Prima pagină » Actualitate » Mesaj ciudat trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Prieten:”Am pus la dispoziția organelor de cercetare penală toate dovezile”

Mesaj ciudat trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Prieten:”Am pus la dispoziția organelor de cercetare penală toate dovezile”

Oana Zvobodă
09 ian. 2026, 14:28, Actualitate
Mesaj ciudat trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Prieten:
Galerie Foto 7

Beniamin Cojocaru, prieten apropiat al Rodicăi Stănoiu, a fost unul dintre oamenii care au fost contactați pentru ultima dată de fosta ministră a Justiției. Bărbatul a povestit, pentru Cancan, un episod care ar putea influența cursul anchetei. Totodată, acesta a pus deja la dispoziția organelor de cercetare penală toate dovezile.

Beniamin Cojocaru, rezident la Nisa, a relatat mai multe situații care ridică semne de întrebare.

„Eu locuiesc la Nisa din 1986. Am cunoscut-o pe mătușa ei întâi, doamna Zuckof, care locuia și ea acolo. Ne-am împrietenit și din discuție în discuție mi-a zis: Te deranjează dacă o iei pe nepoata mea de la aeroport cu soțul ei? Sigur că nu. Așa ne-am împrietenit și am ajuns să ieșim împreună, să mâncăm împreună, am vizitat toate atracțiile turistice. Eu am cunoscut-o pe doamna Stănoiu în urmă cu 30 de ani, a spus Beniamin Cojocaru, bunul prieten al Rodicăi Stănoiu”, a spus acesta pentru Cancan.

Bărbatul susține că Rodica Stănoiu nu ar deține o locuință la Nisa. Proprietatea ar fi a mătușii sale. Fosta ministră a Justiției ar fi fost luată în spațiu de mătușa ei, însă locuia într-un apartament închiriat atunci când mergea în Franța.

„Eram la Nisa, ea avea nevoie să scoată bani mulți. Mi-a zis ce să fac că nu am bani și trebuie să-i scot. Am mers cu ea la banca unde sunt eu client de 40 de ani și mi s-a zis să o iau în spațiu cum ar veni. Doamna Stănoiu a zis că vrea să își facă adresa la mătușa ei din Nisa, doamna Zuckof. Ea după a tot venit la Nisa, mereu mergea să scoată bani de aici.

Stătea în general între o lună și două. Îi închiriam cu 100 de euro pe zi, deci pe lună trei mii de euro plătea pentru un apartament cu trei camere”, a declarat Beniamin Cojocaru.

Beniamin Cojocaru a primit un mesaj de la Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară

Rodica Stănoiu l-a contactat pe prietenul său, Beniamin Cojocaru, cu două zile înainte să moară. Fosta ministră era internată atunci în spital.

„Pe 1 decembrie mi-a trimis mesaj: „Sărbători fericite”. Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată? E un mesaj scris. Am dat mesajul și organelor de cercetare penală, i-am dat unui procuror. A dat apoi datele mele la poliția judiciară ca să mă contacteze în cazul în care au nelămuriri.

Beniamin Cojocaru a primit un mesaj de la Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară

Și vă mai spun ceva legat de testament pentru că știu asta. Rodica a vrut să lase nepoatei sale mare parte din avere, una care locuiește în Filiaș, mi-a zis că și-a făcut testamentul. Între timp am înțeles că s-a schimbat situația”, a spus Beniamin pentru Cancan.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum arată în interior casa vandalizată a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. Filmare din vara anului 2025

Noi detalii în cazul Rodicăi Stănoiu. Procurorii verifică dacă au fost accesate conturile bancare după moartea sa

Recomandarea video

Citește și

INCIDENT Un bărbat a mușcat trei agenți de poliție care s-au deplasat la locuința sa în urma unui apel 112
14:12
Un bărbat a mușcat trei agenți de poliție care s-au deplasat la locuința sa în urma unui apel 112
ULTIMA ORĂ Ministrul Energiei anunţă că mai sunt 4.000 de locuinţe fără curent. Bogdan Ivan: „Ieri seară, consumul de energie electrică a atins 8.800 MW”
14:02
Ministrul Energiei anunţă că mai sunt 4.000 de locuinţe fără curent. Bogdan Ivan: „Ieri seară, consumul de energie electrică a atins 8.800 MW”
INEDIT Unde se află cel mai periculos aeroport din lume. Aterizarea este o provocare extremă pentru piloți
13:51
Unde se află cel mai periculos aeroport din lume. Aterizarea este o provocare extremă pentru piloți
EVENIMENT Elevii din mai multe sate din Bihor nu au putut ajunge la școală din cauza drumurilor înzăpezite sau înghețate
12:53
Elevii din mai multe sate din Bihor nu au putut ajunge la școală din cauza drumurilor înzăpezite sau înghețate
DECES A murit Dănuț Iacob, eroul din Brașov care a strigat „Jos comunismul” cu doi ani înainte de Revoluție. Anul acesta, ar fi împlinit 58 de ani
12:52
A murit Dănuț Iacob, eroul din Brașov care a strigat „Jos comunismul” cu doi ani înainte de Revoluție. Anul acesta, ar fi împlinit 58 de ani
LIFESTYLE Rețeta cu varză și orez pregătită de călugării de pe Muntele Athos. Se prepară rapid și este sățioasă
12:51
Rețeta cu varză și orez pregătită de călugării de pe Muntele Athos. Se prepară rapid și este sățioasă
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Un moment de cotitură pentru America: De ce uciderea femeii din Minneapolis de către un agent de imigrare ar putea avea urmări profunde
Cancan.ro
Blestemul Power Couple: Au DIVORȚAT din cauza emisiunii de la Antena 1
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Trei zodii atrag succesul financiar în perioada 12–18 ianuarie 2026. Ce nativi dau marea lovitură
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Cancan.ro
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Nürnberg pe ecran: 10 fapte despre filmul inspirat din procesul care a schimbat dreptul internațional
MILITAR Soldații danezi sunt obligați să riposteze în cazul unei invazii în Groenlanda. O lege din 1952 le permite să evite drama din al Doilea Război Mondial
14:16
Soldații danezi sunt obligați să riposteze în cazul unei invazii în Groenlanda. O lege din 1952 le permite să evite drama din al Doilea Război Mondial
FLASH NEWS Încă două persoane au fost împușcate în SUA de agenții ICE. „Erau afiliați unei bande venezuelene“. Primarul cere oprirea operațiunilor Serviciului
13:52
Încă două persoane au fost împușcate în SUA de agenții ICE. „Erau afiliați unei bande venezuelene“. Primarul cere oprirea operațiunilor Serviciului
FLASH NEWS Trump elibereză rușii de pe petrolierul „Marinera” și refuză să răspundă dacă a vorbit cu Putin
13:42
Trump elibereză rușii de pe petrolierul „Marinera” și refuză să răspundă dacă a vorbit cu Putin
FLASH NEWS Au fost depistate cazuri de râie la Spitalul de Psihiatrie din Jebel. DSP Timiş a demarat o anchetă
13:25
Au fost depistate cazuri de râie la Spitalul de Psihiatrie din Jebel. DSP Timiş a demarat o anchetă
EXTERNE Trufandale made in China. Porumbei serviți într-un restaurant chinezesc din Madrid pe post de rață
13:24
Trufandale made in China. Porumbei serviți într-un restaurant chinezesc din Madrid pe post de rață
FLASH NEWS Atac terorist în Honduras. Un dispozitiv exploziv a lovit-o în cap pe vicepreședinta Congresului Național, Gladys Aurora López
13:16
Atac terorist în Honduras. Un dispozitiv exploziv a lovit-o în cap pe vicepreședinta Congresului Național, Gladys Aurora López

Cele mai noi

Trimite acest link pe