Gigantul italian Beretta critică dur modul în care Ministerul Apărării Naționale gestionează programul de armament individual finanțat prin SAFE. Compania reclamă lipsa totală de transparență și avertizează că o eventuală alegere a unui furnizor american ar putea încălca regulile europene și obiectivele strategice ale UE.

Beretta acuză lipsa de transparență în programul SAFE

Compania italiană Beretta acuză autoritățile române că nu au respectat principiile de transparență și competiție în derularea programului SAFE, deși cadrul legal este în vigoare de aproape un an.

„Nouă luni fără un proces transparent Regulamentul SAFE a intrat în vigoare la 29 mai 2025. România a obţinut ulterior o alocare de 16,7 miliarde de euro în împrumuturi SAFE şi a adoptat Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 62/2025 la 20 noiembrie 2025, pentru a stabili cadrul juridic şi procedural naţional de implementare a programului. Au trecut 11 luni de la intrarea în vigoare a cadrului SAFE, timp suficient pentru o evaluare temeinică, competitivă şi comparativă a tuturor opţiunilor disponibile. Totuşi, nicio procedură competitivă formală nu a fost iniţiată. Beretta a primit Cererea de Informaţii (RFI) a României anterior adoptării OUG nr. 62/2025, care stabileşte cadrul juridic şi financiar specific ce guvernează această achiziţie. De la intrarea în vigoare a OUG 62/2025, compania nu a mai primit nicio comunicare directă din partea autorităţilor române competente şi nici nu a fost informată oficial prin canalele instituţionale italiene. Această tăcere nu este doar o anomalie procedurală: OUG 62/2025 în sine, alături de Regulamentul UE SAFE, impune în mod explicit ca achiziţiile finanţate în cadrul acestui instrument să se desfăşoare prin proceduri transparente, competitive şi fundamentate tehnic. Aceste obligaţii nu au fost îndeplinite. Ca urmare, propunerea Beretta a fost elaborată fără acces la cerinţele tehnice şi de reglementare finale stabilite prin OUG 62/2025 şi nu poate fi considerată completă. Evaluarea ei în forma actuală – sau continuarea procesului către o decizie de achiziţie fără a permite depunerea unei oferte complete – ar fi incompatibilă cu principiile transparenţei, proporţionalităţii şi egalităţii de tratament prevăzute atât de OUG 62/2025, cât şi de Regulamentul UE SAFE (UE) 2025/1106”.

„Toate platformele sunt validate operațional în cele mai exigente condiţii”

Beretta susține că toate produsele sale sunt conforme cu standardele NATO și eligibile integral pentru finanțare SAFE, respectând cerința ca maximum 35% din componente să provină din afara UE.

„Beretta solicită în mod formal autorităţilor române să furnizeze specificaţiile complete stabilite prin OUG 62/2025 şi să permită tuturor producătorilor europeni interesaţi să depună propuneri tehnice şi industriale complete, înainte de efectuarea oricărei evaluări. O propunere integral europeană, eligibilă SAFE, Omologată NATO Fiecare sistem oferit de Beretta în cadrul acestui program este pe deplin eligibil conform Regulamentului UE 2025/1106 (SAFE) şi omologat NATO conform standardelor STANAG relevante. Toate platformele sunt în serviciu activ în forţele armate ale statelor membre NATO şi validate operaţional în cele mai exigente condiţii. Produsele şi lanţul de aprovizionare Beretta sunt stabilite integral în cadrul Uniunii Europene, asigurând conformitatea cu cerinţa Regulamentului SAFE potrivit căreia cel mult 35% din costurile componentelor pot proveni din afara UE, SEE-AELS sau Ucraina.

„România păstrează capacitatea de producţie şi întreţinere autonomă”

Propunerea Beretta este structurată pentru a livra o capacitate suverană românească autentică şi pe termen lung: producţie locală imediată în România a tuturor configuraţiilor solicitate de Guvern, inclusiv puşti de asalt de 5,56 mm, lansatoare de grenade de 40 mm şi pistoale de 9 mm;

localizare progresivă a mitralierelor uşore de 5,56 mm, a mitralierelor de uz general de 7,62 mm şi a sistemelor de lunetă de 7,62 mm;

transfer integral de tehnologie, documentaţie tehnică, date de proces, echipamente industriale şi programe avansate de formare – asigurând că România păstrează capacitatea de producţie şi întreţinere autonomă, fără dependenţă de vreo licenţă străină sau de un regim de autorizare a exportului;

parteneriate industriale cu producători români şi programe structurate de perfecţionare a forţei de muncă, aliniate obiectivelor naţionale de angajare şi dezvoltare a capacităţilor. Toate livrările propuse sunt compatibile cu termenele solicitate de Programul SAFE. Infrastructura industrială consacrată a Beretta, lanţurile de aprovizionare europene şi zecile de ani de experienţă în producţie la standarde NATO oferă României o cale rapidă, fiabilă şi pe deplin conformă SAFE către operabilitate.”

”Propunerile non-europene nu pot oferi autonomia pe care SAFE a fost conceput să o construiască”

La mijlocul lunii aprilie 2026, SIG Sauer – o companie cu sediul şi controlul în Statele Unite, cu producţia concentrată acolo – şi-a anunţat public candidatura pentru programul de armament individual al României finanţat prin SAFE. CEO-ul său a vizitat România şi a prezentat o propunere privind crearea unei filiale şi producţie locală parţială.

Beretta nu contestă capacităţile tehnice ale SIG Sauer. Cu toate acestea, compania consideră că autorităţile române şi Comisia Europeană trebuie să evalueze cu atenţie dacă o astfel de propunere satisface cu adevărat obiectivele strategice şi juridice ale Regulamentului SAFE. Apar mai multe preocupări structurale:

Articolul 16 din Regulamentul SAFE impune ca antreprenorii principali să fie stabiliţi în UE, SEE-AELS sau Ucraina, cu managementul executiv situat în aceste teritorii, şi să nu fie sub controlul unor ţări terţe, decât în condiţii stricte care includ monitorizarea investiţiilor străine directe şi garanţii de securitate obligatorii. O filială românească nou înregistrată a unui grup controlat de SUA nu rezolvă aceste cerinţe.

Regulamentul SAFE limitează costurile componentelor non-UE la 35%. Infrastructura de producţie de bază, lanţurile de aprovizionare, proprietatea intelectuală şi autoritatea de proiectare ale SIG Sauer se află în Statele Unite. Întrunirea acestui prag – în mod credibil şi verificabil, nu doar pe hârtie – reprezintă o provocare structurală pe care angajamentele de localizare parţială nu o rezolvă automat.

Categoria 2 SAFE impune ca antreprenorii să aibă capacitatea de a modifica echipamentele fără restricţii impuse de entităţi non-UE. Pentru sistemele a căror autoritate de proiectare şi licenţiere la export rămâne supusă regulamentului american privind traficul internaţional cu arme (ITAR), această condiţie nu poate fi îndeplinită fără o restructurare fundamentală a aranjamentelor de proprietate intelectuală, aranjamente care nu au fost asumate public.

„Ar expune România la aceleaşi vulnerabilităţi strategice”

Această preocupare nu este ipotetică. Ea reflectă un tipar documentat în achiziţiile europene de apărare. În procedura germană de achiziţie a noilor puşti de asalt standard pentru Bundeswehr, SIG Sauer s-a retras din competiţie după ce Ministerul German al Apărării a introdus cerinţe ITAR-free. Compania în sine a recunoscut că nu ar fi avut şanse realiste de câştig în acele condiţii, invocând incompatibilitatea de facto a produselor sale cu cerinţele concepute pentru a exclude articolele controlate ITAR. Acea licitaţie germană – câştigată de un producător integral european – oferă un precedent clar pentru ce înseamnă autonomia strategică autentică în practică.

România, în calitate de beneficiară SAFE, este legată de acelaşi cadru european. Alocarea de fonduri UE unui program care replică dependenţele tehnologice externe ar contrazice scopul explicit al instrumentului şi ar expune România la aceleaşi vulnerabilităţi strategice – dependenţe de autorizare a exportului, riscuri ale lanţului de aprovizionare şi control al unor terţe ţări asupra platformelor critice – pe care SAFE a fost conceput să le elimine.

„Resursele europene trebuie să consolideze capacităţile europene”

Programul SAFE reprezintă cel mai important angajament de resurse financiare ale UE pentru apărare din istoria Uniunii. Scopul său declarat este consolidarea Bazei Industriale şi Tehnologice Europene de Apărare, promovarea unor lanţuri de aprovizionare europene reziliente şi construirea unei independenţe strategice autentice.

Programele finanţate de contribuabilii europeni şi susţinute de capacitatea de împrumut a UE ar trebui, în primul rând, să genereze o capacitate industrială şi tehnologică durabilă în Europa. Achiziţionarea de sisteme a căror autoritate de proiectare, infrastructură de producţie şi regim de control al exporturilor rămân în afara UE, chiar şi prin intermediul unei filiale locale, nu îndeplineşte acest obiectiv.

Într-un context de instabilitate geopolitică crescută şi de incertitudine sporită privind durabilitatea aranjamentelor de securitate transatlantice, disponibilitatea capacităţii de producţie europene interne pentru sistemele de infanterie critice nu este o consideraţie secundară. Este o condiţie prealabilă pentru rezilienţa naţională şi regională.

„Pregătită să se angajeze, imediat şi complet”

Beretta rămâne pe deplin disponibilă să prezinte în mod formal propunerea sa completă Ministerului Apărării Naţionale din România, autorităţilor competente de achiziţii şi tehnice, precum şi oricărei instituţii europene relevante, la cea mai timpurie oportunitate. Grupul este, de asemenea, pregătit să colaboreze cu guvernul italian şi cu Comisia Europeană pentru a susţine desfăşurarea corectă şi legală a acestui proces.

România merită un program de apărare construit pe rigoare tehnică, parteneriat industrial autentic şi capacitate suverană pe termen lung. Beretta este angajată să ofere exact acest lucru şi invită autorităţile române să se asigure că toţi producătorii europeni au oportunitatea de a concura în condiţii egale, înainte ca această decizie să fie luată”, se arată în comunicatul transmis de Beretta, conform Monitorul Apărării Naționale.

