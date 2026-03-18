Meci politic între premier şi parlamentarii PSD-AUR pentru stadioane. Urmașul lui Bolojan acuză: „O execuție politică făcută cu sânge rece”

Luiza Dobrescu
18 mart. 2026, 07:49, Actualitate
Foto Guvernul României

Pentru că anul trecut, în iulie, premierul Ilie Bolojan spunea că finanţarea stadioanelor Dinamo Bucureşti şi „Nicolae Dobrin” din Piteşti intră la sertar din cauza măsurilor de austeritate, a venit timpul ca parlamentarii AUR şi PSD să-şi ia revanşa în play-off, cum s-ar spune.

Bugetul odată aprobat şi demarate dezbaterile în comisiile bugetare de la parlament au scos la iveală răni mai vechi care fac jocul dintre Palatul Parlamentului şi Palatul Victoria să fie tranşat la masa verde de către membrii Comisiei de Buget-Finanţe.

„Avem mai multe stadioane în România, pe care fiecare localitate, fiecare oraș mare, spune că este o prioritate pentru el. Perfect. Atunci cred că am putea introduce un program în care, să spunem, în funcție de capacitatea ta administrativă, deci de bugetul pe care îl ai – ai bugete mari, contribui mai mult, ai bugete mici, contribui mai puțin – aceste proiecte se fac după o cofinanțare și de către primăria respectivă.

Pentru că dacă e un proiect important pentru voi, înseamnă că nu vreți să vă vină totul gratuit de la guvern, ci sunteți și voi dispuși să puneți, nu știu, 15%, 20%, 25% din bani, da? Și asta mi se pare o chestiune de punctaj, dar atunci sunt convins că primăria, nu vă dau nume de oraș, se va gândi foarte bine dacă stadionul vrem să fie de 30.000 de locuri sau de 12.000 de locuri.

Avem stadioane în România, care nu s-au umplut niciodată de când sunt finalizate, în care primăriile s-au angajat că vor duce utilitățile, nu le-au dus, le-a dus tot statul”, declara Bolojan, în iulie 2025.

Florin Birta: „Să blochezi o investiție majoră și necesară, doar ca să-ți reglezi conturi politice nu e doar josnic. Este revoltător și iresponsabil”

Şi cum în fotbal ocaziile mereu se răzbună, a venit vremea loviturilor de pedeapsă. Primarul din Oradea, Florin Birta, scrie, într-o postare pe Facebook, cum şi cine le-a executat  în acest meci şi cu ce scor.

„Stadionul din Oradea blocat de PSD si AUR
Ce s-a întâmplat astăzi în Parlament nu mai ține de politică. Ține de cinism.
În cadrul comisiilor reunite de buget-finanțe, din parlament, în timpul dezbaterii bugetului, AUR a depus, chiar în ședință, un amendament prin care a eliminat creditele de angajament pentru stadionul din Oradea. PSD a votat fără ezitare alături de ei.
Pe scurt: fără aceste credite de angajament, nu se poate semna contractul după finalizarea licitației. Adică au blocat intenționat construcția stadionului. Punct.
Nu e o “decizie tehnică”. Nu e o „optimizare bugetară”. Este o execuție politică făcută cu sânge rece. Din orgoliu, din ranchiună, din dorința de a-i mai da o lovitură lui Ilie Bolojan, cel care încearcă din răsputeri sa salveze România de la dezastrul lăsat de guvernele anterioare.
Au făcut acest lucru intenționat, chiar dacă asta înseamnă să lovești nu doar Oradea, ci întreg județul Bihor. De ce spun asta? Pentru că există și alte stadioane în situații similare: Bistrița-Năsăud, Timiș, Brașov, însă doar stadionul din Oradea a fost lăsat fără finantare.
Oradea nu e câmp de bătălie pentru frustrările lor. Oradea e un oraș care vrea să se dezvolte.
Să blochezi o investiție majoră și necesară pentru Oradea și județul Bihor, doar ca să-ți reglezi conturi politice nu e doar josnic. Este revoltător și iresponsabil.
PSD și AUR au votat cot la cot împotriva orașului și județului nostru. Iar pentru asta, sunt convins că orădenii și bihorenii nu ii vor uita.
Voturi pentru finanțarea stadionului: PNL – 10, USR – 7, UDMR – 2, Minorități – 2. Total: 21
Voturi împotriva finanțării stadionului: PSD – 16, AUR – 8, POT – 1, PACE – 1. Total: 26″, scrie primarul din Oradea.

Fostul premier, Marcel Ciolacu, a garantat că Dinamo și Corvinul vor avea parte de arene noi.

„Cele două proiecte reprezintă mai mult decât stadioane ultramoderne, sunt adevărate ancore de dezvoltare comunitară.

Până la urmă, facem şi un act de dreptate, restabilind poziţiei Hunedoarei drept important centru naţional al talentelor sportive. Stadionul Dinamo e o promisiune veche făcută comunităţii şi mai ales suporterilor echipei”, spunea Ciolacu, în aprilie 2025. 

Noul stadion al echipei Dinamo ar trebui să coste în jur de 120 de milioane de euro, iar pentru arena de la Hunedoara, statul ar fi trebuit să achite 64 de milioane de euro. Sumele au fost blocate de guvernul Ilie Bolojan, prin pachetul de măsuri de austeritate.

Stadionul din Hunedoara nu va primi finanţare de la Guvern, iar proiectul s-a pierdut din cauză că a schimbat regulile în timpul jocului, cum s-ar aspune, adică a cerut o cofinanţare prea mare, de 25% în loc de 2% de la autoritatea locală. La fel se întmplă şi cu cel de la Constanţa.

Singurul stadion la care se lucrează este cel din Piteşti, datoritîă faptului că primarul Cristian Gentea a găsit cofinanţare pentru continuarea proiectului.

Singurul care a primit bani de la Guvern este cel de la Timişoara, în urma unei colaborări dintre PSD şi USR.

