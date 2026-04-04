De-a lungul timpului au existat mai multe controverse legate de ministrul Apărării, Radu Miruță. Potrivit Antena 3 CNN, Miruță a omis să menționeze în CV un aspect important: faptul că, din 2015, este expert tehnic autorizat de către Ministerul Justiției în specializările rețele și software de telecomunicații, calculatoare, electronică și informatică.

Conform sursei citate, Radu Miruță a fost ales în 2020 deputat pe listele USR, dar a continuat să facă în paralel și expertize. Abia pe 1 martie 2023 a trimis un mail Direcției servicii conexe din Ministerul Justiției prin care cerea să fie suspendat din această calitate, fără să invoce vreun motiv și fără să semneze documentul.

„Sunt în imposibilitatea de realizare a raportului de expertiză”

Nu este singurul episod din seria de controverse și încălcări ale regulilor cu privire la compatibilitățile și transparența banilor unui parlamentar. La o lună după ce a notificat ministerul fără vreun motiv că vrea să se suspende, pe 10 aprilie 2023, expertul tehnic Radu Miruță a revenit, la solicitarea Ministerului și Justiției și a explicat că a fost ales deputat, motiv pentru care nu poate fi unic asociat într-o societate comercială.

„În data de 06.12.2020 am fost ales deputat, situație în care a atras de la sine nu incompatibilitatea cu executarea lucrărilor de expertiză tehnică judiciară, ci o incompatibilitate cu încasarea banilor asociați acestei activități având în vedere faptul că nu pot fi unic asociat într-o societate comercială”, a scris Radu Miruță în adresa către Ministerul Justiției.

În aceeași adresă, deputatul a mai făcut o precizare care a devenit probă incriminatoare și i-a aruncat în aer toate argumentațiile ulterioare.

„Declar că în toate dosarele în care am fost încuviințat ca expert am transmis notificare că sunt în imposibilitatea de realizare a raportului de expertiză”.

Radu Miruță, supărat că a fost declarat incompatibil ca expert tehnic judiciar

Următoarea zi, Ministerul Justiției a emis decizia prin care deputatul Radu Miruță a fost suspendat din calitatea de expert tehnic judiciar pentru incompatibilitate. Din acel moment, Miruță a încercat în repetate rânduri să se apere în fața acuzațiilor de incompatibilitate.

„Nu am facut nicio expertiză în mandatul ăsta pentru că pur și simplu nu am avut timp”, a scris Radu Miruță în 2024, pe Facebook. „Sunt acuzat că am fost incompatibil ca expert tehnic judiciar și deputat. Nu că legea spune că nu este nicio incompatibilitate, nu că ANI spune concret pe speța asta pe care am întrebat că nu e nicio incompatibilitate, ci că nu am făcut nicio expertiză în perioada aia că nu am avut timp”, declara ministrul, de asemenea, în 2025. „Din lipsă de timp, nu am efectuat expertize de când sunt parlamentar”, a spus Radu Miruță pentru Antena 3, în 2026.

Datele din instanță contrazic delcarațiile lui Miruță

Potrivit informațiilor prezentate de Antena 3, aceste afirmații sunt contrazise de datele din dosarul nr. 13045/2021 al Judecătoriei Pitești. Obiectul dosarului îl reprezintă plata unor facturi pentru servicii IT, iar în data de 2 iunie 2022, Radu Miruță a fost desemnat expert tehnic judiciar. Patru zile mai târziu, la dosar a fost depusă dovada achitării unui onorariu de 1.000 de lei, printr-o tranzacție bancară în care apare mențiunea „Miruță Radu Dinel – onorariu expert dosar”.

În 9 iunie 2022, Judecătoria Pitești a transmis adrese către Radu Miruță și către biroul local pentru expertize tehnice Gorj pentru a anunța decizia. Termenul pentru depunerea raportului de expertiză era stabilit pentru finalul lunii septembrie.

Radu Miruță nu a trimis însă nicio notificare prin care să refuze efectuarea expertizei și nu ar fi susținut că este incompatibil, așa cum afirma biroul de expertize tehnice Gorj. În schimb, s-a apucat de treabă, chiar dacă a făcut-o cu întârziere. Astfel, în 10 octombrie și 16 decembrie, Judecătoria Pitești i-a transmis două adrese prin care îl soma să depună raportul de expertiză și l-a avertizat că poate fi amendat.

Documentele arată că Miruță a lucrat și a fost plătit ca expert

Cu o zi înaintea termenului din 22 februarie 2023, Miruță a transmis prin e-mail raportul de expertiză care poartă semnătura sa olografă. La 48 de zile după acest moment, Miruță ar fi transmis Ministerului Justiției că, în toate dosarele în care a fost desemnat, a notificat imposibilitatea efectuării rapoartelor solicitate.

Instanța a pronunțat sentința în data de 6 iunie 2023 și a dat dreptate reclamantei, stabilind ca pârâta să-i plătească printre altele și cei 1.000 de lei achitați ca onorariu expertului Radu Miruță. Potrivit Antena 3, această sumă nu apare nici în declarația de avere din 2022, nici în cele din 2023 și ridică semne de întrebare cu privire la declarațiile repetate ale actualului ministru al Apărării cum că nu ar fi făcut expertize și nici nu ar fi fost plătit pentru activitatea sa.

Instituțiile din Gorj au sărit în apărarea ministrului

În sprijinul lui Radu Miruță au intervenit, încă de la debutul scandalului, inclusiv reprezentanți ai Biroului Local pentru Expertize Tehnice și Juridice Gorj, instituție aflată în subordinea Tribunalului Gorj. Într-un răspuns din 2023 instituția susținea că parlamentarului nu i-ar fi fost virată nicio sumă de la momentul intrării în Parlament.

Documentul conține însă și o precizare esențială. În cauzele menționate, expertul ar fi solicitat înlocuirea sa invocând incompatibilitatea, aspect care, potrivit datelor prezentate anterior, nu se regăsește în toate dosarele analizate.

Întârzierile din expertiză apar într-un dosar DIICOT

Un alt exemplu este dosarul nr. 175/2017 al Tribunalului Oradea, instrumentat de DIICOT, unde Miruță a fost desemnat expert tehnic judiciar în august 2022. Deși cauza avea caracter urgent, pe fondul riscului de prescripție, instanța a constatat întârzieri repetate în realizarea expertizei și l-a sancționat pe acesta cu amendă judiciară, după ce nu a indicat un motiv obiectiv pentru neîndeplinirea obligațiilor. În final, după luni de amânări, dosarul s-a încheiat în iunie 2023 cu constatarea prescrierii faptelor.

RECOMANDAREA AUTORULUI: