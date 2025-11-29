De ce ar trebui să trecem pe alimente fermentate în lunile de iarnă. Cum a ajuns varza murată din România „strategie de reziliență” în Estonia

Acum că s-au schimbat ceasurile și mai este puțin și cad primii fulgi de zăpadă, este important să avem grijă de sănătatea noastră pe măsură ce am intrat în iarnă. Scriitoarea canadiană Joanna Tymkiw explică pentru Estonian Public Broadcasting importanța consumului de alimente bogate în fibre și alimente fermentate în această perioadă lungă și destul de întunecată.

În România, se consumă diverse feluri de murături și varză murată iarna. Scriitoarea povestește că asta se întâmplă și în Estonia. Și este foarte sănătos.

„Sunt pe cale să trăiesc prima mea iarnă estonă. Ca și canadian, credeam că sunt pregătit, totuși nu am locuit niciodată atât de departe în nord. Pentru prima dată, am văzut cum sfârșitul verii se transformă în toamnă întunecată aproape peste noapte; nu au existat după-amieze calde și persistente, nicio estompare treptată a luminii zilei. Schimbarea a părut abruptă și bruscă.

Nu este surprinzător faptul că mulți dintre noi ne simțim deprimați în aceste luni mai întunecate.

Odată cu diminuarea luminii zilei vine și o producție redusă de serotonină și melatonină, doi hormoni care reglează starea de spirit și somnul. În același timp, nivelurile noastre de activitate scad, interacțiunea socială devine mai limitată, iar dietele noastre se schimbă adesea dramatic.

Deși nu putem schimba cantitatea de lumină solară pe care o primește Estonia în această perioadă a anului, putem adesea să ne controlăm hrana și, procedând astfel, să ne susținem funcția cognitivă, starea de spirit, comportamentul și răspunsul la stres. O cale cheie pentru aceasta este axa intestin-creier, rețeaua de comunicare bidirecțională care leagă intestinul de creier”, spune Joanna.

„Axa intestin-creier nu este o expresie la modă new age, ci un sistem susținut științific prin care intestinul trimite semnale către creier (de exemplu, indicii de foame), iar creierul trimite semnale înapoi către intestin (de exemplu, probleme digestive în perioadele stresante). Pentru ca acesta să funcționeze la capacitate maximă și să fie benefic pentru sănătatea și starea noastră de spirit, trebuie să îl hrănim bine.

Cercetările arată că alimentele bogate în fibre și cele fermentate ajută la susținerea sănătății intestinale și pot duce la o stare de spirit îmbunătățită, un răspuns mai lină la stres și o producție mai mare de neurotransmițători (cum ar fi serotonina), pe care corpul nostru o produce mai puțin în acest climat și în acest anotimp.

De ce în Estonia varza murată este consumată în lunile mai reci

Aici, în Estonia, îndrăgita hapukapsas (varză murată) exemplifică un aliment fermentat și fibros, consumat în mod tradițional în lunile mai reci.

Deoarece varza găzduiește în mod natural bacterii lactice pe frunzele sale, atunci când se adaugă sare, aceasta extrage umezeala și creează mediul perfect pentru ca aceste bacterii să transforme zaharurile din varză în acid lactic – un proces numit fermentație lactică.

Această transformare produce compuși care susțin sănătatea umană: digestie îmbunătățită, proprietăți antiinflamatorii și răspuns imunitar sporit.

Deși varza murată este un aliment indispensabil pe multe mese de sărbători din Estonia, beneficiile sale depășesc cu mult tradiția.

Dacă vrei să profiți de beneficiile mai ample ale alimentelor fermentate, consecvența este esențială, așa că încearcă să le consumi zilnic, ținând cont că nu ai nevoie de o masă copioasă pentru a le consuma.

Chiar săptămâna trecută, am cumpărat o găleată întreagă de varză murată pentru doar doi euro. O adaug în sandvișuri, o mănânc cu biscuiți prăjiți sau pur și simplu iau o furculiță mare atunci când este o zi deosebit de aglomerată.

Probioticele fără prescripție medicală își pot avea locul, dar nu pot reproduce întregul spectru de beneficii al alimentelor fermentate integrale, care oferă microbi vii și prebiotice, enzime, vitamine, minerale și fibre. Ca să nu mai vorbim de faptul că varza murată este, de asemenea, mult mai ieftină decât un pachet de probiotice.

Alimentele fermentate precum varza murată nu sunt aceleași cu murăturile

Un lucru important de distins este însă: alimentele fermentate precum varza murată nu sunt aceleași cu murăturile.

În timp ce unele murături sunt preparate folosind saramură, precum varza murată, majoritatea murăturilor cumpărate din magazin sunt conservate în oțet fabricat comercial, care nu este un aliment probiotic adevărat.

Deși unele oțeturi sunt produse prin fermentație – cum ar fi oțetul de mere – multe alte tipuri nu conțin în mod fiabil microorganisme vii, care supraviețuiesc digestiei și oferă beneficii măsurabile. Pentru ca un aliment sau o băutură să fie considerată probiotică, aceasta trebuie să conțină microbi vii în număr suficient și beneficii dovedite.

Dar dacă varza murată nu este chiar pe gustul tău, există o mulțime de alte alimente fermentate accesibile pe care le poți include în dieta ta, cum ar fi kimchi picant, kombucha, chefir băubil, murături în saramură, pastă miso sărată, tempeh ferm și, așa cum am menționat anterior, oțet de mere.

Așadar, iarna aceasta, pe măsură ce mă acomodez cu prima mea întuneric nordic adevărat, îmi amintesc că supraviețuirea în frig nu înseamnă doar haine în straturi, șosete de lână și ceai fierbinte.

Este vorba și despre ecosisteme invizibile din interiorul nostru, pe care estonienii le alimentează cu succes de sute de ani. Și o garnitură de varză fermentată nu este doar o tradiție pentru vreme rece, ci face parte dintr-o strategie de reziliență”.

