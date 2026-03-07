🚨 Ziua 8. Trump amenință cu cele mai dure lovituri. Iranul spune că nu mai atacă țările din jur

Regatul Unit se pregătește să staționeze portavionul HMS Prince of Wales în apropiere de Orientul Mijlociu, pentru a susține eforturile de război ale SUA și a apăra aliații din Golful Persic de orice atac iranian.

Mobilizarea portavionului ar putea dura cinci zile. Echipajele au fost alertate, deși nu s-a luat încă o decizie de staționare.

Mișcarea i-ar putea da premierului britanic Starmer „opțiuni mai rapide la nevoie”, scrie Sky News.

Numărul portavioanelor implicate în Războiul cu Iranul ar putea ajunge la 5: HMS Prince of Wales (Regatul Unit), Charles de Gaulle (Franța), USS Abraham Lincoln, USS Gerald Ford și USS George H.W.Bush (SUA).