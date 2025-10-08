Pastilele de răceală care pot lăsa șoferii fără permis. Aceste MEDICAMENTE aparent banale sunt complet interzise dacă te urci la volan

Tot mai mulți șoferi riscă să rămână fără permis după ce iau medicamente obișnuite pentru răceală sau gripă. Puțini știu că unele pastile, disponibile în farmacii fără rețetă de la medic, conțin substanțe interzise la volan și pot duce la un rezultat pozitiv la testele antidrog efectuate în trafic.

Numeroase tratamente pentru viroze, tuse sau nas înfundat conțin pseudoefedrină, efedrină sau codeină, compuși care pot fi detectați la testele rapide ale polițiștilor.

Ce rol are testarea rapidă

În aceste cazuri, permisul de conducere este suspendat automat, iar șoferul trebuie să aștepte cel puțin 72 de ore pentru finalizarea analizelor de laborator.

„Șoferul este adus la Institutul Național de Medicina Legală în București sau la cea mai apropiată unitate sanitară în țară, unde se recoltează probe biologice, o probă de sânge și o probă de urină. Conform legislației în vigoare, se face o testare rapidă în cadrul laboratorului și se stabilește dacă există sau nu există substanțe psihoactive”, a explicat, la Antena 3, Mihnea Costescu, medic INML.

Dacă testul inițial iese negativ, permisul este restituit în scurt timp.

În schimb, un rezultat pozitiv declanșează o analiză amănunțită, care poate dura chiar și trei luni. În tot acest timp, șoferul rămâne fără permis de conducere.

Specialiștii avertizează că situația se agravează dacă șoferul a depășit doza recomandată din acel medicament. În astfel de cazuri, autoritățile pot considera că substanțele au fost consumate în alte scopuri decât cele medicale, iar conducătorul auto riscă să se aleagă cu un dosar penal.

„Dacă vorbim despre o cantitate mai mare care depășește limita terapeutică, se poate încadra la consumul de substanțe, pentru că înseamnă că persoana le utilizează în alte scopuri decât cele terapeutice”, a mai precizat dr. Costescu.

Medicamentele considerate periculoase pentru șoferi se recunosc foarte ușor: pe ambalajul cutiilor apare desenat, de obicei, un triunghi roșu, simbol care avertizează că produsul poate afecta capacitatea de concentrare și reflexele.

La ce medicamente să fiți atenți

Farmaciștii atrag atenția că și unele analgezice simple, folosite pentru dureri de cap sau răceli ușoare, pot genera rezultate fals pozitive la testele antidrog.

„Aceste medicamente pot rămâne în organism chiar și 72 de ore până la eliminarea completă. Problema de risc de dopaj accidental este în cazul medicamentelor analgezice fără rețetă pentru dureri de cap, care oricum au acel triunghi, deci ne atenționează. Ar trebui să fim atenți la acel triunghi”, a declarat și Beatrice Speteanu, medic farmacist.

În lipsa unui marcaj de avertizare pe ambalaj, medicii recomandă ca șoferii să citească foarte atent prospectul înainte de a lua orice pastilă. Unele substanțe pot induce somnolență, amețeli sau reacții întârziate, iar astfel de simptome specifice unei simple răceli riscă să se transforme într-o problemă gravă …de ordin legal.

