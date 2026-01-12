Medic din Târgu Mureș, afacere de succes cu kombucha, o băutură din ceai verde fermentat. A obținut deja și o medalie internațională

Cătălin Tîlvescu, medic Primar Chirurgie Generală, are o afacere de succes în timpul liber. Este proprietarul unei fabrici de kombucha în Târgu Mureș, proiect care a primit medalia de bronz la nivel mondial la categoria „kombucha cu mentă”.

Este primul producător din România care obține o medalie internațională pentru acest produs, o băutură bogată în probiotice și antioxidanți, care ajută digestia, reduce pofta de mâncare și contribuie la reglarea microbiomului intestinal.

Efectele sale au fost atent studiate și potențate, cu atât mai mult cu cât fondatorul afacerii este la bază medic.

„Suntem foarte fericiți că am primit această medalie, pentru că reprezintă o recunoaștere a muncii noastre și a dorinței de a oferi o kombucha de o calitate foarte mare consumatorilor din România”, a spus Cătălin Tîlvescu, la Antena 3.

Recunoașterea vine după ani de muncă și experimente atent controlate. Fondatorul afacerii este medic chirurg, iar pasiunea pentru această băutură a pornit din dorința de a oferi o alternativă sănătoasă, cu beneficii reale pentru organism.

Ce este kombucha

Kombucha este o băutură originară din China, obținută prin fermentarea ceaiului îndulcit cu ajutorul unei culturi simbiotice de drojdii și bacterii, cunoscută sub numele de SCOBY.

În urma procesului de fermentație se formează numeroși compuși organici cu rol detoxifiant și, fiind o băutură nefiltrată și nepasteurizată, are și efect probiotic, îmbunătățește digestia, reglează tranzitul intestinal și reduce inflamația intestinală.

Ceaiul este preparat, lăsat la fermentat și aromatizat, în funcție de sortiment, cu mentă, ghimbir, rodie sau miere.

Ce spun consumatorii despre acest produs:

„Se simte puțin gustul de oțet, dar este plăcut, ușor dulce”;

„Am început să consumăm tot mai mult în familie, am produs chiar și acasă și am observat îmbunătățiri la nivelul stomacului și al imunității”;

„Kombucha artizanală, merită încercată. A luat și premiu și se face la noi, în Târgu Mureș”;

„Mănânc destul de haotic, iar băutura mă ajută la digestie, îmi dă puțină energie și este răcoritoare”.

Această băutură este, așadar, o sursă importantă de probiotice și antioxidanți, susținând digestia, reducând pofta de dulce și contribuind la echilibrul microbiomului intestinal.

