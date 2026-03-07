Sorin, mecanic român în vârstă de 39 de ani, susține că patronul unui atelier clandestin din cartierul Foners, Palma de Mallorca, i-ar fi blocat uneltele în valoare de 6.000 de euro și l-ar fi amenințat cu violențe fizice.

Amenințat că i se taie picioarele

Sorin, cetățean român în vârstă de 39 de ani, a lucrat într-un atelier auto „clandestin și ilegal” din cartierul Foners, Palma de Mallorca. În acea perioadă, acesta a trecut printr-o situație mai neplăcută, fiind nevoit să doarmă la atelier timp de trei luni trei luni, anul trecut.

Potrivit publicației Ultima Hora, acesta a fost angajat de proprietarul atelierului, care este tot român, datorită cunoștințelor sale în domeniul reparațiilor auto.

„Am avut propriul meu atelier timp de șase ani, dar l-am pierdut din cauza pandemiei. Întrucât aveam uneltele și tehnologia am început să lucrăm împreună procentual: el 60%, eu 40%”, explică Sorin.

Bărbatul susține că proprietarul l-a asigurat că îl va angaja și înregistra, dar după trei luni actele nu fuseseră finalizate.

„Nu mă plătea cât ne-am înțeles; într-o săptămână îmi dădea 50 de euro, în alta 100 de euro și așa mai departe”.

„Atelierul nu are licență, nu are înregistrare, nimic”

În plângerile depuse la Poliția Națională și Garda Civilă, Sorin a semnalat că uneltele sale nu i-au fost returnate, iar proprietarul „a ajuns la închisoare pentru o infracțiune de violență de gen și a fost eliberat abia acum cinci zile”.

De aceea, mecanicul și-a reiterat plângerea către Seprona, arătând că „atelierul nu are licență, nu are înregistrare, nimic; nu reciclează corect uleiurile și efectuează multe reparații mecanice care sunt complet ilegale. În plus, nici măcar nu este mecanic autorizat”.

Sorin a relatat că, înainte ca patronul să fie încarcerat, s-au întâlnit la un club de noapte: „I-am cerut lucrurile înapoi, iar el mi-a spus că va trimite doi albanezi să-mi taie picioarele”.

Unelte reținute în valoare de aproximativ 6.000 de euro

El a subliniat că bărbatul „este periculos. Este foarte mare și agresiv”. Uneltele reținute, în valoare de aproximativ 6.000 de euro, includeau un compresor, suporturi pentru cricuri, o cheie de impact, cricuri și alte echipamente similare.

„Nu am vrut să fiu de rea-credință. Vreau să evit problemele. Dar am cerut deja autorizațiile necesare, am încercat de multe ori și văd că încă lucrează cu uneltele mele într-o locație ilegală. Acum a angajat alți mecanici și îi plătește pe ascuns. Nu se mai poate continua așa. Voi continua să-l denunț la Inspecția Muncii, la Inspecția Industriei și oriunde altundeva este nevoie. Nu ar trebui să mai redeschidă niciodată acel atelier”, a mai spus Sorin.

