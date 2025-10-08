Medicamentele banale care te pot lăsa fără permis de conducere. Lista actualizată

Anumite medicamente banale pentru răceală, gripă sau dureri conțin substanțe ce pot să genereze rezultate fals pozitive la testele antidrog.

Astfel, pseudoefedrina, efedrina și codeina, care se regăsesc în diverse siropuri, pastile sau plicuri pentru viroze respiratorii, sunt detectate de aparatele antidrog ca fiind droguri. Până și analizele preliminare de laborator pot să confirme prezența acestor substanțe, cu toate că ele provin din medicamente legale.

Printre medicamentele ce conțin substanțe stupefiante sau psihotrope se numără Brufen Plus, Paracetamol, Xanax sau Calypsol.

Specialiștii subliniază că depășirea dozelor recomandate poate să ducă la concentrații mari de substanțe active în organism, fapt care poate fi interpretat ca un consum de droguri.

Atunci când un test antidrog indică un rezultat pozitiv, permisul de conducere este suspendat automat. Șoferul nu mai are dreptul să circule până la finalizarea analizelor de laborator.

Persoana testate este condusă la INML – Institutul Național de Medicină Legală ori la cea mai apropiată unitate medicală, unde i se recoltează probe biologice de sânge și urină pentru verificări detaliate. De obicei, rezultatele sunt disponibile în 72 de ore, însă în cazuri complexe, analiza poate să dureze până la 90 de zile.

În acest interval, permisul rămâne reținut, desi rezultatul final este negativ.

De precizat este că, multe medicamente care influențează atenția sau reflexele persoanelor sunt marcate cu un triunghi roșu pe ambalaj. Acest simbol avertizează că produsul poate afecta capacitatea de a conduce mașini sau de a opera utilaje.

Substanțele active pot să rămână în organism până la 72 de ore, fapt care înseamnă că un test efectuat prea devreme poate să iasă pozitiv, chiar și fără consum de droguri.

Lista medicamentelor cu risc

Ministerul Sănătății a publicat în Monitorul Oficial o listă actualizată a medicamentelor ce pot să afecteze capacitatea de a conduce autovehicule. Printre acestea, se numără și următoarele:

Codein ă fosfat : Brufen Plus, Paradoren , Ultracod ;

Tramadol: Mabron , Tramacalm , Tramadol/Paracetamol, Skudexa ;

Morfina și derivații săi : Sevredol , Vendal Retard;

Benzodiazepine: Xanax, Frontin , Rivotril , Diazepam, Anxiar ;

Ketamin ă și derivați : Calypsol ;

Opioide sintetice : Fentanil , Pecfent , Dolten ; – Hipnotice și sedative: Imovane , Stilnox , Zolpidem

Lista medicamentelor autorizate în România ce pot afecta capacitatea de a conduce autovehicule a fost efectuată de către comisii consultative și direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, precum și de Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din România, cu scopul de a informa populația în ce privește medicamentele ce pot avea efecte psihoactive și care se eliberează cu sau fără prescripție medicală.

Lista nu cuprinde însă substanțe a căror utilizare este interzisă (droguri).

Recomandarea Ministerului Sănătății este de a evita conducerea autoturismelor după administrarea acestor substanțe și a urma întocmai indicația medicului curant.

