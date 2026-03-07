Prima pagină » Știri externe » Ziua 8. Trump amenință cu cele mai dure lovituri. Iranul spune că nu mai atacă țările din jur

🚨 Ziua 8. Trump amenință cu cele mai dure lovituri. Iranul spune că nu mai atacă țările din jur

07 mart. 2026, 16:18, Știri externe
Ziua 8. Trump amenință cu cele mai dure lovituri. Iranul spune că nu mai atacă țările din jur
16:42

UPDATE: După Franța, și Regatul Unit ar putea trimite un portavion pentru a sprijini eforturile de război ale SUA cu Iranul

Regatul Unit se pregătește să staționeze portavionul HMS Prince of Wales în apropiere de Orientul Mijlociu, pentru a susține eforturile de război ale SUA și a apăra aliații din Golful Persic de orice atac iranian.

Mobilizarea portavionului ar putea dura cinci zile. Echipajele au fost alertate, deși nu s-a luat încă o decizie de staționare.

Mișcarea i-ar putea da premierului britanic Starmer „opțiuni mai rapide la nevoie”, scrie Sky News.

Numărul portavioanelor implicate în Războiul cu Iranul ar putea ajunge la 5: HMS Prince of Wales (Regatul Unit), Charles de Gaulle (Franța), USS Abraham Lincoln, USS Gerald Ford și USS George H.W.Bush (SUA). 

16:20

UPDATE: Aeroportul din Dubai, vizat de un atac cu dronă iraniană

În imagini se poate vedea cuma radarul de control al traficului aerian de pe aeroportul din Dubai a fost vizat de drona iraniană Shahed-136. Proiectilul iranian „kamikaze” s-a prăbușit însă.

Donald Trump a amenințat Iranul cu cele mai dure lovituri și spune că datorită presiunilor sale, președinția iraniană a anunțat că nu va mai ataca țările învecinate din Golful Persic și că l-a forțat să își ceară scuze pentru atacurile din ultima săptămână.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a anunțat că Iranul va opri atacurile cu rachete asupra țărilor vecine, cu excepția cazului în care va fi provocat, în urma aprobării consiliului de conducere temporară.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Lupte în Orient, ziua 8. Americanii trimit încă un portavion în Orient. Israelul lansează atacuri „la scară largă” asupra Teheranului. Trump i-a cerut Iranului „capitulare necondiționată”

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Trump anunță noi atacuri: Iranul nu va mai fi bătăușul Orientului Mijociu, ci pierzatorul. Astăzi va fi lovit foarte tare
16:38
Trump anunță noi atacuri: Iranul nu va mai fi bătăușul Orientului Mijociu, ci pierzatorul. Astăzi va fi lovit foarte tare
SCANDAL Scandalul dintre Budapesta și Kiev continuă. Ce s-a întâmplat cu cei 7 angajați ai unei bănci din Ucraina arestați de maghiari când transportau 80 de milioane de euro
15:36
Scandalul dintre Budapesta și Kiev continuă. Ce s-a întâmplat cu cei 7 angajați ai unei bănci din Ucraina arestați de maghiari când transportau 80 de milioane de euro
RĂZBOI Aeroportul internațional din Dubai și-a închis porțile din cauza atacurilor iraniene
12:48
Aeroportul internațional din Dubai și-a închis porțile din cauza atacurilor iraniene
ACTUALITATE Oficialii guvernului ungar au ieșit la protest în Budapesta, în fața ambasadei Ucrainei
11:12
Oficialii guvernului ungar au ieșit la protest în Budapesta, în fața ambasadei Ucrainei
ECONOMIE Inflația din Venezuela a explodat la 475% în 2025, cel mai ridicat nivel din lume, înainte de capturarea lui Maduro
10:48
Inflația din Venezuela a explodat la 475% în 2025, cel mai ridicat nivel din lume, înainte de capturarea lui Maduro
ANUNȚ Cancelarul Germaniei, mesaj pentru Israel, la 81 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial: „Suntem de partea voastră”
10:12
Cancelarul Germaniei, mesaj pentru Israel, la 81 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial: „Suntem de partea voastră”
Mediafax
Cum a reacționat Trump la rapoartele că Rusia oferă Iranului informații pentru a ținti forțele SUA
Digi24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Cancan.ro
Persoanele care ar putea să NU mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Probabil că va fi numit Al Treilea Război Mondial peste 10 ani”. Ce spune Generalul Ben Hodges despre conflictul din Iran
Mediafax
Poliția Capitalei, după cazul de la „Marius Nasta”: indicii că urma să pună în aplicare amenințările
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum să-și modifice armamentul
Cancan.ro
ALERTĂ alimentară‼️ Vel Pitar retrage două loturi de pâine de pe piață
Ce se întâmplă doctore
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Oamenii de știință au creat tornade de foc gigantice care ar putea salva oceanele

Cele mai noi

Trimite acest link pe