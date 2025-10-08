Prima pagină » Actualitate » Pastilele de răceală care pot lăsa șoferii fără permis. Aceste MEDICAMENTE aparent banale sunt complet interzise dacă te urci la volan

Pastilele de răceală care pot lăsa șoferii fără permis. Aceste MEDICAMENTE aparent banale sunt complet interzise dacă te urci la volan

08 oct. 2025, 14:47, Actualitate
Pastilele de răceală care pot lăsa șoferii fără permis. Aceste MEDICAMENTE aparent banale sunt complet interzise dacă te urci la volan

Tot mai mulți șoferi riscă să rămână fără permis după ce iau medicamente obișnuite pentru răceală sau gripă. Puțini știu că unele pastile, disponibile în farmacii fără rețetă de la medic, conțin substanțe interzise la volan și pot duce la un rezultat pozitiv la testele antidrog efectuate în trafic.

Numeroase tratamente pentru viroze, tuse sau nas înfundat conțin pseudoefedrină, efedrină sau codeină, compuși care pot fi detectați la testele rapide ale polițiștilor.

Ce rol are testarea rapidă

În aceste cazuri, permisul de conducere este suspendat automat, iar șoferul trebuie să aștepte cel puțin 72 de ore pentru finalizarea analizelor de laborator.

„Șoferul este adus la Institutul Național de Medicina Legală în București sau la cea mai apropiată unitate sanitară în țară, unde se recoltează probe biologice, o probă de sânge și o probă de urină. Conform legislației în vigoare, se face o testare rapidă în cadrul laboratorului și se stabilește dacă există sau nu există substanțe psihoactive”, a explicat, la Antena 3, Mihnea Costescu, medic INML.

Dacă testul inițial iese negativ, permisul este restituit în scurt timp.

În schimb, un rezultat pozitiv declanșează o analiză amănunțită, care poate dura chiar și trei luni. În tot acest timp, șoferul rămâne fără permis de conducere.

Specialiștii avertizează că situația se agravează dacă șoferul a depășit doza recomandată din acel medicament. În astfel de cazuri, autoritățile pot considera că substanțele au fost consumate în alte scopuri decât cele medicale, iar conducătorul auto riscă să se aleagă cu un dosar penal.

„Dacă vorbim despre o cantitate mai mare care depășește limita terapeutică, se poate încadra la consumul de substanțe, pentru că înseamnă că persoana le utilizează în alte scopuri decât cele terapeutice”, a mai precizat dr. Costescu.

Medicamentele considerate periculoase pentru șoferi se recunosc foarte ușor: pe ambalajul cutiilor apare desenat, de obicei, un triunghi roșu, simbol care avertizează că produsul poate afecta capacitatea de concentrare și reflexele.

La ce medicamente să fiți atenți

Farmaciștii atrag atenția că și unele analgezice simple, folosite pentru dureri de cap sau răceli ușoare, pot genera rezultate fals pozitive la testele antidrog.

„Aceste medicamente pot rămâne în organism chiar și 72 de ore până la eliminarea completă. Problema de risc de dopaj accidental este în cazul medicamentelor analgezice fără rețetă pentru dureri de cap, care oricum au acel triunghi, deci ne atenționează. Ar trebui să fim atenți la acel triunghi”, a declarat și Beatrice Speteanu, medic farmacist.

În lipsa unui marcaj de avertizare pe ambalaj, medicii recomandă ca șoferii să citească foarte atent prospectul înainte de a lua orice pastilă. Unele substanțe pot induce somnolență, amețeli sau reacții întârziate, iar astfel de simptome specifice unei simple răceli riscă să se transforme într-o problemă gravă …de ordin legal.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce trebuie să știe șoferii care ajung la INML pentru testul antidrog. ”NUROFENUL combinat cu alte medicamente poate să dea efecte psihoactive”

LEGE pentru reglementarea consumului de medicamente, după ce șoferii s-au revoltat din cauza rezultatelor fals pozitive

Citește și

AI AFLAT! Marcel Ciolacu demontează afirmațiile lui Bolojan: „România nu a fost niciodată în incapacitate de plată. Nu avem un plan economic”
15:17
Marcel Ciolacu demontează afirmațiile lui Bolojan: „România nu a fost niciodată în incapacitate de plată. Nu avem un plan economic”
ACTUALITATE Comisia Europeană acuză România de MASACRUL ALBINELOR. Pesticide ucigașe de polenizatori, permise doar în situații de urgență, sunt folosite abuziv
15:16
Comisia Europeană acuză România de MASACRUL ALBINELOR. Pesticide ucigașe de polenizatori, permise doar în situații de urgență, sunt folosite abuziv
VIDEO Mobilizare la Centrul Municipal Integrat pentru Situatii de Urgență. Experții care trimit RoAlert monitorizează zonele afectate de ploi
15:03
Mobilizare la Centrul Municipal Integrat pentru Situatii de Urgență. Experții care trimit RoAlert monitorizează zonele afectate de ploi
NEWS ALERT După Ciclonul care nu a mai venit, primarul Capitalei se laudă cu măsurile care au „salvat” orașul: „S-au prevenit situații grave”
14:50
După Ciclonul care nu a mai venit, primarul Capitalei se laudă cu măsurile care au „salvat” orașul: „S-au prevenit situații grave”
POLITICĂ CSM arată cu degetul spre „factorul politic”: „Autoritatea judecătorească se confruntă cu o situație de o gravitate excepțională”
14:48
CSM arată cu degetul spre „factorul politic”: „Autoritatea judecătorească se confruntă cu o situație de o gravitate excepțională”
POLITICĂ Alexandru Rafila spune că decizia CCR referitoare la măsurile din SĂNĂTATE este una firească
14:37
Alexandru Rafila spune că decizia CCR referitoare la măsurile din SĂNĂTATE este una firească
Mediafax
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
Gestul intim dintre Dan Alexa și Alina Pușcău, de la Asia Express 2025. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între cei doi
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Adevarul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am panicat pentru o ploicică!”
Mediafax
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
Babs, primele declarații după ce Dorian Popa s-a căsătorit în secret cu Andreea! 'Mă simt prost și să
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
StirileKanalD
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
KanalD
Fotbalul românesc este în doliu! Ștefan Zofei a murit la vârsta de 72 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Gestul interzis care îl poate costa libertatea pe Călin Georgescu. A fost filmat: E un gest camuflat, transgresiv
Evz.ro
Oana Mizil, terorizată din nou de Vanghelie. A fost nevoie de intervenția poliției
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cum se înțeleg acum Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros? Problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiul lor i-au apropiat după aproape 12 ani. Declarațiile îndrăgitei interprete: „Nu mă mai gândesc la ce a fost în trecut”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Ce este fericirea? „Fericirea nu este ceva gata făcut. Ea vine din propriile tale acțiuni”