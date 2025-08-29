Un urs a fost observat vineri dimineață pe strada Victoriei din stațiunea Sinaia, județul Prahova. Autoritățile au transmis un mesaj Ro-Alert pentru localnici și turiști, recomandând evitarea apropierea de animal și măsuri de precauție.

Autoritățile din județul Prahova au emis vineri dimineață un mesaj Ro-Alert către locuitorii și turiștii aflați în Sinaia, după ce un urs a fost văzut într-un cartier al stațiunii. Pentru prevenirea incidentelor, în zonă a fost trimis preventiv un echipaj SMURD.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova a transmis recomandări populației: să se adăpostească, să nu se apropie de urs, să nu-l hrănească și să evite fotografierea sau filmarea animalului.

Prezența urșilor în stațiunile de pe Valea Prahovei a devenit tot mai frecventă în ultimii ani. În ultimele luni, mai multe exemplare au fost semnalate în zone intens circulate din Sinaia, potrivit News.ro.

În luna mai, un urs a pătruns chiar în curtea Mănăstirii Sinaia, una dintre cele mai vizitate locații din oraș.

Ce să NU faci dacă întâlnești un urs în pădure sau pe stradă

Întâlnirea cu un urs în pădure poate fi extrem de periculoasă, mortală în cele mai multe situații. Pentru a evita o astfel de situație, iată opt regulile esențiale de siguranță pentru pentru a te proteja pe tine, cât și animalele sălbatice.