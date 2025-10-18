Medicul Flavia Groșan se află în spital, intubată și ventilată mecanic. Ce transmit doctorii despre starea sa de sănătate

Medicul pneumolog Flavia Groșan se află în spital, iar presa locală notase că ar fi în comă de gradul IV, profundă, fiindu-i descoperite mai multe tumori. Medicii au prezentat o actualizare despre starea sa de sănătate.

În urmă cu o seară, presa locală relata faptul că doctorul Flavia Groșan s-ar afla în comă de gradul IV pe scala Glasgow, foarte profundă, fiind internată în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean Bihor. O sursă medicală dezvăluia, vineri seara (17 octombrie 2025), că aceasta era ventilată artificial.

Sursa medicală mai precizase că pacienta „avea convulsii, a făcut stop-cardiorespirator și a fost resuscitată”. În urma internării, medicii au descoperit că femeia are „o tumoră pulmonară, cu metastaze cerebrale, suprarenale și hepatice”, conform ebihoreanul.ro.

Pacienta a fost internată în noaptea de joi spre vineri, în spital. Soțul ei a apelat numărul de urgență 112, în jurul orei 01:40, după ce a găsit-o pe Flavia Groșan inconștientă, în casă.

Medicul Flavia Groșan se află internată în spital

Medicul pneumolog se află, în continuare, la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean Bihor. Conform declarațiilor de sâmbătă, 18 octombrie 2025, ale conf. univ. dr. Carmen Pantiș, medic primar ATI SCJU Bihor, a precizat că Flavia Groșan a fost diagnosticată cu tumoră pulmonară cu metastaze cerebrale. Pacienta intubată este ventilată mecanic, având pleurezie bilaterală, arată News.ro.

A acuzat stări de rău

În data de 10 septembrie 2025, medicul pneumolog nota pe Facebook faptul că se confruntă cu probleme de sănătate.

„Astă noapte am crezut ca mor. Nu credeam ca voi trece noaptea. Oricare dintre dumneavoastră aţi fi fugit în spital. Slavă Domnului, am supravieţuit. Dar luni urgent la investigaţii. Ceva îmi iese cu virgulă”, scria ea.

