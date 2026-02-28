Orientul Mijlociu e în flăcări, iar ministrul Apărării din România, Radu Miruță, anunță pe Facebook că și-a plătit impozitul la casă

Orientul e în flăcări, iar ministrul Apărării din România, Radu Miruță, anunță pe Facebook că și-a plătit impozitul la casă, într-o postare pe Facebook, pe care a făcut-o în urmă cu puțin timp.

Statele Unite și Israel au atacat Iranul, însă, ministrul Apărării nu a abordat, se pare, acest subiect, pe rețeaua sa de socializare. El vorbește, însă, despre faptul că și-a plătit impozitul pe locuința sa, pe o casă cu autorizație de construire, și ține să demonteze anumite neadevăruri care s-ar fi spus despre el în ultima perioadă.

„Doamne, Doamne, cum le mai trece unora prin cap să mintă despre mine în privința unor lucruri limpezi, care se dovedesc foarte ușor!

Cum că aș sta la Târgu Jiu într-o casă fără autorizație, pentru care nu plătesc impozit – 𝐯𝐞𝐝𝐞𝐭̦𝐢 𝐝𝐨𝐯𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐢 𝐣𝐨𝐬, cu impozitul plătit pentru casa construită cu autorizație de construire.

Cum că aș fi favorizat nu știu ce persoană sau firmă, întârziind realizarea unei expertize tehnice. Nu doar că nu am făcut asta, ci, de îndată ce mi-a fost alocată expertiza, am notificat instanța de judecată că nu o pot realiza. Am primit confirmare de la instanță că a primit adresa prin care am notificat acest lucru, însă, cu toate acestea, am fost amendat pentru că nu aș fi anunțat instanța despre ceva ce chiar instanța mi-a confirmat că fusese anunțată. 𝐃𝐨𝐯𝐚𝐝𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐢̂𝐧 𝐩𝐨𝐳𝐚 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐢 𝐣𝐨𝐬.

Cum că aș fi fost incompatibil pentru că eram expert tehnic în perioada în care eram deputat. Nu doar că legea reglementează foarte clar că poți fi și expert, și parlamentar, ci și faptul că, din lipsă de timp, nu am efectuat expertize de când sunt parlamentar. În poza de mai jos este 𝐝𝐨𝐯𝐚𝐝𝐚 𝐜𝐮 𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐍𝐈 care confirmă acest lucru.

Pentru acestea și alte 59 de acuzații similare, 𝐥-𝐚𝐦 𝐝𝐚𝐭 𝐢̂𝐧𝐭𝐫-𝐮𝐧 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐢̂𝐧 𝐣𝐮𝐝𝐞𝐜𝐚𝐭𝐚̆ pe un auto-intitulat jurnalist local care, în timpul audierii din proces, i-a răspuns doamnei judecător că sunt singurul lider județean al unui partid politic parlamentar de la care nu a primit bani. 𝐀𝐦 𝐜𝐚̂𝐬̦𝐭𝐢𝐠𝐚𝐭 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐯 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐮𝐥, 𝙞𝙣𝙨𝙩𝙖𝙣𝙩̦𝙖 𝙢𝙚𝙣𝙩̦𝙞𝙤𝙣𝙖̂𝙣𝙙 𝙘𝙖̆ 𝙩𝙤𝙖𝙩𝙚 𝙘𝙚𝙡𝙚 62 𝙙𝙚 𝙖𝙘𝙪𝙯𝙖𝙩̦𝙞𝙞 𝙨𝙪𝙣𝙩 𝙣𝙚𝙖𝙙𝙚𝙫𝙖̆𝙧𝙖𝙩𝙚, 𝙘𝙖̆ 𝙨-𝙖 𝙢𝙞𝙣𝙩̦𝙞𝙩 𝙘𝙪 𝙨𝙘𝙤𝙥𝙪𝙡 𝙙𝙚 𝙖-𝙢𝙞 𝙖𝙛𝙚𝙘𝙩𝙖 𝙞𝙢𝙖𝙜𝙞𝙣𝙚𝙖 𝙨̦𝙞 𝙤𝙗𝙡𝙞𝙜𝙖̂𝙣𝙙𝙪-𝙡 𝙨𝙖̆ 𝙥𝙡𝙖̆𝙩𝙚𝙖𝙨𝙘𝙖̆.

Da, îi doare mult pe unii din vechea clasă politică faptul că nu intrăm în aceeași horă, că nu închidem ochii la ce găsim, că intervenim ferm și facem curățenie după ei, că îi debranșăm de la banul public și că se străduiesc din răsputeri să lipească eticheta „și ăștia-s la fel”.

Fac asta mințind, cu speranța că oamenii nu mai stau să analizeze și să caute dovezi. Sunt om, am greșit și probabil voi mai greși, dar nici minciunile repetate nu se transformă în adevăr doar pentru că sunt repetate obsesiv pe toate posturile TV.

În aceste săptămâni, contracte de aproape 10 miliarde de euro se vor semna la Ministerul Apărării și niciun cent nu va merge pe traseul întunecos dorit de unii care, în aceste zile, își văd interesele afectate”, a scris pe Facebook, ministrul Apărării.