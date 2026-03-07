Prima pagină » Știri externe » Trump anunță noi atacuri: Iranul nu va mai fi bătăușul Orientului Mijociu, ci pierzatorul. Astăzi va fi lovit foarte tare

Trump anunță noi atacuri: Iranul nu va mai fi bătăușul Orientului Mijociu, ci pierzatorul. Astăzi va fi lovit foarte tare

07 mart. 2026, 16:38, Știri externe

„Iranul, care este învins în IAD, și-a cerut scuze și s-a predat vecinilor săi din Orientul Mijlociu și a promis că nu va mai trage asupra lor. Această promisiune a fost făcută doar din cauza atacului neobosit al SUA și Israelului. Aceștia doreau să preia controlul și să conducă Orientul Mijlociu. Este prima dată când Iranul pierde, în mii de ani, în fața țărilor din Orientul Mijlociu înconjurătoare. Ei au spus: „Mulțumesc, președintele Trump”. Eu am spus: „Cu plăcere!”. Iranul nu mai este „bătăușul Orientului Mijlociu”, ci este, în schimb, „PIERZĂTORUL ORIENTULUI MIJLOCIU” și va fi așa timp de multe decenii până când se va preda sau, mai probabil, se va prăbuși complet! Astăzi, Iranul va fi lovit foarte tare! Sub luarea în serios în considerare distrugerea completă și moartea sigură, din cauza comportamentului greșit al Iranului, se află zone și grupuri de oameni care nu au fost luate în considerare ca ținte până în acest moment. ”, a scris președintele Donald Trump pe Truth Social.

CENTCOM a insinuat că vor fi utilizate bombardierele strategice Boeing B-52 Stratofortress, fabricate din Războiul Rece pentru a efectua bombardamente de tip „covor de bombe” și chiar atacuri nucleare tactice.

