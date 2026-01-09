Mesaj ciudat trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Prieten:”Am pus la dispoziția organelor de cercetare penală toate dovezile”

Beniamin Cojocaru, prieten apropiat al Rodicăi Stănoiu, a fost unul dintre oamenii care au fost contactați pentru ultima dată de fosta ministră a Justiției. Bărbatul a povestit, pentru Cancan, un episod care ar putea influența cursul anchetei. Totodată, acesta a pus deja la dispoziția organelor de cercetare penală toate dovezile.

Beniamin Cojocaru, rezident la Nisa, a relatat mai multe situații care ridică semne de întrebare.

„Eu locuiesc la Nisa din 1986. Am cunoscut-o pe mătușa ei întâi, doamna Zuckof, care locuia și ea acolo. Ne-am împrietenit și din discuție în discuție mi-a zis: Te deranjează dacă o iei pe nepoata mea de la aeroport cu soțul ei? Sigur că nu. Așa ne-am împrietenit și am ajuns să ieșim împreună, să mâncăm împreună, am vizitat toate atracțiile turistice. Eu am cunoscut-o pe doamna Stănoiu în urmă cu 30 de ani, a spus Beniamin Cojocaru, bunul prieten al Rodicăi Stănoiu”, a spus acesta pentru Cancan.

Bărbatul susține că Rodica Stănoiu nu ar deține o locuință la Nisa. Proprietatea ar fi a mătușii sale. Fosta ministră a Justiției ar fi fost luată în spațiu de mătușa ei, însă locuia într-un apartament închiriat atunci când mergea în Franța.

„Eram la Nisa, ea avea nevoie să scoată bani mulți. Mi-a zis ce să fac că nu am bani și trebuie să-i scot. Am mers cu ea la banca unde sunt eu client de 40 de ani și mi s-a zis să o iau în spațiu cum ar veni. Doamna Stănoiu a zis că vrea să își facă adresa la mătușa ei din Nisa, doamna Zuckof. Ea după a tot venit la Nisa, mereu mergea să scoată bani de aici.

Stătea în general între o lună și două. Îi închiriam cu 100 de euro pe zi, deci pe lună trei mii de euro plătea pentru un apartament cu trei camere”, a declarat Beniamin Cojocaru.

Beniamin Cojocaru a primit un mesaj de la Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară

Rodica Stănoiu l-a contactat pe prietenul său, Beniamin Cojocaru, cu două zile înainte să moară. Fosta ministră era internată atunci în spital.

„Pe 1 decembrie mi-a trimis mesaj: „Sărbători fericite”. Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată? E un mesaj scris. Am dat mesajul și organelor de cercetare penală, i-am dat unui procuror. A dat apoi datele mele la poliția judiciară ca să mă contacteze în cazul în care au nelămuriri.

Și vă mai spun ceva legat de testament pentru că știu asta. Rodica a vrut să lase nepoatei sale mare parte din avere, una care locuiește în Filiaș, mi-a zis că și-a făcut testamentul. Între timp am înțeles că s-a schimbat situația”, a spus Beniamin pentru Cancan.

