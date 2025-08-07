Medicii din Iași, ȘOCAȚI de cazul unei tinere de 22 de ani care a ajuns la a cincea cezariană. Ultima, la mai puțin de un an de la nașterea anterioară

O tânără de 22 ani din Iași a ajuns la a cincea naștere prin cezariană. Cu toate că este un caz izolat, medicii avertizează că tot mai multe gravide ajung să nască prin a treia sau a patra cezariană, în situația în care recomandarea medical este de a nu depăși două astfel de intervenții, scrie Ziarul de Iași.

Astfel, Dr. Mădălina Ciuhodaru, șefa Secției din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Elena Doamna”, a spus că tânăra a avut prima sarcină la vârsta de 17 ani, iar de atunci a născut în fiecare an prin cezariană, fără perioade de repaus între sarcini. De asemenea, medicul a atras atenția că, după o naștere prin cezariană, se recomandă o pauză de cel puțin doi ani, iar numărul total de cezariene nu ar trebui să depășească două astfel de intervenții.

