MAE, reacție de ultimă oră după declarațiile controversate ale consulului din Dubai în scandalul repatrierilor: „Vom face o evaluare”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a fost întrebat sâmbătă, în cadrul briefingului de presă, despre modul în care consulul României la Dubai, Viorel Riceard Badea, s-a adresat copiilor din Vrancea aflați în tabără. Acesta a transmis că îi va face o evaluare consulului.

Reprezentantul MAE a precizat că, deși nu-și dorește să comenteze stilul de comunicare al altor persoane, consideră că limbajul folosit de consul nu a fost unul adecvat. Acesta a subliniat că toate aspectele ce țin de gestionarea crizei vor fi supuse unei evaluări.

„N-am să mă refer la retorică, pentru că e alegerea fiecărei persoane. Deci, în ceea ce mă privește, la nivelul de organizare a mecanismelor din celula de criză, la nivelul gestionării operative a evacuărilor sau a angajării călătorilor de repatriere, la nivelul cooperării cu celelalte state sau instituții europene, toate aceste elemente vor face obiectul unei evaluări finale. Nu pot să fac aprecieri legat de retorică, dar dacă mă întrebați personal, nu mi se par cel mai cele mai fericit alese cuvinte. Dar asta e alta poveste,” a transmis purtătorul de cuvânt MAE, Andrei Țărnea.

AUTORUL RECOMANDĂ: