneltele reținute, în valoare de aproximativ 6.000 de euro, includeau un compresor, suporturi pentru cricuri, o cheie de impact, cricuri și alte echipamente similare.
„Nu am vrut să fiu de rea-credință. Vreau să evit problemele. Dar am cerut deja autorizațiile necesare, am încercat de multe ori și văd că încă lucrează cu uneltele mele într-o locație ilegală. Acum a angajat alți mecanici și îi plătește pe ascuns. Nu se mai poate continua așa. Voi continua să-l denunț la Inspecția Muncii, la Inspecția Industriei și oriunde altundeva este nevoie. Nu ar trebui să mai redeschidă niciodată acel atelier”, a mai spus Sorin.
