Mesajul lui Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, de Ziua NATO: „România rămâne un aliat de încredere”

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei NATO, 5 aprilie. El spune că această zi este „un moment de reflecție asupra valorilor care ne definesc: libertate, respect, solidaritate. Valori care nu se mențin de la sine, ci trebuie apărate în fiecare zi”.

„La peste două decenii de la aderare, România este un membru activ și responsabil al NATO, un aliat care și-a demonstrat prin fapte credibilitatea. Apartenența la Alianță rămâne fundamentul securității noastre și garanția că orice amenințare este gestionată în cadrul solidarității aliate.

Ne aflăm pe Flancul Estic al Alianței, într-o zonă strategică și sensibilă. Asta nu este doar o realitate geografică, ci și o responsabilitate. Iar România își asumă această responsabilitate prin investiții, prin prezență și prin contribuții concrete la securitatea regională.

Este esențial să înțelegem că securitatea nu este un dat. Trebuie construită zi de zi. Înseamnă să fim pregătiți, să investim în apărare și să rămânem credibili în fața aliaților noștri.
Armata României face deja acest lucru. Modernizăm capabilitățile, lucrăm umăr la umăr cu partenerii noștri și ne adaptăm rapid la un mediu de securitate în continuă schimbare. Astăzi nu mai vorbim doar despre amenințări clasice, ci și despre război hibrid, dezinformare și presiuni care vin din multiple direcții.

NATO funcționează pentru că statele membre sunt unite. Pentru România, această unitate înseamnă stabilitate, prin parteneriatul transatlantic și prin relația solidă cu Statele Unite și ceilalți aliați, într-o lume din ce în ce mai imprevizibilă”, a transmis Radu Miruță.

El a mai spus că „ dincolo de strategii și politici, NATO înseamnă oameni”, dar și că „România rămâne un aliat de încredere”.

„Militarii români sunt cei care dau sens acestor angajamente. Ei sunt cei care, zi de zi, în țară sau în misiuni externe, își fac datoria cu profesionalism și dedicare. Lor le datorăm respectul și recunoștința noastră.
De ziua NATO nu vorbim doar despre instituții. Vorbim despre responsabilitatea noastră ca societate, de a înțelege că valorile democratice nu sunt garantate, ci că ele trebuie apărate constant.
NATO înseamnă securitate, dar și direcție: o Românie ferm ancorată în spațiul euroatlantic, angajată, predictibilă și responsabilă.
România rămâne un aliat de încredere. Fără ezitări. Fără jumătăți de măsură.
La mulți ani, NATO!
La mulți ani, România!”, a mai spus Radu Miruță.

