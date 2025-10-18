Pacientul de la Universitar, rănit în explozia din Rahova, cu 45% arsuri, este transferat în Austria

Vineri, a avut loc o explozie puternică în Capitală, în cartierul Rahova, sectorul 5. În urma exploziei, trei persoane au murit, iar alte 15 persoane au fost rănite.

Astfel, o persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, internată la Spitalul Universitar, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme și care se afla în stare critică și este intubată, este transportată, chiar în aceste momente, la o clinică din Austria.

Ca urmare a solicitării transmise de echipa medicală a Spitalului Universitar, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), în strânsă colaborare cu Ministerul Sănătății, organizează în aceste momente transferul pacientului către un spital din Austria, unde a fost identificat un loc disponibil pentru tratament de specialitate.

Transportul se realizează cu avionul SMURD al IGAv, pacientul fiind monitorizat permanent de echipa medicală pe durata deplasării.

Este vorba despre pacientul internat la spitalul Universitar. Pacientul are vârsta de 53 de ani, prezintă arsuri severe, este staționar hemodinamic, intubat. S-a făcut solicitare oficială de transfer într-o unitate medicală de specialitate din străinătate. Pacientul prezintă arsuri 40-45% din corp, căi aeriene afectate, este intubat și venintilat mecanic.

