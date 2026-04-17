În noaptea de 16-17 aprilie, Rusia a atacat din nou Ucraina, cu drone, în proximitatea frontierei, în zona de Nord a brațului Chilia.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

A fost transmis un mesaj RO-ALERT la ora 00.43.

Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră.

Una dintre ținte a pătruns în spațiul aerian al țării noastre, contactul radar cu aceasta s-a pierdut la 16 km Sud Est de Chilia Veche, deasupra unei zone nelocuite.

Alerta aeriană a încetat la ora 02.48.

O echipa a MApN este pregatită să plece, în această dimineață, într-o misiune de cercetare în zona respectivă.

„Condamnăm ferm acțiunile Federației Ruse care pun în pericol securitatea regională, constituind o încălcare gravă a normelor de drept internațional”, transmite MApN.

Cetățenii sunt rugați să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituționale, mai transmite Ministerul Apărării Naţionale.

