Mesajul lui Nicușor Dan de 8 Martie. Președintele a vorbit despre lupta cu relațiile toxice și soarta mamelor singure

Președintele Nicușor Dan a postat un mesaj de 8 Martie pe pagina sa de Facebook. Șeful statului a pus accent pe curajul feminin și pe datoria pe care societatea o are față de femei.

Nicușor Dan a urat „La mulți ani!” tuturor femeilor și a adus mulțumiri pentru efortul lor constant. Acesta a precizat că rolul femeilor în familii și în comunitate este unul esențial. Președintele a punctat că societatea uită prea des cât de mult datorează femeilor.

„De Ziua Internațională a Femeii, vă mulțumesc pentru tot ce faceți pentru familiile dumneavoastră și pentru comunitate. Prea des uităm cât de mult vă datorăm, cât de puternice și de curajoase sunteți.”

Șeful statului a atras atenția asupra faptului că ziua de astăzi nu aduce flori pentru toată lumea. Acesta a făcut trimitere la mamele singure și la femeile care au suferit din cauza violenței domestice.

„Din păcate însă, astăzi nu toate femeile primesc flori și prețuire. Gândurile mele se îndreaptă mai ales către mamele singure, către femeile victime ale violenței domestice, către acelea care au reușit să se desprindă din relații toxice și își continuă viața cu demnitate și determinare, către toate bunicile care trăiesc în singurătate. Vă admir pentru curaj și putere!”

Nicușor Dan a recunoscut că statul român are încă restanțe majore la acest capitol și că România mai are mulți pași de făcut pentru a asigura respectul și protecția femeilor.

„România mai are multe de făcut pentru a asigura respectul, șansele egale și protecția fiecărei femei. Voi continua să susțin cu fermitate aceste obiective.”

