Prima pagină » Actualitate » Medicamentele banale care te pot lăsa fără permis de conducere. Lista actualizată

Medicamentele banale care te pot lăsa fără permis de conducere. Lista actualizată

08 oct. 2025, 20:06, Actualitate
Medicamentele banale care te pot lăsa fără permis de conducere. Lista actualizată
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Anumite medicamente banale pentru răceală, gripă sau dureri conțin substanțe ce pot să genereze rezultate fals pozitive la testele antidrog.

Astfel, pseudoefedrina, efedrina și codeina, care se regăsesc în diverse siropuri, pastile sau plicuri pentru viroze respiratorii, sunt detectate de aparatele antidrog ca fiind droguri. Până și analizele preliminare de laborator pot să confirme prezența acestor substanțe, cu toate că ele provin din medicamente legale.

Printre medicamentele ce conțin substanțe stupefiante sau psihotrope se numără Brufen Plus, Paracetamol, Xanax sau Calypsol.

Specialiștii subliniază că depășirea dozelor recomandate poate să ducă la concentrații mari de substanțe active în organism, fapt care poate fi interpretat ca un consum de droguri.

Atunci când un test antidrog indică un rezultat pozitiv, permisul de conducere este suspendat automat. Șoferul nu mai are dreptul să circule până la finalizarea analizelor de laborator.

Persoana testate este condusă la INML – Institutul Național de Medicină Legală ori la cea mai apropiată unitate medicală, unde i se recoltează probe biologice de sânge și urină pentru verificări detaliate. De obicei, rezultatele sunt disponibile în 72 de ore, însă în cazuri complexe, analiza poate să dureze până la 90 de zile.

În acest interval, permisul rămâne reținut, desi rezultatul final este negativ.

De precizat este că, multe medicamente care influențează atenția sau reflexele persoanelor sunt marcate cu un triunghi roșu pe ambalaj. Acest simbol avertizează că produsul poate afecta capacitatea de a conduce mașini sau de a opera utilaje.

Substanțele active pot să rămână în organism până la 72 de ore, fapt care înseamnă că un test efectuat prea devreme poate să iasă pozitiv, chiar și fără consum de droguri.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Lista medicamentelor cu risc

Ministerul Sănătății a publicat în Monitorul Oficial o listă actualizată a medicamentelor ce pot să afecteze capacitatea de a conduce autovehicule. Printre acestea, se numără și următoarele:

  • Codeină fosfat: Brufen Plus, Paradoren, Ultracod;
  • Tramadol: Mabron, Tramacalm, Tramadol/Paracetamol, Skudexa;
  • Morfina și derivații săi: Sevredol, Vendal Retard;
  • Benzodiazepine: Xanax, Frontin, Rivotril, Diazepam, Anxiar;
  • Ketamină și derivați: Calypsol;
  • Opioide sintetice: Fentanil, Pecfent, Dolten; – Hipnotice și sedative: Imovane, Stilnox, Zolpidem

Lista medicamentelor autorizate în România ce pot afecta capacitatea de a conduce autovehicule a fost efectuată de către comisii consultative și direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, precum și de Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din România, cu scopul de a informa populația în ce privește medicamentele ce pot avea efecte psihoactive și care se eliberează cu sau fără prescripție medicală.

Lista nu cuprinde însă substanțe a căror utilizare este interzisă (droguri).

Recomandarea Ministerului Sănătății este de a evita conducerea autoturismelor după administrarea acestor substanțe și a urma întocmai indicația medicului curant.

Autorul recomandă:

Pastilele de răceală care pot lăsa șoferii fără permis. Aceste MEDICAMENTE aparent banale sunt complet interzise dacă te urci la volan

Hoț de medicamente din București, prins în flagrant. Detaliul care le-a atras atenția polițiștilor

Mediafax
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
Digi24
Supermarketurile ar putea fi obligate să reducă numărul de produse proprii puse în vânzare. Ce prevede un proiect de lege depus de AUR
Cancan.ro
BREAKING | A murit Marius Keseri de la Direcția 5
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Adevarul
Avertisment dur de la Ministerul Sănătății: „Dezinformarea medicală e malpraxis. Colegiul Medicilor trebuie să aplice legea”
Mediafax
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Poliția a rezolvat, în sfârșit, misterul unei femei găsite moarte în casă în 1973. Apoi, după câteva zile, ceva bizar s-a întâmplat
Digi24
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
Cancan.ro
Scene de coșmar în casa Oanei Mizil! Marian Vanghelie și-a terorizat fetița și fosta iubită! 'Sparg poarta, intru peste voi! Sunt cu mai mulți băieți
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială
StirileKanalD
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
KanalD
O tânără a fost găsită fără suflare în camera unui hotel din Bali. Turista de 27 de ani consuma doar fructe crude și ajunsese la 22 de kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
O misiune din anii ’70 tocmai a rezolvat MISTERUL planetei Venus
Evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  9 octombrie 2025. Era pe când aveam baraka și modjo
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cum se înțeleg acum Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros? Problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiul lor i-au apropiat după aproape 12 ani. Declarațiile îndrăgitei interprete: „Nu mă mai gândesc la ce a fost în trecut”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Incertitudinea cuantică a fost captată în timp real folosind impulsuri de lumină ultrascurte
HOROSCOP Cele trei ZODII cărora norocul astral le va surâde la finalul săptămânii. Se ivesc oportunități financiare neașteptate
20:10
Cele trei ZODII cărora norocul astral le va surâde la finalul săptămânii. Se ivesc oportunități financiare neașteptate
EMISIUNI Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
20:00
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
EXTERNE Vecinii Afganistanului resping obiectivul lui TRUMP de a prelua controlul asupra bazei Bagram/ Regimul taliban nu acceptă prezența militară americană
19:59
Vecinii Afganistanului resping obiectivul lui TRUMP de a prelua controlul asupra bazei Bagram/ Regimul taliban nu acceptă prezența militară americană
EXTERNE Trump a îndemnat la ARESTAREA primarului din Chicago și a guvernatorului statului Illinois. Garda Națională, trimisă la Chicago, Portland și Memphis
19:40
Trump a îndemnat la ARESTAREA primarului din Chicago și a guvernatorului statului Illinois. Garda Națională, trimisă la Chicago, Portland și Memphis
ȘTIINȚĂ Floarea din deșert care ar putea salva civilizația de la COLAPSUL din anul 2050. Mică și rezistentă, a fost ignorată de oamenii de știință până acum
19:30
Floarea din deșert care ar putea salva civilizația de la COLAPSUL din anul 2050. Mică și rezistentă, a fost ignorată de oamenii de știință până acum
VIDEO Germania se îndreaptă spre CREȘTERE economică solidă /Relansarea, stimulată de investițiile în apărare și infrastructură
19:24
Germania se îndreaptă spre CREȘTERE economică solidă /Relansarea, stimulată de investițiile în apărare și infrastructură