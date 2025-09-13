Prima pagină » Actualitate » Medicamentele GENERICE ajung pe lista de compensare, după o întârziere de până la 2 ani. Avertismentul producătorilor pentru pacienți

Medicamentele GENERICE ajung pe lista de compensare, după o întârziere de până la 2 ani. Avertismentul producătorilor pentru pacienți

13 sept. 2025, 18:47, Actualitate
Medicamentele GENERICE ajung pe lista de compensare, după o întârziere de până la 2 ani. Avertismentul producătorilor pentru pacienți
Sursă FOTO - caracter ilustrativ

Medicamentele generice ajung, în sfârșit, pe lista de compensare după o întârziere de până la 2 ani. În acest context, producătorii atrag atenția că acest lucru afectează grav accesul pacienţilor la terapii esenţiale şi subliniază că, în ultimii 10 ani, în timp ce costurile materiilor prime şi ale bunurilor industriale au crescut, preţurile medicamentelor generice au scăzut constant.

„În ultimii 10 ani, în timp ce costurile materiilor prime şi ale bunurilor industriale au crescut cu 30-45%, preţurile medicamentelor generice au scăzut constant. Medicamentele generice ajung pe lista de compensare cu o întârziere de până la 2 ani, afectând accesul pacienţilor. Se aplică preţul cel mai mic şi taxa clawback, fără posibilitatea ajustării preţurilor în funcţie de costuri reale”, a declarat, sâmbătă, Călin Băjan, liderul grupului de lucru pentru preţuri al Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR).

El a explicat că inflaţia, cerinţele de mediu şi costurile asociate îngrijirii populaţiei vârstnice cresc semnificativ cheltuielile de producţie.

Într-un sistem rigid, unde preţurile nu pot fi ajustate în funcţie de realităţile economice, aceste presiuni duc la retragerea medicamentelor de pe piaţă şi, implicit, la reducerea accesului pacienţilor.

La rândul său, Simona Cocoş, membru în Consiliul Director al Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR), a subliniat că introducerea medicamentelor generice şi biosimilare în lista medicamentelor compensate necondiţionat – adică acele tratamente care corespund medicamentelor inovatoare cu brevet expirat şi care se află în contracte de tip Cost-Volum – se face cu întârzieri de 1,5 – 2 ani.

„Avem o pondere importantă a medicamentelor inovatoare atât ca volum, dar şi ca sumă, iar tratamente care pot fi rezolvate cu medicamentele generice, datorită întârzierilor din sistem, sunt rezolvate la preţuri de două – de trei ori mai mari cu cele inovatoare”, a susţinut aceasta, la un eveniment organizat de Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România şi APMGR.

Ea a adăugat că medicamentele generice reprezintă doar 20% din totalul cheltuielilor cu medicamentele din sistemul de sănătate, potrivit Agerpres.

Reprezentantul APMGR a spus că medicamentele generice introduse pe piaţă în perioada 2016-2023 au generat optimizare bugetară de peste un miliard de euro pentru sistemul de sănătate.

Astfel, contribuţia la bugetul de stat a fost de 1,56 miliarde de lei (0,3% din buget). De asemenea, Simona Cocoş a declarat că 40% din producţia de medicamente generice merge către export.

Sursă FOTO – caracter ilustrativ: Shutterstock

Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
Cancan.ro
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Adevarul
De ce se urăsc visceral rușii și ucrainenii? Un fost șef al spionilor români explică paradoxul care le scapă altor analiști
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
Wowbiz
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună sancţiuni Rusiei
Cancan.ro
Iasmina, adolescenta de 15 ani care s-a electrocutat în baie, A MURIT. Familia e devastată!
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Locul din România unde există un singur poştaş. Scrisorile nerecomandate nu ajung niciodată la destinaţie
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Bursele tăiate ar putea fi reintroduse în sistem. Anunțul făcut de ministrul Educației
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Speranța de VIAȚĂ a oamenilor a ajuns la LIMITĂ
Capital.ro
Giovanni Becali, despre Elena Udrea: Rol de supermafiot. Știe multe! N-a ciripit! Putea să dezmembreze toată ţara
Evz.ro
Încă o zi liberă pentru români. Ar putea intra în vigoare în 2026
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Mesajul dur al Doinei Teodoru, după ce a fost părăsită de Cătălin Scărlătescu înainte de nuntă: „Sunt înconjurată de forțe...”
RadioImpuls
VIDEO Scene șocante s-au petrecut astăzi pe o stradă din Craiova. Două clanuri au fost implicate într-o bătaie cu bâte, topoare și cuțite. O persoană a murit, iar alte patru au ajuns la spital. Motivul scandalului este HALUCINANT
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
O teorie îndelung contestată a lui Stephen Hawking a fost, în sfârșit, confirmată