Președintele SUA, Donald Trump, a avut un schimb tensionat de replici cu un reporter Fox News, în timpul unei întâlniri organizate la Casa Albă despre sportul universitar.

Corespondentul Fox News, Peter Doocy, l-a întrebat pe liderul american despre relatări potrivit cărora Rusia ar fi furnizat informații de spionaj Iranului pentru identificarea unor ținte americane în regiunea Orientului Mijlociu, potrivit mai multor publicații internaționale.

„Se pare că rușii îi ajută acum pe iranieni să țintească și să atace americanii”, a fost remarca făcută de corespondentul Fox News.

Replica acidă a lui Trump

Trump nu a primit întocmai bine întrebarea jurnalistului, iar răspunsul său a fost unul acid: „Asta este o problemă ușoară în comparație cu ceea ce facem aici. Pot să fiu sincer? Am foarte mult respect pentru tine, mereu ai fost foarte drăguț cu mine. Ce întrebare stupidă! Vorbim despre altceva”.

Cu privire la relatările făcute de reporterul american, în presa din SUA au apărut mai multe articole conform cărora Rusia ar fi transmis informații Iranului despre desfășurarea forțelor americane, în contextul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite și Iran în Orientul Mijlociu.

Aceste date provin din surse anonime care au precizat că, deși serviciile de informații din SUA nu au descoperit dovezi că Moscova ar fi direcționat Iranul în mod activ asupra modului în care să utilizeze aceste informații, oferirea lor reprezintă prima indicație că Rusia a încercat să se implice în războiul în desfășurare dintre Statele Unite și Iran, noteaă AP News.

Recomandarea autorului: