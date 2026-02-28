Prima pagină » Actualitate » Consiliul Suprem de Securitate al Iranului, precizări de ultimă oră. „Națiunea înțeleaptă a Iranului a fost atacată în de regimul sălbatic american”

Consiliul Suprem de Securitate al Iranului, precizări de ultimă oră. „Națiunea înțeleaptă a Iranului a fost atacată în de regimul sălbatic american"

28 feb. 2026, 11:52
Consiliul Suprem de Securitate al Iranului, precizări de ultimă oră. „Națiunea înțeleaptă a Iranului a fost atacată în de regimul sălbatic american”
sursa foto: en.irna.ir

Consiliul Suprem de Securitate al Iranului a făcut precizări de ultimă oră, spunând și că școlile și universitățile vor fi închise, instituțiile guvernamentale vor funcționa temporar la 50% din capacitate, iar băncile vor continua să lucreze, în contextul atacului american.

Comunicatul numărul unu al Consiliului Suprem de Securitate al Iranului

„Națiunea înțeleaptă a Iranului a fost atacată în această dimineață de regimul sălbatic american, în colaborare cu regimul corupt sionist, printr-o operațiune aeriană împotriva unor centre din țară. Aceasta s-a întâmplat în timp ce negocierile erau în curs, iar dușmanul crede că națiunea neînfricată a Iranului se va supune cererilor lor mărunte prin aceste acțiuni lașe.
Forțele armate ale Republicii Islamice Iran au început un răspuns puternic la aceste acțiuni răuvoitoare și vom ține poporul drag mereu informat. Este necesar să se acorde atenție următoarelor puncte:
1- Având în vedere informațiile obținute despre aceste două regimuri corupte, operațiunile lor vor continua în Teheran și în alte orașe, așadar, pe cât posibil, păstrați calmul și călătoriți către alte centre și orașe unde puteți fi în siguranță de răutățile acestor două regimuri.
2- Guvernul Republicii Islamice Iran a pregătit toate necesitățile comunității în avans, deci nu există niciun motiv de îngrijorare privind aprovizionarea cu bunuri de larg consum. Oamenii sunt rugați să evite aglomerația în centrele comerciale, deoarece aceasta poate prezenta riscuri.
3- Școlile și universitățile vor fi închise până la noi ordine.
4- Băncile vor continua să ofere servicii poporului drag al Iranului.
5- Instituțiile guvernamentale vor funcționa temporar la 50% din capacitate.
Alte rapoarte vor fi comunicate ulterior.
Secretariatul Consiliului Suprem de Securitate al Iranului”, se precizează în comunicat.

